Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
Video Europa secretă: trei palate desprinse din basme, bijuterii arhitecturale a căror magie și istorie ascund legături și cu România

Publicat:

Europa ascunde între zidurile sale palate care îți taie respirația, adevărate opere de artă sculptate în piatră și aur, încărcate de istorie, mister și povești de neuitat care au traversat secolele. Printre cele mai fascinante se numără Palatul Național Pena din Portugalia, Palatul Topkapi din Turcia și Palatul Regal din Caserta, Italia – trei bijuterii arhitecturale care nu doar încântă privirea, ci și poartă vizitatorii într-o călătorie în timp.

Trei dintre cele mai spectaculoase palate din Europa: Topkapi, Caserta și Pena Colaj DMS
Trei dintre cele mai spectaculoase palate din Europa: Topkapi, Caserta și Pena Colaj DMS

Fiecare palat spune povestea unei epoci regale, a gusturilor și ambițiilor monarhilor care le-au construit. Culorile vibrante și turnurile fantastice ale Palatului Pena se ridică deasupra Munților Sintra, învăluite deseori în ceață, creând impresia că pășești într-un basm portughez. În Istanbul, Palatul Topkapi dezvăluie opulența Imperiului Otoman prin curți interioare spectaculoase, haremuri luxoase și colecții de comori ce fascinează generații întregi. Iar în Italia, Palatul Regal din Caserta impresionează prin grandioasa combinație de arhitectură barocă și neoclasică, cu grădini întinse, cascade și fântâni arteziene, care rivalizează cu fastul Versailles-ului.

Aceste palate, castele de basm nu sunt doar destinații turistice; ele sunt martori ai istoriei, păstrători ai misterului și inspirație pentru oricine visează să descopere măreția trecutului prin frumusețea artei și arhitecturi.

Palatul Topkapi – Istanbul: fereastra spre fastul sultanilor otomani

În Istanbul, orașul de pe două continente, în care Europa și Asia se întâlnesc, se ridică măreț Palatul Topkapi, inima Imperiului Otoman timp de secole. Întins pe 80.000 de metri pătrați, complexul grandios a fost reședința principală a sultanilor, un loc unde luxul, politica și misterul se amestecau în spatele zidurilor impenetrabile. Astăzi, Palatul Topkapi nu este doar un muzeu, ci o adevărată călătorie în timp, o fereastră deschisă către viața sultanilor și universul lor secret.

Construit în secolul al XV-lea pe Peninsula Istorică a Istanbulului, Topkapi este înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1985 și păstrează o colecție de comori, documente de arhivă și obiecte de artă de neegalat. Cele mai importante zone includ structurile Birun și Enderun, cele trei porți monumentale – Bâb-ı Hümâyun, Bâbüsselâm și Bâbüssaâde –, haremul sultanilor și Grădina Hasbahce, cunoscută și ca Parcul Gulhane. Fiecare colț al palatului emană opulență, de la curțile interioare impresionante până la camerele decorate cu mozaicuri, ornamente aurite și mobilier oriental de lux.

Legătura surprinzătoare dintre Topkapi și România

Palatul Topkapı nu este doar un simbol al fastului otoman, ci și un loc care poartă amprente neașteptate din istoria românilor. În spatele zidurilor sale au fost luate decizii ce au schimbat soarta țărilor române, iar astăzi, muzeul ascunde o comoară cu valoare sentimentală uriașă pentru România: sabia lui Ștefan cel Mare.

Expusă în Sala Armelor, sabia domnitorului – de peste un metru lungime, împodobită cu stema Moldovei și inscripții slavone – atrage anual privirile miilor de vizitatori. Legenda spune că ar fi fost dăruită sultanului ca semn al unui pact diplomatic, dar alte surse susțin că a fost luată ca pradă de război. Indiferent de drum, prezența ei la Topkapı transformă palatul într-un loc unde memoria Moldovei întâlnește amintirea fastului otoman.

Sabia lui Ștefan cel Mare de la Palatul Topkapi din Istanbul Foto Daciana Stoica pentru Adevărul
Sabia lui Ștefan cel Mare de la Palatul Topkapi din Istanbul Foto Daciana Stoica pentru Adevărul

Românii s-au apropiat și mai mult de Topkapı odată cu succesul serialului Suleyman Magnificul, dar adevărata legătură merge mult mai departe decât micul ecran. În epoca medievală, voievozii de la nordul Dunării întrețineau relații permanente cu Înalta Poartă, iar multe hotărâri legate de domniile lor se luau chiar între zidurile acestui palat. Astfel, Topkapı rămâne nu doar un monument turistic, ci și o pagină vie din istoria comună a românilor și otomanilor.

Cum ajungi la Topkapi și ce să vizitezi

Pentru turistul român de astăzi, vizitarea Topkapi este mai accesibilă decât pare. Istanbul este la doar o oră și jumătate de zbor din București, cu zboruri directe zilnice, iar odată ajuns în oraș, palatul este ușor de accesat cu transportul public sau cu taxiul în Centrul Vechi, fiind la câțiva pași de Hagia Sofia și Moscheea Albastră. Intrarea în muzeu oferă ocazia de a explora grandoarea Imperiului Otoman, cu ghid audio sau tur ghidat care dezvăluie secretele sultanilor și poveștile fascinante ascunse în harem sau în colecțiile de artefacte.

Vizitând Palatul Topkapi, turiștii nu doar admiră o arhitectură impresionantă, ci pășesc într-o lume unde puterea și frumusețea erau exprimate prin fiecare coloană, grădină și cameră regală. Este un loc care combină perfect istoria, arta și legenda, oferind o experiență memorabilă ce nu trebuie ratată de niciun călător.

Palatul Regal din Caserta – Italia: Versailles-ul din inima Campaniei

La doar câțiva kilometri de Napoli, se ridică impunător Palatul Regal din Caserta (Reggia di Caserta), supranumit pe bună dreptate „Versailles-ul italian”. Construit în secolul al XVIII-lea la comanda Bourbonilor și proiectat de arhitectul Luigi Vanvitelli, palatul impresionează prin grandoarea barocă și eleganța neoclasică, prin lux și rafinament, fiind înscris astăzi în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Cu peste 1.200 de încăperi, săli decorate cu fresce, stuc aurit și marmură prețioasă, o Scară de Onoare monumentală și un teatru regal, o versiune în miniatură a Teatrului San Carlo din Napoli, Caserta respiră lux și putere. În spatele zidurilor sale, istoria Europei s-a scris de multe ori: de la epoca Bourbonilor, la ocupația napoleoniană și până la rolul strategic din cel de-Al Doilea Război Mondial, când palatul a fost sediu al Aliaților.

Grădini, scări somptuoase și trasee turistice

Dar adevărata magie se dezvăluie în exterior: grădinile, întinse pe 120 de hectare, ascund o cale navigabilă de 3 kilometri, presărată cu fântâni arteziene și cascade. Alei umbroase străbat parcul, iar porticul central, în formă de telescop, completează tabloul unui peisaj unde natura și arta se întâlnesc într-o armonie ce taie respirația vizitatorului.

Pentru turistul român, Caserta este mai aproape decât pare: un zbor direct de aproximativ două ore până la Napoli, urmat de un drum cu trenul de doar 40 de minute până în fața palatului. Odată ajuns, experiența este una memorabilă — o plimbare prin fastul regal italian, între fresce, scări somptuoase și grădini spectaculoase, care fac din Caserta o destinație ce rivalizează cu cele mai mari curți ale Europei.

Palatul Național Pena – Portugalia: castelul de basm al Regelui Artist

Pe culmile munților Sintra, învăluite adesea în ceață misterioasă, se ridică Palatul Național Pena, bijuteria romantică a Portugaliei, poate cea mai spectaculoasă fortăreață supranumită și castelul de basm.

Construit în secolul al XIX-lea pe ruinele unei vechi mănăstiri de călugări din Ordinul Ieronim, palatul a fost visul îndrăzneț al Regelui Ferdinand al II-lea de Saxa-Coburg-Gotha, supranumit „Regele Artist” datorită talentului său în artă, arhitectură și grădinărit.

Îndrăgostit de frumusețea de nedescris din Sintra, Ferdinand a imaginat un palat de vară unde stilurile gotic, manuelin și oriental se contopesc într-un spectacol unic de culoare și formă. Turnurile roșii și galbene, cupolele exotice și zidurile crenelate par desprinse din paginile unui basm. Parcul imens din jur, cu alei umbrite și colțuri ascunse, completează tabloul unui tărâm magic, unde natura și arta se întâlnesc într-o armonie ce taie respirația turistului și transformă vizita într-o aventură între vis și realitate.

Vizitează Palatul Pena – castel de basm al Regelui Artist cu legături istorice românești

Regele artist Ferdinand al II-lea are și o legătură subtilă cu istoria românească: provenea din aceeași familie de Saxa-Coburg-Gotha din care făceau parte și membrii dinastiei regale a României, inclusiv Carol I și urmașii săi. Astfel, Pena se leagă indirect de destinul monarhiei românești, adăugând un farmec aparte vizitei.

Cum ajungi la Pena și ce să nu ratezi

Pentru turistul român, Pena este la doar câteva ore distanță: zbor direct de circa patru ore până la Lisabona, apoi un tren de 40 de minute până la Sintra și, de acolo, un scurt transfer spre palat. Odată ajuns pe culmile sale, priveliștea asupra Atlanticului și a văilor verzi îți taie răsuflarea, completând experiența unui loc unde istoria și fantezia se împletesc într-un mod unic.

Palatul Pena nu este doar un monument, ci o invitație de a păși într-un tărâm al imaginației — un basm arhitectural care fascinează de generații și rămâne una dintre cele mai frumoase destinații ale Europei.

Trei palate, trei universuri de basm: experiențe care îți taie respirația

Fiecare dintre aceste palate este mai mult decât o simplă construcție: este un vis înghețat în timp, o invitație de a păși în epocile în care regalitatea dicta ritmul istoriei. De la culorile vibrante și romantice ale Palatului Pena din Portugalia, la opulența sultanilor din Palatul Topkapi din Istanbul și până la rafinamentul baroc și neoclasic al Palatului Regal din Caserta, fiecare loc nu se vizitează doar – se trăiește.

În Europa, istoria nu se învață doar din cărți: ea se respiră printre ziduri, coloane și grădini, unde arhitectura și arta se împletesc cu legendele și poveștile monarhilor. Aici, basmul devine realitate, iar vizita fiecărui palat transformă simpla excursie într-o călătorie memorabilă între trecut și prezent, între putere, frumusețe și mister.

Călătorii

