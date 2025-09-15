Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din cauza asta”

Destinațiile exotice pot ascunde pericole neașteptate. Uneori lucrurile stau la fel și în unele țări din Europa, iar Grecia se numără printre ele.

Scorpionii, la fel ca șerpii veninoși, pot reprezenta un pericol mortal pentru cei care au neșansa să fie înțepați. Scorpionii se găsesc și în Europa, în zonele calde, inclusiv în România. Dacă unii dintre ei sunt letali, există și specii mai puțin periculoase, dar chiar și înțepătura lor poate fi fatală pentru cei care sunt alergici și pot suferi un șoc anafilactic.

Un român care își petrece concediul în insula elenă Thassos a relatat o experiență terifiantă, pe grupul de Facebook Forum Thassos

„Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța. Am pus cortul la umbra unor măslini și totul a fost perfect. Seara răcoarea de care aveam nevoie, somnul profund șiiii....un musafir care mi se plimba pe sub tricou puțin mai jos de ceafă. Am tresărit la mișcarea acestuia, fără sa știu ce este, am dus mana la spate, l-am prins în cuta tricoului și am presat cu putere, după care mi-am văzut de somn. Dimineață am văzut specimenul care era puțin mai mare decât unghia de la degetul mic. Chiar dacă cu câteva săptămâni înainte citisem despre această specie ca nefiind veninoase la fel ca fratele mai mare din Australia, tot m-a înfiorat puțin ideea că am fost expus unei astfel de experiență”, a scris românul și a postat alături poza unui scorpion veninos.

Postarea s-a viralizat în scurt timp. Reacțiile au fost imediate, iar unii dintre internauți și-au amintit că au văzut sau chiar au avut direct de-a face cu scorpioni chiar în Grecia, dar și în România.

Ce spun internauții

„Am fost înțepată vara aceasta de un astfel de scorpion, era pe bluza de pe mine, tocmai ce mă îmbrăcasem cu ea, probabil intrase în geanata cu bagaje. Înțepătura a fost în buricul degetului mic. Durerea a fost destul de intensă, dar sperietura mult mai mare. Până seară nu am mai avut nimic. Partea bună că de la veninul lui mi-a trecut durerea de artroză de la degetele mâinii. Îmi pare rău că l-am omorât, dacă știam ce bun este veninul lui, îl luăm acasă, sau măcar îi dădeam și cealalată mâna”, a scris o doamnă.

„Și eu am fost mușcată și m-a vindecat de diabet”, a spus altcineva. „Eu chiar am vorbit serios. Nu am făcut afirmația doar de dragul de a posta. Asta am constatat pe propria piele. Ulterior am căutat pe internet dacă ameliorarea durerii are legătură cu înțepătura de scorpion și am citit că veninul de scorpion este în studii pentru tratarea durerilor reumatologice. Dar la câte dezinformării și aberații sunt pe Facebook e normală percepția de glumă”, a revenit ea.

Au intervenit și alții în discuție, iar altcineva a explicat că veninul de scorpion e tot mai folosit în industria farmaceutică.

„Da, este adevărat, veninul de scorpion este pus deja în industria farmaceutică și cosmetică. În Italia e plin de scorpioncini din ăștia doar că sunt negri”, a scris cineva.

Înțepătura poate fi mortală

„Aveți grijă, poate fi periculos dacă sunteți alergică. Știu pe cineva, o rudă care a murit ciupit de o albină, a făcut șoc anafilactic. Și albina nu ar fi chiar așa ca un scorpion de periculoasă”, a avertizat cineva.

„Veninul de la o specie de scorpion este cel mai scump lichid din lume, are un preț enorm”, a comentat altul. „Chiar vroiam să întreb dacă pișcă și dacă doare pișcătura. I-am întâlnit des și eu”, a adăugat altcineva.

„Mișto scorpion, dar nu e veninos”, a fost altă perspectivă. „Nu e veninos, dar îți dă niște dureri de mori”, i-a răspuns cineva. Au fost amândoi contraziși de cineva mai temă.

„E veninos. Ai fost norocos. Durerea e groaznică, trece după 24 de ore chiar dacă faci vaccin cu antidot”, le-a explicat ei. „Mie mi s-a întâmplat! Durerea este înfiorătoare, nu se compară cu înțepătură de viespe. Mi s-a umflat degetul mare de la picior și durerea a cedat cam după 48 de ore. Locul s-a umflat. Am luat antialergice și antipiretice și nu am putut călca cu piciorul respectiv”, a confirmat un internaut. „Și eu am trecut prin asta. Recomand antivenin. Durerea se stabilește local și ține doar 24 de ore”, a adăugat cineva.

Nu există antidot în Europa

„Nu există vaccin și nici antidot în Europa. Oricum sunt lucruri diferite. Ai ser antiviperin doar pentru vipere în Europa, pentru scorpioni, nici pomeneală. Există, totuși, un ser antivenin pe alte continente, cum e cel pentru scorpionii din nordul Africii, în special pentru cei din genul Androctonus (cel mai periculoși sunt cei din complexul A. Mauretanicus). Mai găseșți, de asemenea, în Brazilia, Statele Unite, dar în niciun caz în Europa. Oricum, în Europa (vorbim de Europa geografic, nu de UE) sunt aproape 100 de specii de scorpioni. Numai în Grecia sunt mai mult de 10. Deci ce antivenin faci, dacă sunt câțiva specialiști care disting speciile și oricum au nevoie de exemplarul capturat și de laborator pentur asta? Hai să ne documentăm înainte să scriem brașoave”, a avertizat cineva.

Scorpionii care trăiesc în România

„În Grecia, scorpionii pe care îi poți întâlni sunt în mare parte din genul Euscorpius (deseori numiți lemn mic sau scorpioni din scoarță). Ei sunt: Mic (de obicei 2-5 cm că adulți). De culoare maro închis spre negru (că cea din fotografia ta). Nu este considerată periculoasă pentru oameni — înțepătura lor este dureroasă, similară cu înțepătura de viespe, dar nu pune viața în pericol decât dacă cineva este alergic,” a fost alt comentariu.

Alții și-au amintit că și în România există cel puțin o specie de scorpion endemică.

„Ăsta nu-l găsim și pe la Herculane cumva?”, a întrebat cineva. „La noi e altă specie, Euscorpius carpathicus, care e doar în Carpați, e specie endemică”, i s-a răspuns. „Așa sunt și în deltă”, a adăugat altcineva.

„Noi am găsit în camera la hotel”, a tras cineva un semnal de alarmă. Alții l-au luat la rost pe autorul postării de ce a omorât scorpionul. „De ce a trebuit să-l omorî?”, a scrwc cineva. „Îl avea sub tricou la ceafă, noaptea, semiadormit... se târa pe piele! Tu mai stăteai să analizezi? E instinct!”, i-a răspuns altcineva, înainte ca autorul postării inițiale să revină și să ofere un răspuns plin de umor.

Cine e vinovat

„O să îți spun un secret, dar te rog să nu mai spui la nimeni! Eu sunt un criminal în serie. Pentru asta am fost creat, să ucid. Omor fără să clipesc orice ființă pe care o simt noaptea sub tricou. Odată am simțit-o chiar și pe soția mea cum încerca să mi se bage pe sub tricou. S-a retras la timp atunci când mi-a văzut licărul din priviri, altfel poți doar să-ți imaginezi”, a glumit el.

„Ai auzit de instincte de supraviețuire? Le faci fără să gândești - de aceea am supraviețuit ca specie - dacă strămoșii noștri din peșteri nu se apărău de speciile veninoase de insecte și animale astăzi probabil planeta era populată de babuini. Deși ultima recenzie spune că jumătate din români sunt înrudiți cu babuinii”, a intervenit altcineva în discuție.

„Pe mine m-ar fi știut 10 case în stânga și 10 în dreapta, ai mei ar fi făcut infarct, eu intrăm în fibrilații și dacă dădeam de el, îl călcăm de multe ori, să fiu sigură că a murit. Toți avem fobii, dar pentru lighioanele astea am o dragoste aparte”, a scris altul.

„În cazul ăsta dvs erați musafir, nu scorpionul”, a fost luat din nou la rost autorul postării inițiale. „Îmi pare rău să te contrazic, însă am fost pe proprietatea unui prieten. Adică omul a cumpărat acel teren și și-a construit o căbănuță. Fiind proprietar, el face invitațiile. Eu fiind invitat, mi-am adus doar familia, iar acel scorpion nu se află pe lista de invitați. Asta înseamnă că nici măcar musafir nu se putea numi. A întrat prin efracție, ceea ce îl plasează în categoria infractori, iar eu nu stau la discuție cu infractorii, să fie clar”, a răspuns cu aceeași răbdare autorul.