 Povestea neștiută a prințesei Diana, dezvăluită de fratele ei într-o carte-eveniment | adevarul.ro
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Povestea neștiută a prințesei Diana, dezvăluită de fratele ei într-o carte-eveniment

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Contele Charles Spencer povestește viața surorii sale, Diana, la aproape 30 de ani de la moartea prințesei, în cartea „Diana, sora mea”, care va apărea pe 22 septembrie în numeroase țări, a anunțat marți editura Flammarion, care o va publica în Franța.

Prințesa Diana
Prințesa Diana FOTO: Getty Images

Scopul acestei cărţi este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei”, explică fratele mai mic al prinţesei, decedată la 31 august 1997 la Paris, la vârsta de 36 de ani, citat în comunicatul editurii.

„Pentru prima dată, Charles Spencer relatează în detaliu povestea uimitoare a vieţii sale alături de Diana, precum şi săptămâna tragică care a urmat după moartea acesteia”, adaugă Flammarion.

Cartea va fi lansată, de asemenea, în 22 septembrie de editura Penguin Michael Joseph în Regatul Unit, de Penguin Press în Statele Unite şi tradusă în 12 limbi, printre care spaniola, germana şi italiana, pentru o lansare mondială în aceeaşi zi, potrivit News.

În cartea „Diana, sora mea”, „vreau să vorbesc în numele Dianei şi să o fac într-un mod pozitiv”, precizează Charles Spencer, care a ţinut elogiul funerar al prinţesei cu ocazia înmormântării de la Abaţia Westminster din Londra.

„Sper că această carte va trezi interesul tuturor celor care încă păstrează cu drag amintirea Dianei aşa cum au cunoscut-o pe vremea când era în viaţă”, adaugă el.

„Şi aş fi încântat ca, după ce o vor citi, cei care sunt prea tineri pentru a-şi aminti de ea în floarea vârstei să-şi poată face o idee despre cum a fost ea cu adevărat: o fiinţă excepţională, dinamică, plină de iubire şi carismă, care ducea o lipsă acută de încredere în sine, care a înfruntat viaţa cu curaj şi a lăsat în urmă o lume mai bună, în ciuda dispariţiei sale premature”, concluzionează el.

În vârstă de 62 de ani, contele Spencer este un fost jurnalist, autor a nouă eseuri, fost membru al Camerei Lorzilor.

Diana Spencer, sau Lady Di, s-a căsătorit în 1981 cu viitorul rege Charles al III-lea, cu care a avut doi băieţi, William, prinţul moştenitor, şi Harry. Foarte populară şi mediatizată, ea este supranumită „prinţesa inimilor”.

După ce s-a separat de prinţul Charles în 1992, a murit într-un accident de maşină la Paris, alături de partenerul ei, Dodi Al-Fayed, fiul miliardarului egiptean Mohamed Al-Fayed.

Potrivit presei britanice, prinţul Harry, soţia sa Meghan şi cei doi copii ai lor i-au adus un omagiu la mormântul prinţesei la jumătatea lunii iulie, cu ocazia primei lor vizite în Regatul Unit din ultimii patru ani.

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