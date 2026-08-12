 Cerul Greciei a uimit turiștii și localnicii, după ce un nor luminos și-a făcut apariția. Oamenii au crezut că este un OZN, însă meteorologii au explicat fenomenul | adevarul.ro
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Video Cerul Greciei a uimit turiștii și localnicii, după ce un nor luminos și-a făcut apariția. Oamenii au crezut că este un OZN, însă meteorologii au explicat fenomenul

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Un nor strălucitor a apărut pe cerul Greciei, într-un moment în care în jur nu se vedea niciun alt nor. Imaginile au stârnit rapid speculații despre OZN-uri, însă meteorologii au explicat fenomenul. 

Un nor strălucitor a apărut pe cerul Greciei FOTO: X
Un nor strălucitor a apărut pe cerul Greciei FOTO: X

Formațiunea luminoasă a fost observată de turiști și localnici în mai multe zone ale Greciei. Printre cei care au surprins fenomenul s-au numărat persoane aflate pe plaja Saronida, în regiunea Attica. Apariția a fost remarcată și de oamenii din Creta.

Pentru că cerul era aproape complet senin, iar formațiunea părea să plutească singură deasupra orizontului, imaginile au provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Unii oameni au vorbit despre o posibilă apariție a unui OZN, în timp ce alții au speculat că ar putea fi vorba despre un fenomen atmosferic neobișnuit sau chiar despre teste militare, scrie greekreporter. 

Explicația meteorologilor

Thodoris Kolydas, fost director al Serviciului Național de Meteorologie al Greciei (EMY), a oferit o explicație pentru fenomenul spectaculos. Potrivit acestuia, ceea ce oamenii au perceput drept un nor luminos nu era un nor format în mod natural, ci o urmă lăsată de o rachetă în atmosfera superioară.

„În atmosfera superioară extremă, aerul este extraordinar de rarefiat. Atunci când treapta superioară a unei rachete evacuează excesul de gaze sau combustibil, acestea nu se comportă precum gazele de eșapament obișnuite de la nivelul solului. În schimb, se extind rapid pe distanțe foarte mari”, a spus acesta.

Fenomenul poate fi provocat de gazele și resturile de combustibil eliberate de treapta superioară a unei rachete care transportă un satelit, inclusiv de rachete de tip Falcon 9 utilizate de SpaceX.

La altitudini foarte mari, aerul este extrem de rarefiat. Gazele și combustibilul eliberate de o rachetă nu se comportă asemenea gazelor de eșapament produse la nivelul solului. În schimb, acestea se extind rapid și se pot dispersa pe suprafețe foarte mari.

Pe măsură ce racheta se rotește sau își schimbă traiectoria, materialul eliberat poate căpăta forme spectaculoase, inclusiv spirale aproape geometrice sau halouri luminoase.

De ce părea că strălucește în întuneric

Unul dintre cele mai spectaculoase aspecte ale fenomenului a fost luminozitatea formațiunii, mai ales în contrast cu cerul care se întuneca.

Explicația este legată de altitudinea foarte mare la care se afla norul de gaze și particule. Chiar dacă la sol era deja amurg sau întuneric, formațiunea aflată la sute de kilometri deasupra Pământului putea fi încă iluminată direct de Soare.

Particulele și gazele rezultate în urma lansării au reflectat lumina solară spre suprafața Pământului, creând impresia unui nor luminos care plutea pe cerul întunecat.

Fenomenul, cunoscut drept „efect crepuscular”, poate transforma gazele și particulele din atmosfera superioară în dâre luminoase spectaculoase, care apar în diferite nuanțe, de la alb și albastru până la culori asemănătoare curcubeului.

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