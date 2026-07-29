 România riscă să rămână fără șoferi. Transportatorii caută angajați în Orientul Mijlociu | adevarul.ro
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România riscă să rămână fără șoferi. Transportatorii caută angajați în Orientul Mijlociu

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Potrivit unei analize, România ar putea avea un deficit şi mai mare de șoferi profesioniști pentru transportul internațional de marfă, odată cu introducerea obligativității tahografului pentru autoutilitarele utilizate pe curse externe.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

TAKT Recruitment subliniază că unele companii ar putea avea nevoie de 10 - 25 de şoferi suplimentari la fiecare 100 de autoutilitare pentru a menţine acelaşi volum de activitate. Veniturile lunare pot depăşi 2.000 - 2.500 de euro, scrie Agerpres.

De la 1 iulie 2026, regulile europene privind timpii de conducere, pauzele, perioadele de odihnă şi utilizarea tahografului inteligent se aplică şi autoutilitarelor cu masa maximă autorizată între 2,5 şi 3,5 tone care efectuează transport internaţional de mărfuri, operaţiuni de cabotaj şi transport comercial contra cost.

Mulţi transportatori privesc această modificare doar prin prisma obligativităţii montării tahografului, însă impactul este mai mare. Respectarea timpilor de conducere şi odihnă poate reduce capacitatea operaţională a unei flote şi poate genera un necesar suplimentar de personal pentru menţinerea aceluiaşi volum de transport.

Pentru a acoperi nevoia tot mai mare şi imediată de şoferi profesionişti, ne aşteptăm ca interesul pentru recrutarea de angajaţi din afara Uniunii Europene să crească, poate chiar cu 20 - 30%. India şi zona Golfului rămân cele mai importante pieţe din care transportatorii români îşi pot acoperi deficitul de personal”, punctează Cosmin Şerban, managing director & co-fondator al TAKT Recruitment.

Introducerea tahografului pentru autoutilitare ar putea determina companiile de transport să angajeze până la 25 de șoferi în plus la fiecare 100 de vehicule, în funcție de impactul noilor reguli asupra timpului de lucru și a capacității operaționale.

Recrutarea de șoferi din India și Orientul Mijlociu, așteptată să se intensifice

Transportatorii care nu montează tahograful riscă amenzi de până la 12.000 de lei, iar autoritățile pot imobiliza vehiculul până la respectarea perioadei obligatorii de odihnă. Totodată, șoferii vor trebui să respecte limita de maximum 9 ore de condus pe zi, pauza obligatorie de 45 de minute după cel mult 4 ore și 30 de minute de condus, perioadele minime de odihnă și regulile de utilizare a tahografului și a cardului de șofer.

„Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancţiuni atât pentru şofer, cât şi pentru operatorul de transport”, arată TAKT Recruitment.

Potrivit analizei, introducerea obligativității utilizării tahografului va determina transportatorii să acorde o importanță mai mare experienței și pregătirii șoferilor, pentru a reduce perioada de adaptare și riscul sancțiunilor.

În acest context, recrutarea de șoferi din India și Orientul Mijlociu este așteptată să se intensifice, aceste regiuni fiind deja principalele surse de personal pentru transportatorii români. Totodată, compania de recrutare arată că solicitările pentru angajați străini s-au majorat de trei-patru ori în ultimii doi ani, cele mai multe provenind din transport și logistică.

„Transportatorii continuă să caute în primul rând şoferi din România, însă deficitul de personal rămâne ridicat, iar numărul candidaţilor disponibili este insuficient pentru nevoile pieţei. De aceea, recrutarea din India şi din ţările din Golf devine o soluţie tot mai utilizată, mai ales pentru transportul internaţional. Sunt căutaţi şoferi cu experienţă care cunosc legislaţia europeană şi pot lucra imediat cu tahograful.

În prezent, pentru un şofer de autoutilitară care lucrează pe comunitate, diurna este de regulă cuprinsă între 50 şi 80 de euro pe zi, la care se adaugă salariul de bază şi eventualele bonusuri, astfel că veniturile lunare pot depăşi 2.000 - 2.500 de euro, în funcţie de experienţă şi de specificul activităţii, spune Cosmin Şerban, managing director & co-founder al TAKT Recruitment.

Compania arată că tot mai mulți transportatori recrutează șoferi din Asia, în special din India și statele din Golf, datorită experienței acestora în transportul internațional, cunoașterii limbii engleze și disponibilității pentru contracte pe termen lung.

Totodată, OUG 32/2026 introduce reguli mai stricte pentru recrutarea lucrătorilor din afara UE, stabilind un cadru mai clar pentru angajarea șoferilor străini, în contextul deficitului de personal din transportul rutier.

Deşi procedurile devin mai riguroase, noul cadru legislativ contribuie la profesionalizarea recrutării internaționale şi oferă companiilor un proces mai sigur şi mai transparent pentru atragerea forţei de muncă din afara Uniunii Europene, într-o piaţă în care şoferii profesionişti rămân tot mai greu de găsit în România”, mai subliniază compania.

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