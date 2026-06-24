Analiză Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți ajunge gratis în California sau Germania

Schimbul de locuințe între persoane necunoscute începe să se contureze ca o practică tot mai prezentă în România, pe fondul apariției unor grupuri online în care utilizatorii își oferă reciproc casele pentru vacanțe. Modelul este inspirat din platforme internaționale precum Home Exchange din Marea Britanie, unde astfel de schimburi sunt reglementate și susținute prin mecanisme de verificare și parteneriate instituționale.

În România însă, fenomenul funcționează preponderent informal, fără contracte standard și fără sisteme clare de protecție pentru participanți.

Pe rețelele de socializare există cel puțin două grupuri active în care utilizatorii publică anunțuri prin care oferă locuințe și caută, la rândul lor, cazare în alte orașe sau țări. Aceste schimburi includ perioade precise, descrieri ale proprietăților și, în unele cazuri, condiții suplimentare, precum îngrijirea animalelor de companie sau întreținerea grădinii.

Schimburi de locuințe construite în jurul încrederii între necunoscuți

Fenomenul se dezvoltă exclusiv pe baza interacțiunilor directe dintre utilizatori, fără intermedierea unei platforme specializate. Anunțurile publicate arată o varietate mare de oferte, de la apartamente urbane până la case în zone rurale sau locuințe în regim turistic.

Unele dintre ele vin chiar din afara României și includ facilități extinse și detalii logistice.

„Schimb Apartament ( living + dormitor ) în California ( zona Sacramento ..la 90 de min de condus de San Francisco … la o ora de condus de munte / Lake Tahoe ) Complexul în care locuim este bogat în vegetație și oferă acces la pool, jacuzzi, sală de fitness, iar în jurul complexului avem magazine, restaurante, mall foarte mare! Mic detaliu: vă pot facilita închirierea unei mașini fără bătăi de cap, având un prieten în zonă care cu asta se ocupă! Aștept cu interes variante de schimb atât în SUA cât și în alte destinații!”, se arată într-un anunț.

În alte cazuri, schimburile sunt gândite strict ca soluții de vacanță între familii, pe perioade scurte și bine delimitate.

„Bună ziua, în perioada 8-14 iulie doresc schimb de cazare pe Valea Prahovei 2 adulți și 2 copii, ofer la schimb 2 camere la vilă cu toate utilitățile în Techirghiol, aproape de lac, băile reci. Mai multe detalii în privat”, notează un alt participant la discuții.

Există însă și anunțuri care transformă ideea de schimb într-un mod de viață, în care locuințele sunt puse la dispoziție împreună cu întreg contextul gospodăresc.

„Bună ziua! Este cineva ce dorește să viziteze Germania? Pot să ofer cazare la casă în Germania (NRW - Gummersbach), la sat, lângă pădure. Am două dormitoare, baie și living la etaj pe care nu le folosim, bucătăria la comun. Suntem o familie cu 2 copii (13 și 4 ani), 2 câini, 3 pisici, 1 cal și găini. Cine dorește să se bucure de viața la sat și totuși să viziteze ușor orașe mari din Germania (Köln, Bonn și Düsseldorf în apropiere) sau Olanda, Belgia, Franța poate să îmi scrie în privat. Precizez că este nevoie de mașină. La schimb ar prinde bine puțin ajutor în grădină (în limita timpului liber) sau cazare în alte țări pentru viitor. Mulțumesc!”, a scris altcineva.

Pe segmentul urban și turistic, apar și oferte apropiate de standardele închirierilor în regim hotelier, cu dotări premium și obiective turistice asociate.

„Schimb apartament | Brașov – Italia / Spania la plajă. Ofer spre schimb un apartament de 2 camere premium, cu terasă generoasă de 85 mp, jacuzzi privat și parcare subterană, situat în Brașov, în apropierea mall-ului Coresi. Apartamentul este nou, încă nu l-am dat spre închiriere. Ce caut în schimb: un apartament similar pe litoralul italian sau spaniol (Coasta Amalfitană, Costa Brava, Costa del Sol, Sardinia, Sicilia sau orice altă destinație spectaculoasă la mare)”, notează un alt doritor de schimb de case.

În sens invers, există și cereri simple, în care utilizatorii caută strict o înlocuire temporară a propriei locuințe.

„Apartament de 3 camere în Constanța, pe plajă, capacitate de cazare 6 persoane, dintre care 2 copii (pat supraetajat căsuță, tare drăguț). Am dori o cabană la munte, dar nu foarte departe de București”, se arată într-un alt anunț.

Întrebări privind siguranța în lipsa platformelor oficiale

Pe lângă entuziasmul față de acest tip de schimb, apar și întrebări legate de siguranță și încredere, mai ales în condițiile în care tranzacțiile au loc între persoane care se cunosc exclusiv online.

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„Bună tuturor! Super frumoasă ideea, dar am o întrebare: dacă nu este înscris pe home-exchange și nici pe niciun site oficial, ci doar pe acest grup, și faci un schimb, cum te asiguri că nu iei țeapă? Că poate după ce au stat la tine nu îți mai răspund la telefon sau ajungi la destinație și nu există? În scenariul în care schimbul nu e concomitent. Mulțumesc!”, a scris o persoană sub protecția anonimatului.

„Vă spun eu: evităm pe cei care postează anonim”, i-a răspuns un alt participant la discuție.

Adrian Voican, ANAT: „E o nișă de schimb de locuințe și în România”

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, consideră că fenomenul este încă la început, dar urmează o tendință deja vizibilă pe piața internațională a cazărilor alternative.

„E o nișă de schimb de locuințe și în România, așa cum e și de închiriat pe Booking. Ar trebui să existe mai multă flexibilitate din partea celor care vor să facă astfel de schimburi, să aibă timp, disponibilitate în perioadele indicate. E destul de greu de meciuit programul gazdei cu al oaspetelui, este nevoie de flexibilitate de ambele părți”, a declarat Voican pentru „Adevărul”.

El explică faptul că mecanismul funcționează în primul rând pe baza încrederii și a comunicării directe între părți.

„Totul e legat de transparență și de încredere. Indicat ar fi să suni pe video, să vezi, să asculți, să stai de vorbă, să-ți arate locul. Încrederea se construiește. Românii trebuie să știe că, dacă oferta e prea bună, nu e adevărată. Ar trebui să renunțe din start, mai ales că e gratis”, a spus acesta.

Voican atrage atenția și asupra nevoii de mecanisme minime de verificare între utilizatori.

„Ar trebui să existe acest domeniu minim reglementat, să existe recomandări ca la cei care vând produse, să existe review-uri, să vezi că din 100 de oameni care au beneficiat de acest serviciu, într-o anumită locație, 95 au fost mulțumiți”, a explicat vicepreședintele ANAT.

În opinia sa, utilizatorii ar trebui să adopte o serie de măsuri de precauție înainte de a accepta un astfel de schimb.

„O altă recomandare ar fi să nu pui la dispoziția unor necunoscuți casa în care locuiești, sau dacă o faci să nu lași în casă obiecte sau documente de valoare. Pe de altă parte, ar fi indicat să ai o asigurare de bunuri, în cazul în care se sparge sau se strică ceva.

Ar fi indicat să existe o înțelegere scrisă între părți, chiar dacă nu e un contract propriu-zis. Să știe omul care sunt regulile casei, dacă are plante, animale. Un acord scris simplu cu perioada, cine vine unde, care sunt responsabilitățile și permisiunile.

Când pleci din locuința pe care o lași la schimb, ar fi bine să faci fotografii cu casa, să ai dovadă ce ai lăsat, în caz că se strică ceva.

Să facă schimb de documente de identitate, să verifici profilul persoanei căreia îi lași locuința la schimb, pe unde îl găsești, fie că e LinkedIn sau Facebook sau TikTok.

În ce privește riscurile unei țepe, este extrem de important să cauți review-uri sau note. Poți să ceri celui care îți pune casa la dispoziție pe timpul vacanței să îți ofere recomandări de la alte persoane care i-au trecut pragul. Poți să întrebi direct cine a mai fost cazat la el, ce părere a avut.

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Acest fel de oameni care oferă case la schimb sunt un fel de nomazi, sunt obișnuiți cu astfel de vacanțe, le place să facă asta”, a explicat specialistul pentru „Adevărul”.

Recomandări de siguranță: prudență în lipsa unui cadru contractual

Recomandările generale ale Poliției Române privind accesul acordat unor persoane necunoscute în locuință sunt relevante și în cazul schimburilor de locuințe, care implică predarea cheilor către persoane întâlnite online.

În mod constant, autoritățile atrag atenția că accesul în locuință trebuie acordat doar după verificarea identității persoanei și evaluarea unor informații minime despre aceasta.

Specialiștii în prevenire recomandă realizarea unui inventar al bunurilor din locuință înainte de predarea cheilor, precum și documentarea acestora prin fotografii.

De asemenea, este importantă stabilirea clară a condițiilor de utilizare a locuinței, inclusiv a responsabilităților privind spațiul, bunurile și eventualele obligații suplimentare.

În lipsa unui contract standardizat sau a unui sistem de verificare similar platformelor internaționale, astfel de măsuri de precauție devin esențiale pentru reducerea riscurilor asociate schimbului informal de locuințe.