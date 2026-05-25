City break-urile în Europa devin tot mai populare, pe măsură ce turiștii caută alternative mai accesibile la vacanțele lungi și costisitoare. Un nou clasament arată diferențe uriașe între orașele europene: în timp ce unele destinații rămân surprinzător de ieftine, altele pot dubla sau chiar tripla bugetul unei escapade de weekend.

Potrivit celui mai recent „Barometrul costurilor orașelor” realizat de Post Office Travel Money, analiza a comparat costurile pentru 12 produse și servicii turistice esențiale în 50 de orașe europene. Printre acestea se numără cazarea la un hotel de 3 stele pentru două nopți, mese în oraș, băuturi obișnuite, transport public, transferuri de la aeroport și bilete la atracții turistice importante, potrivit euronews.

Studiul arată că diferențele de preț dintre orașe sunt semnificative, iar bugetul total al unui city-break este influențat în special de costul cazării și al meselor.

Cele mai ieftine city break-uri din Europa în 2026

În topul destinațiilor accesibile domină Europa de Est, unde costurile zilnice rămân considerabil mai mici comparativ cu vestul continentului. Pe primul loc se află Sarajevo, cu un cost total estimat de aproximativ 287 euro pentru pachetul analizat.

Pe următoarele poziții se află orașe precum București, Tirana, Belgrad și Trenčín, toate oferind prețuri reduse la cazare, mâncare și transport public. Aceste destinații sunt recomandate pentru turiștii care vor experiențe culturale autentice la costuri reduse.

1. Sarajevo (Bosnia și Herțegovina)-287 euro

2. București (România)-299 euro

3. Tirana (Albania) -304,50 euro

4. Belgrad (Serbia) –307 euro

5. Trenčín (Slovacia) –315 euro

6. Riga (Letonia) –322 euro

7. Lille (Franța) –334 euro

8. Vilnius (Lituania) –334 euro

9. Strasbourg (Franța) –369 euro

10. Podgorica (Muntenegru) –384,50 euro

Cele mai scumpe city break-uri din Europa

La polul opus, cele mai ridicate costuri sunt înregistrate în orașele din nordul și vestul Europei. Oslo ocupă primul loc, cu aproximativ 850 de euro pentru același coș de servicii și produse.

În topul orașelor scumpe se mai află Copenhaga, Edinburgh, Geneva și Barcelona, unde prețurile ridicate la cazare și restaurante cresc semnificativ costul total al unei vacanțe de weekend.