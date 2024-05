Mii de tineri ruși mor în războiul din Ucraina. Familia unui soldat de 18 ani ucis pe front: „Abia aștepta să se înroleze”

Moscova cheltuiește milioane de euro pentru a încerca să modeleze o nouă generație dispusă să își dea viața în serviciul militar.

La scurt timp după ce a împlinit 18 ani în februarie, Daniil Yermolenko și-a îndeplinit o dorință de lungă durată și a semnat un contract cu forțele armate ale Rusiei. O lună mai târziu, a votat pentru prima dată, la alegerile prezidențiale, pentru Vladimir Putin, care era deja la putere de șase ani când el s-a născut, în 2006, scrie theguardian.com.

La sfârșitul lunii martie, Yermolenko a terminat un antrenament militar de bază de două săptămâni și a fost trimis la Berdychi, în estul Ucrainei, unde forțele rusești erau angajate într-un asalt devastator în cadrul ofensivei sale de primăvară.

Acolo, la 4 aprilie, în timpul asaltului unei poziții ucrainene, Yermolenko s-a trezit separat de unitatea sa, înconjurat de focul intens al inamicului. Înainte de a pierde contactul, Yermolenko ar fi transmis prin radio la baza sa: „Asta este, băieți. Sunt condamnat”.

Săptămâna trecută, familia și prietenii săi s-au adunat într-un orășel din centrul Rusiei pentru a primi sicriul lui Iermolenko, care a fost acoperit cu drapelul rusesc. O orchestră militară a prezidat ceremonia în care sicriul a fost coborât în pământ.

Yermolenko este singura victimă rusă înregistrată până în prezent care s-a născut în 2006, ceea ce îl face cel mai tânăr soldat cunoscut care a murit de când Putin a ordonat trupelor sale să intre în Ucraina, în urmă cu mai bine de doi ani.

„Abia aștepta să se alăture luptelor, așa că atunci când a ajuns la vârsta majoratului și-a folosit șansa”, a declarat fratele său Maksim, în vârstă de 25 de ani, într-un interviu telefonic din micul oraș Krasnoufimsk, în apropiere de Munții Ural, unde s-a întors de pe front pentru a participa la înmormântare.

Maksim se înrolase primul în armată, în 2022, la scurt timp după începerea invaziei la scară largă a Rusiei. „A vrut să îmi urmeze exemplul și să se înroleze. L-am avertizat că războiul nu este frumos... dar din punct de vedere mental era pregătit", a spus el despre fratele său.

„Sunt mândru de Daniil”, a spus Maksim. „Întotdeauna a spus că a vrut să lupte împotriva naziștilor și fasciștilor acolo”, a adăugat el, repetând unele dintre narațiunile false popularizate acasă de Kremlin pentru a încerca să-și justifice războiul împotriva Ucrainei.

Mii de tineri ruși, adesea numiți „Generația P” pentru că au trăit doar sub președinția lui Putin, au murit luptând în Ucraina. Mediazona, o publicație rusă care urmărește victimele războiului folosind surse deschise, a identificat aproape 5.000 de soldați cu vârsta sub 24 de ani care au murit în război, inclusiv 1.400 cu vârsta sub 20 de ani. Bilanțul real este probabil să fie mult mai mare, afirmă outlet-ul.

Rusia îi prezintă pe acești oameni căzuți, dintre care mulți provin din interiorul țării, drept eroi. Iar Kremlinul a făcut tot posibilul pentru a se asigura că mulți alți tineri se alătură luptelor, în timp ce Putin încearcă să transforme țara într-o societate militarizată.

La scurt timp după ce a început războiul, autoritățile ruse au modificat legile pentru a permite tinerilor de 18 ani, precum Yermolenko, să intre în serviciul contractual imediat după terminarea școlii. Mai ambițios, Kremlinul s-a angajat într-o campanie fără precedent pentru a modela o nouă generație de ruși dornici să se înroleze în armată.

Încă de la venirea lui Putin la putere în 2000, guvernul rus a încercat să impună tinerilor o ideologie de stat, investind masiv în organizațiile de tineret pro-guvernamentale. Dar, timp de ani de zile, aceste eforturi au părut să eșueze, tinerii ruși fiind adesea în fruntea protestelor pro-democrație și în fruntea sondajelor care exprimă sentimente antiguvernamentale.

Cu toate acestea, războiul din Ucraina a dat Kremlinului un nou impuls pentru a îndoctrina adolescenții cu versiunea extrem de agresivă și antioccidentală a patriotismului lui Putin.

„Purtăm cel puțin trei războaie”, a declarat Serghei Novikov, un înalt birocrat de la Kremlin, în iulie 2023. „Există războiul de pe linia frontului. Există războiul economic. Iar al treilea război este un război ideologic... un război pentru mințile tinerilor”.

Rusia a crescut dramatic cheltuielile pentru educația patriotică și grupurile militarizate de stat pentru copii și adolescenți, de la 25 de milioane de lire sterline în 2021 la peste 382 de milioane de lire sterline în 2024. De la începutul conflictului, manualele școlare publice au fost rescrise pentru a se alinia la politica externă a Kremlinului, reflectând interpretarea istorică a Rusiei care subliniază necesitatea de a recupera „teritoriile istorice” pierdute de Ucraina.

Moscova a acordat o importanță deosebită veteranilor de război, inclusiv foștilor condamnați din grupul Wagner, care s-au întors acasă din Ucraina. Într-un discurs recent, Putin a declarat că peste 1.000 de veterani ruși au fost deja angajați în școli. Începând cu luna septembrie, mulți dintre ei vor conduce lecții militare obligatorii, care vor include pregătire în operarea dronelor și în mânuirea kalașnikovurilor.

Tinerii ruși se confruntă, de asemenea, cu amintiri fizice mai vizibile ale războiului. În toate școlile din Rusia, mii de plăci comemorative au fost instalate pentru a onora foștii elevi care au murit în ceea ce este considerat sacrificiul suprem pentru patrie.

Într-o școală din orașul siberian Bratsk, membri ai armatei de tineret a Rusiei, Yunarmiya, s-au adunat în februarie pentru a inaugura un memorial dedicat celor șase absolvenți. Un reportaj video al evenimentului publicat de un post de știri local a arătat mame îndurerate stând pe o bancă a școlii în timp ce tinerii din Yunarmia citeau poezii care glorificau războiul. Videoclipul se întrerupe apoi cu un tânăr membru Yunarmia prezentat ca fiind Denis, care spune că „ar vrea să devină un erou ca acești bărbați”.

Eficacitatea pe termen lung a mesajelor militarizate ale statului este încă în dezbatere. „Îndoctrinarea ideologică a adolescenților este unul dintre domeniile în care statul rus se apropie cel mai mult de a fi totalitar”, a declarat Ekaterina Schulmann, un politolog rus.

Dar ea a subliniat că sondaje recente au arătat că rușii mai tineri preferă în continuare succesul individualist în locul ideologiilor de stat. „Este încă prea devreme pentru a spune cât de mult succes a avut Kremlinul”, a spus ea.

Schulmann a spus că stimulentele financiare masive pentru semnarea contractelor militare au fost probabil să joace cel mai mare rol în convingerea tinerilor de a se înrola în armată.

În Krasnoufimsk, Maksim Yermolenko a subliniat că este nerăbdător să se întoarcă să lupte. „După moartea fratelui meu, mă simt foarte motivat să termin treaba”, a spus el.

Mai mult decât orice, Maksim a spus că își dorește ca tinerii ruși să urmeze exemplul fratelui său. „Sper ca povestea lui Daniil să servească drept inspirație pentru ca și alții să se înroleze”.