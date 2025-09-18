Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg

Una dintre cele mai populare plaje din Thassos, insula grecească preferată de români, ascunde un pericol mortal pentru turiști. Un român a vorbit despre „ucigașul tăcut” care poate să-și transforme vacanța într-un coșmar.

Un utilizator al unui grup de Facebook dedicat vacanțelor în insula Thassos trage un semnal de alarmă:

„ATENȚIE la plaja PARADISE!!! Nu știu când o să ajungeți, dar fiți atenți. Dar cel mai ușor nu ajungeți acolo. Eu am fost ‘agățat’, cu ceva ani în urmă, dar am trecut cu bine, neștiind, din ignoranță, ce am pățit. Așa că, feriți-vă de această plajă care are o mulțime de curenți RIP.”

Utilizatorul a atașat și o imagine Google Earth, surprinzând acești „ucigași tăcuți”.

Ce sunt curenții RIP?

Curenții RIP (numiți și riptide sau curenți de scurgere) sunt curenți marini puternici și înguști, care se deplasează rapid de la țărm spre larg, printr-un spațiu mai adânc între bancurile de nisip sau la intrările de pe plajă.

Ei reprezintă una dintre cele mai periculoase situații pentru înotători și sunt responsabili de majoritatea cazurilor de înec la mare.

Un astfel de curent poate fi recunoscut după: apă mai închisă la culoare, cu spumă sau nisip tras spre larg; valuri care se sparg mai puțin într-o bandă îngustă; resturi plutitoare ce par să fie „aspirate” în larg.



Imaginea de Google Earth postată de utilizatorul care a tras semnalul de alarmă.

Turist: „Curenți periculoși chiar în apă mică”

O postare similară a fost făcută de un alt turist român în Grecia, la începutul lunii august:

„Aveți grijă la Paradise Beach, sunt cel puțin două locuri unde se formează curenți rip, care te trag puternic în larg. Apa e până la genunchi pe o distanță de 50–70 de metri de mal.”

O femeie confirmă: „Este perfect adevărat! Azi am fost și am simțit exact această descriere: valurile izbeau dar la picioare te trăgeau curenții în cu totul altă direcție, în apă până la brâu...”

Un alt internaut adaugă: „Curenți RIP sunt și la noi, trebuie doar să știi cum să ieși din el, în nici un caz contra lui.”

Experiențe traumatizante

O turista5 povestește: „Eu am pățit-o la Paradise, în apă până la genunchi... asta pentru cei necredincioși. Apa până la genunchi și valuri destul de mari. M-a plesnit un val și m-a doborât, m-a băgat la fund și când încercam să mă ridic venea altul și mă rostogoleau continuu. Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic când rămăsesem fără aer. De atunci nu mai calc acolo, mai ales nu cu copii!”

Un alt comentator își amintește din copilărie: „Chiar te poate trage. Vă spun că eu eram mică, 10 ani, prima oară la mare, stăteam la mal și au venit niște valuri și m-au luat și dusă am fost. Ca prin minune am deschis ochii și am văzut un picior, m-am prins de el și am fost salvată. Așa că nu mai comentați aiurea dacă nu ați pățit-o. Am o vârstă și cu trauma de acolo am rămas și acum, după mulți ani. La mare nu am mai călcat și nici nu o voi face curând.”

„Mulțumesc pentru atenționare. Nu toți suntem Popovici,” spune altcineva.

„Am fost și e chiar super, dacă nu știi să înoți nu te aventurezi prea departe", comentează un alt internaut.

Cazuri de salvări la limită

Anca-Elena Horbaniuc a povestit experiența terifiantă: „Și eu am fost prinsă cu copiii anul acesta într-un astfel de curent pe această plajă. Când sunt valuri, în zona aceea apa ajunge până la umeri și dacă nimerești în curenți foarte greu reușești să ieși de acolo. Noroc cu soțul care era în apropiere și ne-a tras de acolo. Groaznică experiență!”

Christian Roman, fost înotător de performanță, povestește cum a salvat un om: „Am experimentat... înotat la unghi de 45 de grade spre mal (oblic) sau lateral, până reușești ‘să ieși’ din curent. Nu vreau să dau sfaturi, vă spun doar cum fac eu... Chiar în vacanța asta, mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit să scap un băiat de vreo 120 kg de la înec, că îl loveau în cap valurile unul după altul și îl lua apa în larg. L-am dus la mal până și-a vomitat plămânii. A doua zi a venit turcul cu translatorul la mine să îmi mulțumească. Eu când vin valuri mari mă bag sub apă, te lovesc ca pumnii, mulți și tare, pe șira spinării... dar nu e pentru oricine. Am văzut oameni smulși din mal, în apă până puțin peste genunchi, trași în larg...”

Păreri împărțite

Unii turiști spun că nu au simțit niciodată pericolul:

„Eu merg de 8 ani acolo inclusiv cu copiii și nu am pățit nimic. Mai mult, apa este până la glezne o bună bucată, după care până la genunchi. Cred că ai de mers 100 m ca să ajungi la apă mare. Ca măsură de apărare împotriva acestor curenți, cel mai important este să nu te panichezi. Te lași purtat și ieși paralel cu plaja. Eu nu susțin posturi alarmiste care sperie aiurea.”

Alții însă confirmă riscul:

„Prin 2018 am pățit să mă tragă spre larg unul din curenții aia, chiar în zona din poză. Nu eram departe de mal, valuri de 20–30 cm și dintr-o dată, deși înotam spre mal, mă duceam din ce în ce mai tare spre larg. Am făcut plută până s-a potolit curentul, apoi am ieșit paralel cu plaja. Din momentul ăla am stat doar aproape de mal.”

„Și noi am prins curenți în Skala Potamia. Din două valuri, soția s-a îndepărtat la peste 5 metri, înota spre mine, dar se îndepărta. Când am ajuns la ea, eu încă mai ajungeam jos și cu greu stăteam în picioare.”

„Da, da, confirm! Noi am pățit-o anul acesta, am avut noroc, dar nu vom reveni niciodată pe această plajă.”

„Acum câțiva ani, în partea stângă cum te uiți la apă, tovarășii mei au salvat 5 persoane de la înec. Pentru ultima, o doamnă, au trebuit să facă cordon, să se țină de mână vreo 10 oameni. Au reușit să o salveze. Apoi tot ea, revoltată că și-a pierdut în apă ochelarii de soare. Era să o bată... toți 10.”