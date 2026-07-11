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Bijuteria ascunsă a Europei. Ce țară cu lacuri spectaculoase, munți și orașe neaglomerate poți vizita în vara 2026

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Macedonia de Nord atrage tot mai mulți turiști, deși rămâne una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa. Cu aproximativ 900.000 de vizitatori în 2025, țara se află înaintea doar unor state și teritorii mici, precum Liechtenstein și San Marino, însă interesul pentru această destinație este în creștere.

Macedonia de Nord. FOTO: X/@IconicSettings
Macedonia de Nord. FOTO: X/@IconicSettings

Numărul turiștilor care au ales Macedonia de Nord a crescut cu 7% anul trecut, iar specialiștii spun că tot mai mulți călători caută locuri mai puțin aglomerate, cu peisaje naturale spectaculoase. Situată în sud-estul Europei, între Grecia, Bulgaria, Serbia și Albania, Macedonia de Nord oferă o combinație rară de istorie, natură și gastronomie, potrivit datelor citate de express.co.uk.

O capitală transformată într-un muzeu în aer liber

Capitala Skopje este unul dintre cele mai bune exemple ale mixului cultural care definește țara. Orașul a fost influențat de-a lungul secolelor de culturile mediteraneană, balcanică, greacă, italiană și otomană.

În ultimii 15 ani, centrul capitalei a trecut printr-o transformare majoră prin intermediul proiectului „Skopje 2014”, un amplu program de reconstrucție care a adus numeroase monumente și statui în spațiul public, transformând zona centrală într-un adevărat muzeu în aer liber.

Un alt punct de atracție este Bazarul Vechi din Skopje (Čaršija), unul dintre cele mai bine conservate bazaruri otomane din Balcani. Străduțele pietruite, atelierele tradiționale, moscheile și restaurantele locale oferă vizitatorilor o incursiune într-o parte importantă a istoriei orașului.

O țară dominată de munți și lacuri

Deși are un teritoriu redus, Macedonia de Nord impresionează prin peisajele naturale. Aproximativ 80% din suprafață este acoperită de munți și lacuri, ceea ce transformă țara într-o destinație potrivită pentru drumeții, ciclism montan sau caiac.

Fauna este la fel de spectaculoasă, cu specii precum urși, lupi, vulpi, mistreți și căprioare, dar și peste 200 de specii de fluturi.

Printre cele mai importante atracții naturale se numără:

Lacul Ohrid – unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, inclus în patrimoniul UNESCO. Apele sale limpezi, centrul medieval al orașului Ohrid și Biserica Sfântul Ioan din Kaneo, construită pe marginea unei stânci, îl transformă într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Balcani.

Canionul Matka – aflat la aproximativ 15 kilometri de Skopje, este o destinație ideală pentru iubitorii de aventură. Vizitatorii pot ieși cu caiacul pe apele de culoarea jadului ale lacului format pe râul Treska, pot explora peșteri și pot descoperi mănăstiri medievale ascunse printre stânci.

Parcul Național Mavrovo – cel mai mare parc național al țării, cu munți, păduri de conifere și lacuri spectaculoase. Unul dintre cele mai fotografiate obiective este Biserica Sfântul Nicolae, parțial scufundată în apele lacului Mavrovo.

Istorie și gastronomie

Influențele multiple care au trecut prin Macedonia de Nord se regăsesc și în bucătăria locală. Preparatul național este „tavče gravče”, o tocană de fasole la cuptor, considerată un simbol al gastronomiei macedonene.

Pentru pasionații de istorie, orașul Bitola este o oprire importantă. Al doilea oraș ca mărime al țării este cunoscut pentru atmosfera elegantă, cafenelele de pe bulevardul Širok Sokak și apropierea de ruinele orașului antic Heraclea Lyncestis, fondat de Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare. Aici, vizitatorii pot admira mozaicuri romane impresionante, păstrate în stare foarte bună după mai bine de două milenii.

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