 42 de kilometri de autostradă sunt gata, dar rămân închiși. Expert: „Nu există niciun motiv tehnic” | adevarul.ro
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42 de kilometri de autostradă sunt gata, dar rămân închiși. Expert: „Nu există niciun motiv tehnic”

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Aproximativ 42 kilometri de autostradă practic finalizați nu pot fi folosiți de șoferi. Este vorba despre loturile Zimbor - Poarta Sălajului, de pe Autostrada Transilvania, și Adjud Nord – Răcăciuni, parte a Autostrăzii Moldovei (A7). Într-o situație similară se află și lotul 4 al Autostrăzii A0 București Nord, în lungime de 4,47 km, pentru care ar trebui realizată o scurtă bretea de descărcare a traficului. Cu toate acestea, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu a convocat încă recepția lucrărilor, iar circulația rămâne închisă. Președintele Asociației Pro Infrastructură, Ionuț Ciurea, susține că întârzierile nu au nicio explicație tehnică și că, în două dintre cele trei cazuri, circulația ar putea fi deschisă imediat.

Viaduct pe Autostrada Zimbor - Nădășelu
Autostrada Zimbor - Nădășelu este gata de inaugurare. FOTO: Asociația Pro Infrastructură

Primul care a acuzat public blocarea deschiderii circulației pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului a fost fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Acesta spune că a verificat personal stadiul lucrărilor și susține că autostrada este pregătită pentru trafic, cu excepția unor goluri tehnologice minore care nu împiedică recepția.

„Am revenit în teren, am parcurs integral cei 12 kilometri de autostradă și pot spune cu certitudine: lucrările sunt terminate. Au fost finalizate nodurile rutiere de la Zimbor și Poarta Sălajului, asfaltul a fost așternut, marcajele trasate, parapetele instalat. Autostrada este pregătită pentru trafic. Pentru că directorul CNAIR, Cristian Pistol, nu a trimis comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Fără recepție, autostrada plătită de români rămâne muzeu", a explicat Horațiu Cosma.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, respinge însă acuzațiile și susține că lotul nu poate fi recepționat separat de infrastructura de acces, aflată în contracte distincte. 

„Ca să circuli pe ei, ai nevoie de două noduri rutiere: Zimbor, ca să intri și Românași, ca să ieși. Sunt contracte distincte, în curs de finalizare. Dacă aș recepționa astăzi doar lotul, fără noduri, aș avea exact ce mi se reproșează: 12 kilometri de asfalt perfect pe care nu poate intra nicio mașină. Recepția la terminarea lucrărilor va fi programată, cel mai probabil, la jumătatea lunii august, pentru tot pachetul. Imediat după recepție, se deschide circulația pe acest nou sector de autostradă", a arătat Cristian Pistol.

După schimbul de replici dintre cei doi, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că a discutat atât cu șeful CNAIR, cât și cu constructorul UMB, și a avansat data de 10 august pentru deschidere.

„Discuția a fost despre 12 kilometri care ar fi terminați și nu sunt dați în circulație. Am avut discuție ieri cu Pistol de la CNAIR și cu Umbrărescu, constructorul. Pe 10 august va fi dat drumul la circulație pe acest segment. Umbrărescu a spus că luni, pe 10 august, va fi făcută recepția, cu darea în circulație pe acest segment", a explicat Radu Miruță.

„Nu există niciun motiv tehnic”

Președintele Asociației Pro Infrastructură respinge ideea că întârzierile ar fi generate de probleme de execuție sau de lipsa unor elemente esențiale pentru siguranța circulației. El amintește că, în trecut, CNAIR a inaugurat autostrăzi aflate într-o stare mult mai puțin avansată decât cea în care se află acum cele două loturi.

„Nu există niciun motiv tehnic sau birocratic pentru care A7 și A3 să nu fie deschise circulației. Ambele au nodurile rutiere finalizate. Noi am inaugurat în trecut loturi de autostradă aflate într-o stare mult mai proastă, fără marcaje complete, fără noduri finalizate, cu soluții provizorii din parapete de plastic. Numai pentru că exista voință. Credeți că dacă duminică ar fi fost alegeri, astăzi sau chiar de săptămâna trecută nu s-ar fi circulat pe toate aceste loturi?", a subliniat Ionuț Ciurea pentru „Adevărul”.

De altfel, o filmare realizată din dronă în urmă cu două săptămâni arată că lucrările, inclusiv la nodurile Zimbor și Romanași, erau practic finalizate.

Același lucru se întâmplă și pe porțiunea de 25 km între Adjud Nord și Răcăciuni, parte a lotului 2 al Autostrăzii A7 Focșani - Bacău. Aici lucrările sunt finalizate încă de luna trecută, însă CNAIR refuză inaugurarea. Explicația oferită de CNAIR este că nodul Răcăciuni descarcă traficul într-o intersecție periculoasă. Oare mai periculoasă decât celebrul DN2, supranumit „Drumul morții”?

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„Pe lotul 2 Adjud – Răcăciuni lucrările sunt cvasi-finalizate. Discuția cu CNAIR a fost în sensul că la capăt este nodul rutier Răcăciuni. Nu ar vrea să deschidă strict acel sector, pentru că nodul dă într-un drum județean, după care se trece peste calea ferată la nivel și urmează o intersecție periculoasă. Întrebarea a fost dacă configurația de deschidere în drumul județean este periculoasă. De ce am mai construit atunci un nod de 50 milioane de lei? Au ridicat din umeri. Așteaptă până în august pentru deschiderea în tandem a lotului 3 cu lotul 2”, a spus secretarul de stat.

Trei loturi finalizate, dar încă închise

Potrivit lui Ionuț Ciurea, aceeași situație se regăsește și pe lotul 4 al Autostrăzii A0 București Nord. Tronsonul, cu o lungime de 4,47 kilometri, dintre care 1,3 kilometri reprezintă podul peste lacul Cernica, este finalizat, însă nu poate fi deschis circulației deoarece lotul 3, construit de compania chineză CCECC, nu este încă terminat. Soluția o reprezintă realizarea unei scurte bretele de descărcarea traficului.

„Nu este vorba doar de Zimbor – Poarta Sălajului. Mai sunt și Adjud Nord – Răcăciuni și A0 Nord, lotul 4. Sunt trei loturi de autostradă care însumează aproximativ 42 de kilometri și care stau închiși. Pe Adjud Nord – Răcăciuni, cei 25 de kilometri pot fi deschiși astăzi. La fel și pe Zimbor – Poarta Sălajului, cei aproximativ 12 kilometri. Pui o limbă de asfalt, amenajezi o bretea provizorie, faci un sens giratoriu temporar din parapete și montezi semnalizarea corespunzătoare. Vorbim de o săptămână de lucru și de costuri reduse. Despre ce costuri vorbim? Două basculante de asfalt și câteva zile de muncă", a explicat Ionuț Ciurea.

Viaductul peste lacul Cernica, parte a Autostrăzii A0 Nord. FOTO: Asociația Pro Infrastructură
Viaductul peste lacul Cernica, parte a Autostrăzii A0 Nord. FOTO: Asociația Pro Infrastructură
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Recepția nu ar trebui să dureze mai mult de o zi

Șeful Asociației Pro Infrastructură spune că procedura de recepție este mult mai simplă decât lasă să se înțeleagă reprezentanții CNAIR. El explică faptul că verificările tehnice se fac pe tot parcursul execuției, iar înaintea recepției există deja o etapă în care sunt identificate și remediate eventualele probleme.

„O zi. Reprezentanții CNAIR și consultantul sunt zilnic pe șantier. Există verificări permanente și faze determinante. Înainte de recepția finală există pre-recepția. Cu două-trei săptămâni înainte se verifică lucrarea și se întocmește lista cu eventualele remedieri. În ziua recepției se verifică dacă acestea au fost făcute, se primește confirmarea consultantului și se semnează documentele. Atât. Nu stă nimeni în ziua recepției să verifice fiecare șurub", a subliniat Ionuț Ciurea.

De asemenea, Ciurea, avertizează că întârzierile ai consecințe directe asupra siguranței rutiere, întrucât traficul greu continuă să circule pe drumuri naționale cunoscute pentru numărul mare de accidente.

„Dacă le-ar veni mintea la cap mâine, mâine s-ar circula. Absolut. Se convoacă comisia de recepție și se deschide circulația. Totul stă în pixul lui Cristian Pistol. Vorbim despre o decizie care pune în pericol viețile oamenilor. Faptul că, printr-o semnătură, îi obligi pe șoferi să rămână pe infrastructura veche, în special pe DN2, este o decizie cu efecte extrem de grave. Este strigător la cer. Este inadmisibil", a explicat Ionuț Ciurea.

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