Video Orașul numit cândva „rușinea Italiei” a devenit una dintre cele mai spectaculoase destinații din Europa. Turiștii plătesc sute de euro pentru o noapte în peșteri

Considerat cândva o „rușine națională” și evacuat aproape complet în anii ’50, orașul italian Matera a devenit astăzi una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Europa, iar vizitatorii spun că experiența îi lasă „fără cuvinte”.

Italia continuă să fie una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, datorită locurilor emblematice precum Coasta Amalfitană, Florența sau Rome, care atrag milioane de turiști în fiecare an. Însă, departe de traseele turistice clasice, în sudul țării, regiunea Basilicata ascunde un oraș care a surprins Europa prin transformarea sa spectaculoasă.

Situat pe un masiv stâncos, Matera era cunoscut în trecut drept „rușinea Italiei”, din cauza condițiilor extrem de dificile în care trăiau localnicii în cartierul istoric Sassi.

Locuințele săpate în piatră, folosite timp de secole, au fost evacuate de autoritățile italiene în anii 1950, după ce zona a fost considerată improprie traiului, scrie express.

La acea vreme, fostul premier italian Alcide De Gasperi a descris Matera drept o „rușine națională”. Zona nu beneficia de canalizare, electricitate sau condiții sanitare minime, iar sărăcia era extremă.

Un fost locuitor al orașului povestea că viața acolo era „grea, cu familii de nouă sau zece copii dormind lângă catâri și porci”.

„Muream de foame”, își amintea Luigi Plasmati, într-un interviu acordat cu câțiva ani înainte, când avea 89 de ani.

Imaginea orașului s-a schimbat complet. Vechile peșteri au fost transformate în hoteluri boutique și apartamente de lux, multe dintre ele disponibile pe platforme precum Airbnb.

Turiștii care aleg să petreacă nopțile în aceste locuințe istorice descriu experiența drept una unică.

O recenzie publicată pe TripAdvisor de un turist cazat la Pietragialla, o proprietate cu vedere asupra orașului, a devenit virală datorită entuziasmului exprimat.

„Nu am cuvinte pentru cât de bine ne-am simțit. A fost o experiență incredibilă și totul a fost de necrezut. Camera este fantastică. Baia este cea mai frumoasă baie în care am fost vreodată, iar cada pare de pe altă planetă. Dar cel mai incredibil lucru este liniștea”, a scris turistul.

Acesta a povestit că a avut parte de un „somn perfect”, datorită întunericului total și liniștii din peșteră, care „nu are ferestre”.

Vizitatorul a apreciat și micul dejun pregătit încă din seara precedentă, care includea fructe proaspete, sucuri, marmelade, pâine locală, migdale și lapte de migdale.

„De îndată ce ieși din cameră, ai în față întregul centru al orașului, care pare desprins dintr-un basm. Pietragialla este o experiență pe care trebuie să o trăiești măcar o dată în viață”, a mai scris acesta.

Cartierul istoric Sassi di Matera găzduiește astăzi muzee și biserici săpate în stâncă, care le oferă turiștilor o imagine asupra vieții de altădată.

Printre cele mai apreciate atracții se numără și St. Lucia alle Malve, considerată una dintre cele mai frumoase biserici rupestre din zonă, renumită pentru mozaicurile sale vechi de sute de ani.