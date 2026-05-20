Video Orașul mai vechi decât Roma considerat bijuteria ascunsă a Europei: cu amfiteatru roman, cartiere boeme și la doar câteva ore de România

Plovdiv, unul dintre cele mai vechi orașe locuite, cu o istorie estimată la peste 8.000 de ani, este prezentat de tot mai multe publicații de turism ca o alternativă mai liniștită și mult mai ieftină la Roma, dar cu un patrimoniu istoric comparabil.

Plovdiv este al doilea oraș ca mărime din Bulgaria, după Sofia, fiind cunoscut drept capitala culturală a acestei țări. Deși vârsta exactă a orașului nu este cunoscută, descoperirile arheologice confirmă o continuitate impresionantă a locuirii.

În 1975 au fost identificate rămășițele unei clădiri religioase aparținând culturii cretano-miceniene, datate în jurul anului 1750 î.Hr., potrivit Plovdiv.bg. Există însă dovezi că zona a fost locuită încă din mileniul al VII-lea î.Hr., în perioada neolitică, ceea ce ar face orașul chiar mai vechi decât Atena sau Roma.

Orașul este considerat mai vechi decât Roma

Un moment important în istoria sa a fost în anul 342 î.Hr., când Filip al II-lea al Macedoniei a cucerit așezarea, redenumind-o Philippopolis, adică „orașul lui Filip”. În acea perioadă, localitatea s-a extins și a devenit un punct strategic pentru colonizarea regiunii, potrivit express.

Ulterior, sub dominația romană începând cu anul 72 î.Hr., Plovdiv a devenit un important nod comercial și militar, situat pe Via Militaris -principala rută strategică a Imperiului Roman în Balcani. În această perioadă au fost construite numeroase edificii monumentale, dintre care multe se păstrează și astăzi.

Printre cele mai importante atracții se numără Teatrul Antic roman, amplasat între dealurile Taksim Tepe și Dzhambaz Tepe, accesibil printr-o urcare scurtă din zona pietonală centrală, în apropierea Moscheii Dzhumaya. Teatrul este încă funcțional și găzduiește spectacole, concerte și festivaluri.

Orașul presionează prin patrimoniul său arheologic

De asemenea, sub strada principală a orașului se află vestigii ale vechiului stadion roman, unde aveau loc competiții sportive și curse de care, cu o capacitate de mii de spectatori în perioada sa de glorie. Vizitatorii pot admira și Forumul Antic, fostul centru administrativ al orașului, foarte bine conservat.

Plovdiv impresionează și prin centrul său vechi, cu străzi pietruite și case istorice pictate în culori pastelate, considerat unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri arhitecturale din Bulgaria.

În apropiere se află Kapana, cartierul creativ al orașului, renumit pentru galeriile de artă, atelierele de meșteșugari, cafenelele moderne, restaurantele și viața de noapte activă.

Orașul este apreciat și pentru scena culturală vibrantă, dar și pentru gastronomia influențată de bucătăria turcească, mediteraneană și balcanică. Printre preparatele locale se numără banitsa (plăcintă tradițională), kavarma (tocană gătită lent) și kebapche (chiftele din carne tocată la grătar).

Un alt avantaj major, menționat de surse de turism, este costul redus al vieții: o halbă de bere poate costa în jur de 1,30 euro.

Pentru turiștii din România, orașul este relativ aproape: se află la aproximativ 300–350 de kilometri de București, distanță care poate fi parcursă cu mașina în circa 5–6 ore, în funcție de traseu și punctul de trecere a frontierei.