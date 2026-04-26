Orașul din Spania care este în topul celor mai populare destinații din 2026, datorită prețurilor accesibile și climei blânde

Un oraș din Spania atrage tot mai mulți turiști în această vară, datorită prețurilor accesibile, vremii plăcute, gastronomiei și culturii bogate.

Platforma Tripadvisor a dezvăluit care sunt destinațiile preferate, pe baza primelor rezultate ale raportului Summer Travel Index 2026. Studiul evidențiază destinațiile cu cea mai rapidă creștere în rândul turiștilor britanici, comparativ de la an la an, pentru perioada iunie -august, scrie Euronews.

Destinațiile din Spania domină clasamentul, Alicante fiind pe primul loc, urmat de Playa de Palma, Malaga și Sitges, toate aflate în top 10.

Alte destinații populare, precum Rodos, Budapesta și Dublin, apar de asemenea în clasament, alături de destinații emergente precum Alvor (Portugalia), Ksamil (Albania) și Cracovia.

Alicante, situat pe Costa Blanca, în Spania, atrage tot mai mult interes datorită prețurilor accesibile, vremii însorite pe tot parcursul anului și accesibilității excelente, fiind popular atât printre turiști, cât și în rândul nomazilor digitali.

Vizitatorii pot explora Castelul Santa Bárbara sau pot merge pe promenada Explanada de España, decorată cu mozaicuri colorate. Cartierul vechi, El Barrio Santa Cruz, impresionează prin străzile înguste, decorate cu plăci tradiționale și flori.

Pentru relaxare, turiștii pot alege plaje precum Postiguet Beach sau pot face o excursie cu barca pe insula Tabarca Island, unde pot face snorkeling în ape cristaline.

Vara are loc festivalul „Moros y Cristianos” („Maurii și Creștinii”), organizat în special în Comunitatea Valenciană, care comemorează Reconquista, reconstituind luptele dintre musulmani și creștini din Evul Mediu.

În materie de gastronomie, nu trebuie ratat arroz a banda (orez gătit în supă de pește), alături de tapas variate și fructe de mare proaspete.