Un fost comandant ucrainean de submarin care a trădat la ruși a fost omorât la Sevastopol. Cinci persoane au murit în timp ce încercau să dezamorseze o bombă

Cinci persoane au fost ucise în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv în Sevastopol, cel mai mare oraş din Crimeea controlată de Rusia, a declarat joi guvernatorul regional Mihail Razvojaev.

El a precizat că patru specialişti în dezamorsarea bombelor din cadrul serviciilor de urgenţă şi un agent de pază efectuau operaţiuni de curăţare în urma unui atac cu drone ucrainene asupra oraşului când a avut loc explozia.

Presa relatează că Robert Shageev, un fost comandant de submarinului ucrainean Zaporojie (de producție sovietică), care a trădat Ucraina și a dezertat în Rusia în 2014, participând ulterior la atacurile cu rachete ale submarinelor rusești împotriva Ucrainei, a murit în explozie. Conform informațiilor preliminare, dispozitivul exploziv a fost plasat într-un coș de gunoi situat lângă o bancă de pe bulevardul Stoletovsky, fiind detonat de o femeie. Shageev a murit la fața locului.

Șagheev a ajuns la gradul de căpitan de rangul I în armata de ocupație rusă. A fost comandant adjunct al Brigăzii a 4-a de Submarine Separate a Flotei Ruse a Mării Negre, care a efectuat atacuri asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Deși nicio grupare nu și-a asumat oficial responsabilitatea, surse din serviciile de informații indică faptul că atacul a fost o lovitură deliberată executată de agenți speciali.

Ambele părţi şi-au intensificat atacurile aeriene în al cincilea an al războiului pe scară largă pe care Rusia l-a declanşat în 2022.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au doborât sau interceptat 362 de drone ucrainene peste noapte în mai multe regiuni ruseşti şi controlate de Rusia, inclusiv în Crimeea, pe care Moscova a ocupat-o şi a anexat-o de la Ucraina în 2014.