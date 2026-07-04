Românii dau la schimb lenevirea pe șezlong pentru vacanțe în care învață să gătească sau să descopere un meșteșug nou

Vacanța în care singurul plan era șezlongul de pe plajă și câteva zile de odihnă începe să piardă teren. Tot mai mulți europeni, inclusiv românii, aleg concedii în care învață să gătească, modelează ceramică, studiază o limbă străină sau participă la ateliere tradiționale. În spatele acestei schimbări nu se află doar un nou trend în turism, ci o transformare profundă a modului în care oamenii încearcă să-și regăsească echilibrul, a explicat pentru „Adevărul” psihologul clinician Gabriela Marc.

Vacanțele de tip „fly and flop”, în care turiștii zburau spre o destinație doar pentru câteva zile de relaxare la soare, sunt înlocuite treptat cu ceea ce specialiștii au numit skilliday - concedii în care experiența principală este învățarea unei noi abilități.

Un studiu de specialitate realizat în rândul a peste 27.000 de persoane din 28 de țări europene arată că 48% dintre europeni își doresc să învețe ceva nou în timpul vacanței, iar peste o treime (37%) au rezervat deja în acest an un astfel de concediu.

Fenomenul este și mai pronunțat în rândul tinerilor. Aproape șase din zece europeni cu vârste între 18 și 24 de ani (57%) și peste jumătate dintre cei între 25 și 34 de ani (52%) spun că au ales o vacanță în care să dobândească o nouă competență.

Românii urmează aceeași tendință. Potrivit studiului, 44% dintre respondenții din România intenționează să petreacă anul acesta un concediu în care să învețe un meșteșug, un sport sau o abilitate practică.

Mai mult decât atât, 51% dintre europeni spun că o vacanță devine mai valoroasă atunci când pleacă acasă cu ceva învățat, iar 48% consideră că o abilitate nouă valorează mai mult decât un suvenir cumpărat din destinația vizitată.

Schimbarea reflectă și o modificare mai amplă a comportamentului de consum. Oamenii investesc din ce în ce mai mult în experiențe și mai puțin în obiecte materiale. Pentru industria turismului, aceasta reprezintă o oportunitate importantă, mai ales pentru afacerile locale.

Natalia Lechmanova, economist-șef pentru Europa în cadrul Mastercard Economics Institute, arată că turiștii caută experiențe care să rămână cu ei mult timp după încheierea vacanței.

„Vor să creeze amintiri, dar tot mai des și să plece acasă cu lucruri pe care chiar au învățat să le facă. De la vinificație și prelucrarea lemnului până la ceramică, pictură sau permacultură, oamenii sunt dispuși să plătească pentru experiențe oferite de afaceri locale, care le arată o parte autentică din cultura locului și le oferă o lecție pe care o păstrează și după ce s-au întors acasă”, explică aceasta.

„Oamenii caută experiențe care să le ofere sens”

Dincolo de cifre, schimbarea reflectă o transformare psihologică profundă. În opinia psihologului clinician principal Gabriela Marc, lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, oamenii nu mai caută doar relaxare, ci experiențe care să le ofere sens.

„Vacanța nu mai este doar o pauză, este simultan și o încercare de reconectare”, a declarat Gabriela Marc pentru „Adevărul”.

Potrivit acesteia, multă vreme concediul a fost perceput drept o simplă întrerupere a activității profesionale. „Am crezut că, dacă ne oprim suficient de mult, ne vom întoarce automat mai bine. Astăzi însă, tot mai mulți oameni par să caute altceva. Nu mai vor doar să se întoarcă odihniți, vor să se întoarcă schimbați, conectați la sine, la viață”, a spus ea.

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Psihologul spune că această nevoie este firească și are explicații bine cunoscute în literatura de specialitate.

„Omul nu are nevoie doar de recuperare fizică, are nevoie și de creștere, sens și reconectare cu propriile resurse. Atunci când învățăm ceva nou sunt activate mecanisme asociate cu motivația, curiozitatea, sentimentul de competență și încrederea în sine. Nu mai simțim doar că am consumat o experiență, simțim că ea a lăsat ceva în noi”, a explicat Gabriela Marc pentru „Adevărul”.

În opinia sa, tocmai acesta este motivul pentru care tot mai multe persoane aleg cursuri de ceramică, fotografie, dans, gastronomie sau limbi străine în locul vacanțelor în care singura activitate este relaxarea.

De altfel, studiul realizat de Mastercard arată că, prima poziție în clasamentul abilităților pe care europenii vor să le învețe în vacanță este ocupată de limbile străine. Aproape o treime dintre respondenți (30%) spun că și-ar dori să învețe suficiente expresii pentru a putea purta o conversație cu localnicii.

Pe locurile următoare se află cursurile de gătit (28%), experiențele prin care turiștii descoperă cum sunt produse vinul, brânzeturile sau berea (28%), activitățile de wellness, precum yoga și meditația (25%), dar și meșteșugurile tradiționale, fotografia sau pictura.

Românii se diferențiază însă prin interesul deosebit pentru gastronomie. Patru din zece respondenți (41%) spun că ar participa la cursuri de gătit în timpul vacanței, acesta fiind unul dintre cele mai ridicate procente din Europa.

Epuizarea ascunsă din spatele „relaxării perfecte”

Dincolo de preferințele turistice, Gabriela Marc atrage atenția asupra unei dimensiuni mai puțin vizibile: presiunea psihologică din spatele modului în care oamenii trăiesc și își expun vacanțele. „Nu mai plecăm doar să vedem lumea, călătorim pentru ca lumea să vadă unde am fost”, a spus ea.

Această schimbare transformă vacanța într-un spațiu de validare socială, în care experiențele sunt alese nu doar pentru valoarea lor personală, ci și pentru impactul pe care îl au în exterior. „Omul nu se reface autentic atunci când joacă un rol, chiar dacă acel rol arată bine în fotografii”, a adăugat ea.

În acest context, vacanța poate deveni o continuare a acelorași presiuni din viața profesională și socială: performanță, imagine, comparație.

Efectul este o oboseală care nu dispare complet în concediu, ci se acumulează în timp, deoarece experiența de „pauză” nu mai este una autentică.

Între plăcere și sens. De ce oamenii caută vacanțe care îi transformă

Psihologul Gabriela Marc subliniază că o parte importantă a acestei schimbări ține de modul în care oamenii își înțeleg propriile nevoi emoționale.

Aceasta explică faptul că mulți oameni nu mai caută doar plăcere, ci sens. „În psihologie, diferența dintre plăcere și sens este esențială. Plăcerea este intensă, dar trecătoare. Sensul se construiește în timp și schimbă felul în care ne raportăm la noi înșine”, a declarat Gabriela Marc, explicând de ce activități aparent simple, precum gătitul, modelajul sau învățarea unei limbi străine, au devenit atât de populare în vacanțe: „Nu doar relaxare, ci și sentimentul de progres și competență. Când trăiești luni sau ani într-o viață care nu te mai exprimă, nu pleci în vacanță doar obosit. Pleci epuizat”, a spus Marc pentru „Adevărul”.

În astfel de situații, oamenii tind să caute experiențe intense, care oferă o senzație rapidă de „viață trăită”, însă aceasta nu este echivalentă cu odihna reală.

Diferența dintre stimulare și împlinire devine astfel centrală pentru înțelegerea modului în care se schimbă turismul contemporan. „Sufletul nu se odihnește din validare. Se odihnește din autenticitate”, a spus ea.

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