search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din cauza asta”

0
0
Publicat:

Destinațiile exotice pot ascunde pericole neașteptate. Uneori lucrurile stau la fel și în unele țări din Europa, iar Grecia se numără printre ele.

Insula Thassos atrage milioane de turiști. FOTO: Shutterstock
Insula Thassos atrage milioane de turiști. FOTO: Shutterstock

Scorpionii, la fel ca șerpii veninoși, pot reprezenta un pericol mortal pentru cei care au neșansa să fie înțepați. Scorpionii se găsesc și în Europa, în zonele calde, inclusiv în România. Dacă unii dintre ei sunt letali, există și specii mai puțin periculoase, dar chiar și înțepătura lor poate fi fatală pentru cei care sunt alergici și pot suferi un șoc anafilactic.

Un român care își petrece concediul în insula elenă Thassos a relatat o experiență terifiantă, pe grupul de Facebook Forum Thassos

„Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța. Am pus cortul la umbra unor măslini și totul a fost perfect. Seara răcoarea de care aveam nevoie, somnul profund șiiii....un musafir care mi se plimba pe sub tricou puțin mai jos de ceafă. Am tresărit la mișcarea acestuia, fără sa știu ce este, am dus mana la spate, l-am prins în cuta tricoului și am presat cu putere, după care mi-am văzut de somn. Dimineață am văzut specimenul care era puțin mai mare decât unghia de la degetul mic. Chiar dacă cu câteva săptămâni înainte citisem despre această specie ca nefiind veninoase la fel ca fratele mai mare din Australia, tot m-a înfiorat puțin ideea că am fost expus unei astfel de experiență”, a scris românul și a postat alături poza unui scorpion veninos.

image

Postarea s-a viralizat în scurt timp. Reacțiile au fost imediate, iar unii dintre internauți și-au amintit că au văzut sau chiar au avut direct de-a face cu scorpioni chiar în Grecia, dar și în România.

Ce spun internauții

„Am fost înțepată vara aceasta de un astfel de scorpion, era pe bluza de pe mine, tocmai ce mă îmbrăcasem cu ea, probabil intrase în geanata cu bagaje. Înțepătura a fost în buricul degetului mic. Durerea a fost destul de intensă, dar sperietura mult mai mare. Până seară nu am mai avut nimic. Partea bună că de la veninul lui mi-a trecut durerea de artroză de la degetele mâinii. Îmi pare rău că l-am omorât, dacă știam ce bun este veninul lui, îl luăm acasă, sau măcar îi dădeam și cealalată mâna”, a scris o doamnă.

„Și eu am fost mușcată și m-a vindecat de diabet”, a spus altcineva. „Eu chiar am vorbit serios. Nu am făcut afirmația doar de dragul de a posta. Asta am constatat pe propria piele. Ulterior am căutat pe internet dacă ameliorarea durerii are legătură cu înțepătura de scorpion și am citit că veninul de scorpion este în studii pentru tratarea durerilor reumatologice. Dar la câte dezinformării și aberații sunt pe Facebook e normală percepția de glumă”, a revenit ea.

Au intervenit și alții în discuție, iar altcineva a explicat că veninul de scorpion e tot mai folosit în industria farmaceutică.

„Da, este adevărat, veninul de scorpion este pus deja în industria farmaceutică și cosmetică. În Italia e plin de scorpioncini din ăștia doar că sunt negri”, a scris cineva.

Înțepătura poate fi mortală

„Aveți grijă, poate fi periculos dacă sunteți alergică. Știu pe cineva, o rudă care a murit ciupit de o albină, a făcut șoc anafilactic. Și albina nu ar fi chiar așa ca un scorpion de periculoasă”, a avertizat cineva.

„Veninul de la o specie de scorpion este cel mai scump lichid din lume, are un preț enorm”, a comentat altul. „Chiar vroiam să întreb dacă pișcă și dacă doare pișcătura. I-am întâlnit des și eu”, a adăugat altcineva.

„Mișto scorpion, dar nu e veninos”, a fost altă perspectivă. „Nu e veninos, dar îți dă niște dureri de mori”, i-a răspuns cineva. Au fost amândoi contraziși de cineva mai temă.

Citește și: Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de românul care vinde arme pe tot Globul

„E veninos. Ai fost norocos. Durerea e groaznică, trece după 24 de ore chiar dacă faci vaccin cu antidot”, le-a explicat ei. „Mie mi s-a întâmplat! Durerea este înfiorătoare, nu se compară cu înțepătură de viespe. Mi s-a umflat degetul mare de la picior și durerea a cedat cam după 48 de ore. Locul s-a umflat. Am luat antialergice și antipiretice și nu am putut călca cu piciorul respectiv”, a confirmat un internaut. „Și eu am trecut prin asta. Recomand antivenin. Durerea se stabilește local și ține doar 24 de ore”, a adăugat cineva.

Nu există antidot în Europa

„Nu există vaccin și nici antidot în Europa. Oricum sunt lucruri diferite. Ai ser antiviperin doar pentru vipere în Europa, pentru scorpioni, nici pomeneală. Există, totuși, un ser antivenin pe alte continente, cum e cel pentru scorpionii din nordul Africii, în special pentru cei din genul Androctonus (cel mai periculoși sunt cei din complexul A. Mauretanicus). Mai găseșți, de asemenea, în Brazilia, Statele Unite, dar în niciun caz în Europa. Oricum, în Europa (vorbim de Europa geografic, nu de UE) sunt aproape 100 de specii de scorpioni. Numai în Grecia sunt mai mult de 10. Deci ce antivenin faci, dacă sunt câțiva specialiști care disting speciile și oricum au nevoie de exemplarul capturat și de laborator pentur asta? Hai să ne documentăm înainte să scriem brașoave”, a avertizat cineva.

Scorpionii care trăiesc în România

„În Grecia, scorpionii pe care îi poți întâlni sunt în mare parte din genul Euscorpius (deseori numiți lemn mic sau scorpioni din scoarță). Ei sunt: Mic (de obicei 2-5 cm că adulți). De culoare maro închis spre negru (că cea din fotografia ta). Nu este considerată periculoasă pentru oameni — înțepătura lor este dureroasă, similară cu înțepătura de viespe, dar nu pune viața în pericol decât dacă cineva este alergic,” a fost alt comentariu.

Alții și-au amintit că și în România există cel puțin o specie de scorpion endemică.

Ăsta nu-l găsim și pe la Herculane cumva?”, a întrebat cineva. „La noi e altă specie, Euscorpius carpathicus, care e doar în Carpați, e specie endemică”, i s-a răspuns. „Așa sunt și în deltă”, a adăugat altcineva.

„Noi am găsit în camera la hotel”, a tras cineva un semnal de alarmă. Alții l-au luat la rost pe autorul postării de ce a omorât scorpionul. „De ce a trebuit să-l omorî?”, a scrwc cineva. „Îl avea sub tricou la ceafă, noaptea, semiadormit... se târa pe piele! Tu mai stăteai să analizezi? E instinct!”, i-a răspuns altcineva, înainte ca autorul postării inițiale să revină și să ofere un răspuns plin de umor.

Citește și: „Nu mai avem capacitatea să descurajăm Rusia”. Predicția îngrijorătoare a unui important fost șef român de la NATO

Cine e vinovat

„O să îți spun un secret, dar te rog să nu mai spui la nimeni! Eu sunt un criminal în serie. Pentru asta am fost creat, să ucid. Omor fără să clipesc orice ființă pe care o simt noaptea sub tricou. Odată am simțit-o chiar și pe soția mea cum încerca să mi se bage pe sub tricou. S-a retras la timp atunci când mi-a văzut licărul din priviri, altfel poți doar să-ți imaginezi”, a glumit el.

„Ai auzit de instincte de supraviețuire? Le faci fără să gândești - de aceea am supraviețuit ca specie - dacă strămoșii noștri din peșteri nu se apărău de speciile veninoase de insecte și animale astăzi probabil planeta era populată de babuini. Deși ultima recenzie spune că jumătate din români sunt înrudiți cu babuinii”, a intervenit altcineva în discuție.

„Pe mine m-ar fi știut 10 case în stânga și 10 în dreapta, ai mei ar fi făcut infarct, eu intrăm în fibrilații și dacă dădeam de el, îl călcăm de multe ori, să fiu sigură că a murit. Toți avem fobii, dar pentru lighioanele astea am o dragoste aparte”, a scris altul.

„În cazul ăsta dvs erați musafir, nu scorpionul”, a fost luat din nou la rost autorul postării inițiale. „Îmi pare rău să te contrazic, însă am fost pe proprietatea unui prieten. Adică omul a cumpărat acel teren și și-a construit o căbănuță. Fiind proprietar, el face invitațiile. Eu fiind invitat, mi-am adus doar familia, iar acel scorpion nu se află pe lista de invitați. Asta înseamnă că nici măcar musafir nu se putea numi. A întrat prin efracție, ceea ce îl plasează în categoria infractori, iar eu nu stau la discuție cu infractorii, să fie clar”, a răspuns cu aceeași răbdare autorul.

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Val de noroc pentru șase zodii. Astrele le scot în cale oportunități neașteptate
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Când vei plăti TAXA pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Dispar aceste produse din toate magazinele din România!
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos