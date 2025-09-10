Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”

Mai mulți români care și-au petrecut și încă își petrec vacanța în Thassos se plâng că au probleme din cauza viespilor care uneori îi și atacă. Deși unii nu iau în serios această problemă și chiar sunt ironici, experții avertizează că înțepăturile acestor insecte pot să fie letale.

Viespile sunt tot mai numeroase în Thassos, avertizează turiștii care au avut de-a face cu aceste insecte. Pe un grup de Facebook dedicat românilor care aleg să-și petreacă vacanța pe insulă au apărut mai multe mesaje pe această temă.

Să ne temem de viespi? Pro și contra

„Mulțumesc Thassos, joi am plecat de acolo. Poate la anul în Scala Potamia nu vor mai fi viespi”, este mesajul care a provocat o întreagă discuție.

La scurt timp s-a găsit și o persoană care i-a atras atenția că a intrat pe teritoriul insectelor și nu invers. „Tu te-ai dus la ele, nu ele au venit la ține. La viespi mă refer”, a scris acesta. „Nu, eu am fost în vacanță, nu la ele acasă. Era plin peste tot” , a venit răspunsul.

„Nu știu cu ce ar trebui să ajute comentariul tău. Sunt ani în care e plin, dar și ani în care sunt zero. De ce ar trebui să băgăm capul în pământ și să ne prefacem că o problemă nu există? Prima oară când am fost în Thassos ziceai că e invazie, vedeam viespi care omorau albine, erau peste tot pe nisip, și Doamne ferește să scoți ceva de mâncare că erai mâncat. Cu toată mama zațului ars tot nu mancai în pace. Mi s-a părut o experiență oribilă, mâncam doar seară. Noroc că am persistat și am mers și anul următor, și următor, și tot așa, și n-au mai fost, și a fost totul sublim, inclusiv anul trecut. Anul asta rețin că a plouat mult primăvară și iar a fost invazie de viespi, iar oamenii se plâng de asta. Nu văd care e problema, e normal să te plângi de condiții sub optime, se întâmplă. Important e să explicăm cauzele și faptul că nu mereu e așa, ci că acestea sunt excepțiile”, a intervenit cineva în discuție.

„Ai fost în fiecare an în aceeași lună?”, a venit o întrebare, la care autorul comentariului a răspuns afirmativ. „Probabil așa a fost anul asta. Dispăreau după 8 seara”, a comentat altcineva.

„Sunt ani și ani. Primul an în care am fost în Thassos ne-au terminat viespile, următorii 4-5 n-am avut treabă cu ele (2024 zero viespi). Anul ăsta n-am ajuns, dar citesc că au fost probleme, pare că am fost inspirați. Din câte înțeleg depinde de vreme, dacă plouă mult în primăvară apare și o abundență de viespi în vară. Posibil să mă înșel, dar asta e concluzia mea personală”, a fost altă opinie.

Cât de periculoase sunt insectele

„Da, au fost foarte multe. Mirosul de carne le atrăgea. Și seara atacau țânțarii. Nu erau agresive, dar trebuia să te «bați» cu ele pentru mâncare”, a completat cineva.

„Primul an în care am fost în Thassos a fost 2024. Dacă era ca anul ăsta clar nu mai exista a doua oară. Anul ăsta ne-au invadat viespile, dar ne-au ajutat și la economie, nu prea am mai mâncat la prânz”, a scris cineva. „Mare dreptate... Noi preferăm să mâncăm acasă”, i-a dat altul dreptate.

„Prima dată am fost în Thassos în anul 2005 și am făcut asta câțiva ani la rând. Mergeam doar la început de iunie și nu erau deloc viespii. Apoi, de vreo două ori am fost la sfârșit de august, început de septembrie și erau mai peste tot. Înțeleg că acum sunt în toate perioadele?”, a întrebat o doamnă.

„Văzusem la cineva un comentariu pe grup, că le-a pus pe o bucățică de șervețel o bucată de carne într-un colț al mesei. Și toate se duc acolo să mănânce liniștite. Așa e, am făcut și eu. Funcționează perfect. Muncesc liniștite acolo și nu te mai deranjează aproape niciuna”, a fost o părere.

„Și apropo, am observat că nu le place zeamă de lămâie. Am pus puțină pe carne și nu se mai așezau pe ea deloc”, a completat un internaut. „Suntem aici și parcă s-au mai domolit”, a scris un altul.

Înțepăturile viespilor pot fi fatale

Au existat și voci care au atras atenția asupra faptului că înțepăturile de viespi pot să fie chiar fatale.

„Problema e că oricât s-ar amuza unii pe aici și ar arunca în derizoriu acesta problema, viespii pot să constituie o problema serioasă atunci când se înfurie și atacă. Poate că cei care se hăhăie pe aici și li se pare amuzantă invazia viespilor nu știu că înțepătura de viespe poate fi periculoasă. Mulți oameni sunt alergici și pot să moară de la o simplă înțepătură. Deci o simplă înțepătură poate ucide, dacă persoana respectivă e alergică. De la 4-5 înțepături pot să fie fatale pentru oricine, așa că nu e de glumit. Aceste insecte chiar pot să vă ucidă, așa că mare atenție. A fost chiar un caz undeva la Târgu Mureș, s-a dat și la știri, unde oamenii erau disperați că au fost invadați de viespi și au cerut intervenția autorităților. Nu e de jucat cu visepile și oricât ne-ar placea Thassos nu sunt de luat în glumă”, a fost un mesaj de avertizare.

Cu toate acestea, unii nu doar că nu par îngrijorați, dar consideră că s-au împrietenit cu insectele. O doamnă a postat și ea pe marginea problemei viespilor, dar cu o altă abordare.

„Salutare! Vreau să vă spun ceva legat de viespi. Nu credeam niciodată că pot să mănânc atât de încet (cum ar trebui în mod normal) și atât de liniștită (aparent) împreună cu 6 noi prietene. Am învățat tot de pe forum că e bine să le faci porții mici, iar ele vin, servesc și pleacă. Ne-am înțeles de minune, am mâncat împreună fără să ne supărăm”, a scris cineva.

„La fel și noi”, a fost imediat un comentariu de susținere.

Au atacat copii pe plaje

Altcineva a dat asigurări că viespii din Thassos ar fi mai puțin agresivi decât cei din țară, fără să fie prea convingător.

„Tot am văzut reclamații în privința viespilor. Am stat o săptămână în Tassos. Da au fost, dar nu ne-am deranjat reciproc, nici măcar la tavernă. Chiar nu-i înțeleg pe cei «sensibili»... ne-au înțepat. Lăsați că nu sunt viespii pe care îi cunoașteți din România. La masă, dacă nu mâncați în cameră, cereți la tavernă să vă aducă o farfurie cu zaț de cafea aprins”, a scris cineva.

„Stai să vezi ce mișto e când ți se plimbă o «regină» de vreo 3-4 cm (daca nu chiar mai mult) pe mână. Și dacă faci regula de 3 simplă și te gândești la ac și punga de venin ... Stai și te uiți la ea și aștepți să plece. Bine, nu în Thassos, ci in Corfu, dar măcar de atunci nu-mi mai e frică de viespi, deși am pățit ceva «acupunctura» de atunci tot așa, că nu le-am văzut)”, a fost altă părere.

„N-am știut de acest truc cu bucățele mici.... Pe noi ne-au terorizat, ne-au ințepat și zațul de cafea ne-a afumat degeaba”, a scris o doamnă.

„Poți să faci porții de cărniță din ce în ce mai mari, apoi pariuri dacă pot sau nu să le ridice din farfurie. Fun!”, s-a amuzat cineva. „Ia câteva și acasă”, a venit o replică.

„E incredibil că nu se dă cu ceva în aer ca să le omoare”, a comentat altul. „Eu am fost ințepat, fetița mea, soția și nepoata de 1 an. Trebuie să facă ceva”, a scris altcineva.

„Senzația când ai viespea aproape nu e chiar plăcută mai ales că m-a înțepat de câteva ori. Dar am vazut că tavernele care se respectă au luat masuri pentru confortul clienților”, a fost un mesaj.

„Foarte multe în zona Golden Beach, copii înțepați pe plajă. Sunt foarte agresive în prima jumătate a zilei (cred că sunt flămânde). Cu copii la sigur nu mai venim la Thassos”, a confirmat cineva.

Un caz grav în România

O zonă din apropiere de Târgu Mureș a fost terorizată, în urmă cu câțiva ani, de o invazie de viespi. Un eveniment sportiv desfășurat în zona Platoului Cornești a fost tulburat de un atac al insectelor. Mari de până la 5 centimetri, viespile agresive au înțepat zeci de oameni care au ajuns la spital. Potrivit Pro TV, nu mai puțin de 30 de persoane au fost duse la spital.

Robert Kovacs, șef Salvamont Mureș, anunța atunci că a trasportat 30 de persoane la spital. „Noi am încercat să înlăturăm câteva dintre cuiburi, dar mai sunt vreo două. E o specie ocrotită prin lege, poate să fie foarte agresivă, iar înțepătura poate fi foarte periculoasă, mai ales dacă ești alergic”, a declarat Kovacs pentru sursa citată.

Și Laszlo Zoltan, entomolog, a avertizat că înțepăturile acestor insecte pot fi letale. „Se spune că trei-patru mușcături pot ucide un om”, a spus acesta.

În cazul celor care au alergii sau au fost înțepați de mai multe insecte, apar dificultăți de respirație, umflarea feței sau amețeli, reacții care pot indica o reacție alergică severă. În acest caz, spun specialiștii, este esențial ca persoana respectivă să ajungă cât mai repede la Urgențe. În caz contrar, există chiar riscul decesului cauzat de veninul viespilor.