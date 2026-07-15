Video Satul din Grecia unde crește cel mai vechi măslin din lume. Arborele are 3.000 de ani, încă rodește și atrage mii de turiști în fiecare an

În satul Ano Vouves, de pe insula grecească Creta, se află cel mai vechi măslin din lume, potrivit comunității științifice internaționale. Arborele are aproximativ 3.000 de ani, continuă să producă măsline și este una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale ale Greciei.

Ano Vouves este un sat tradițional pitoresc din regiunea Chania, în vestul insulei Creta (Grecia), cunoscut în întreaga lume datorită Măslinului Monumental din Vouves, considerat unul dintre cei mai vechi măslini existenți. Satul păstrează farmecul autentic al vieții rurale cretane și atrage anual mii de vizitatori interesați de patrimoniul său cultural și de tradiția cultivării măslinilor, potrivit presei elene.

Impunător prin dimensiunile sale, măslinul are un trunchi cu o circumferință de 12,5 metri și un diametru de 4,6 metri. El aparține soiului local Tsounati și a fost altoit, cu secole în urmă, pe un măslin sălbatic, la o înălțime de aproximativ trei metri. În timp, această altoire a modelat trunchiul într-o formă spectaculoasă, care seamănă cu o sculptură naturală.

Importanța arborelui a fost recunoscută oficial în 1990, când autoritățile din prefectura Chania l-au declarat Monument Natural de o importanță deosebită, datorită vechimii și valorii sale istorice.

Cum a reușit să supraviețuiască timp de trei milenii

Deși trunchiul este gol în interior, măslinul continuă să trăiască și să rodească. Specialiștii explică acest fenomen prin faptul că măslinul își reînnoiește permanent lemnul spre exterior, în timp ce partea centrală se degradează treptat. Această capacitate de regenerare îi permite să rămână viu timp de secole sau chiar milenii.

Fructele sale sunt folosite în continuare pentru producerea uleiului de măsline, iar întreaga zonă din jurul satului Ano Vouves este renumită pentru livezile sale și pentru tradiția cultivării măslinilor.

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Localnicii consideră că regiunea produce un ulei de măsline de o calitate excepțională, Creta fiind unul dintre cele mai importante centre ale oliviculturii din bazinul mediteranean.

Ramuri ale acestui măslin au fost folosite pentru împletirea coroanelor oferite câștigătorilor Jocurilor Olimpice de la Atena (2004) și Beijing (2008).

În fiecare an, mii de turiști din întreaga lume vizitează arborele milenar, impresionați atât de dimensiunile sale impresionante, cât și de faptul că acesta continuă să rodească după aproximativ 3.000 de ani.

Vizitatorii pot vedea de aproape trunchiul uriaș, modelat de trecerea timpului, și pot afla povestea unuia dintre cei mai longevivi arbori roditori cunoscuți.

Măslinul, simbol al Greciei încă din Antichitate

Măslinul ocupă un loc aparte în cultura și istoria Greciei, fiind asociat de mii de ani cu pacea, prosperitatea și longevitatea. Pentru grecii antici, măslinul era unul dintre cei mai respectați arbori, alături de stejar, iar ramura de măslin a devenit un simbol universal al păcii.

Capacitatea acestui arbore de a se regenera continuu a făcut ca el să fie privit încă din Antichitate ca un simbol al nemuririi și al continuității vieții. Respectul pentru măslin s-a păstrat până în prezent, acesta fiind una dintre cele mai reprezentative plante ale peisajului mediteranean.

Uleiul de măsline, supranumit de poetul Homer „aurul lichid”, este unul dintre cele mai valoroase produse ale Greciei și un element esențial al dietei mediteraneene. În Antichitate, acesta era folosit nu doar în alimentație, ci și în scopuri medicinale și cosmetice.

Grecia se numără și astăzi printre cei mai importanți producători de măsline și ulei de măsline din lume. Plantațiile de măslini ocupă aproximativ 15% din suprafața agricolă cultivată a țării și aproape 75% din totalul livezilor, confirmând rolul esențial pe care acest arbore îl joacă în economia, cultura și identitatea elenă.