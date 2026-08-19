 Mai mulți membri SWAT, răniți după ce terasa pe care se aflau s-a prăbușit | adevarul.ro
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Video Mai mulți membri SWAT, răniți după ce terasa pe care se aflau s-a prăbușit

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NBC News a publicat o filmare realizată cu bodycam în luna iulie, în care mai mulți membri ai unei echipe SWAT au fost răniți după ce au căzut de pe terasa unei clădiri din statul american Missouri.

VIDEO: Facebook/NBC Nightly News with Tom Llamas

„Cineva a descris situația ca și cum s-ar fi deschis o trapă și podeaua ar fi căzut în acel mod”, a declarat Lewis, potrivit ABC 17 News.

Nu s-a desprins în exteriorul clădirii, ci a căzut direct în jos, ceea ce le-a lăsat aproape niciun timp să reacționeze.” 

Printre cei șapte răniți se numără patru membri ai poliției federale, doi membri ai Grupului operativ antidrog din nordul statului Missouri și un adjunct al șerifului din comitat.

„Toți au suferit răni care ar fi compatibile cu o cădere destul de gravă. Unele fracturi și alte tipuri de leziuni”, a spus Lewis.

Echipa SWAT, formată din membri ai Grupului operativ antidrog din nordul statului Missouri, polițiști locali și agenți federali, executa un mandat cu grad ridicat de risc într-un bloc din Huntsville când terasa s-a prăbușit.

Două persoane au fost reținute, iar jumătate din terasa clădirii cu două etaje s-a prăbușit, lăsând trei apartamente de la etaj fără acces la intrare. Autoritățile au găsit cazare temporară pentru locatarii apartamentelor afectate, iar cauza prăbușirii terasei este investigată. 

În 2024, o echipă SWAT a dat buzna în locuința greșită

În aprilie 2024, o echipă SWAT care căuta un suspect acuzat de spargerea și jefuirea unor autoturisme a descins la adresa greșită, ținând o familie sub amenințarea armelor, scrie The News & Observer.

Alisa Carr, logodnicul ei, Avery Marshall, și cei doi copii ai lor s-au trezit în urma strigătelor adjuncților șerifului, care au spart geamurile, au forțat ușa de la intrare și au detonat grenade asurzitoare, potrivit unei plângeri depuse pe 1 aprilie.

Familia a fost ținută sub amenințarea armelor în timpul raidului. Tatăl, Avery Marshall, a fost imobilizat pe podeaua plină de cioburi, în timp ce un polițist și-a îndreptat arma spre fiul său de nouă ani.

Marshall, care suferise recent o operație la spate, susține că un adjunct al șerifului l-a călcat pe spate în timpul intervenției.

„Cea mai rea parte a întregului coșmar a fost să stau întins pe podea, fără să pot face nimic, în timp ce polițiștii aveau o armă AR îndreptată spre fiul meu”, a declarat Marshall într-un comunicat din 2 aprilie al Institute for Justice, organizația nonprofit care reprezintă familia.

„Tot ce am putut să fac a fost să strig «are nouă ani»”, și-a amintit Marshall. „Încă pierd nopți din cauza acestui lucru și știu că și el face la fel.”

O zi mai târziu, suspectul pe care adjuncții îl căutau în legătură cu spargerea și jefuirea unor vehicule a fost găsit într-un alt comitat și arestat, potrivit Institute for Justice.

Familia susține că raidul a provocat pagube de cel puțin 11.396 de dolari și probleme emoționale persistente. Procesul îi acuză pe polițiști că au obținut mandatul pe baza unor dovezi insuficiente, folosind datele de localizare ale telefonului suspectului și faptul că mașina lui Carr era aceeași marcă cu cea asociată acestuia.

Autoritățile din Pender County susțin însă că polițiștii au acționat corespunzător. Carr a ajuns la spital în urma unui episod de palpitații și dificultăți de respirație.

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