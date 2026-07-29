 Șapte lucruri pe care trebuie să le știi despre sănătatea mintală dacă vrei să fii cu adevărat fericit | adevarul.ro
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Șapte lucruri pe care trebuie să le știi despre sănătatea mintală dacă vrei să fii cu adevărat fericit

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A avea grijă de sănătatea psihică nu înseamnă doar tratarea unor probleme atunci când apar, ci și dezvoltarea unor obiceiuri care susțin echilibrul emoțional și capacitatea de a face față provocărilor atunci când apar.

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Fericirea este adesea asociată cu succesul, stabilitatea financiară sau relațiile armonioase. Deși toate acestea pot contribui la starea de bine, psihologii atrag atenția că sănătatea mintală rămâne unul dintre cei mai importanți factori care influențează calitatea vieții.

Iată câteva lucruri pe care merită să le cunoști dacă îți dorești o viață mai echilibrată și mai fericită.

1. Sănătatea mintală

Mulți oameni cred că sănătatea mintală înseamnă doar să nu suferi de anxietate sau depresie. Dar, de fapt, înseamnă capacitatea de a gestiona stresul, de a construi relații sănătoase, de a lua decizii echilibrate și de a funcționa eficient în viața de zi cu zi.

2. Emoțiile negative

Tristețea, furia, dezamăgirea sau teama sunt emoții negative care fac parte din experiența umană. Fericirea nu înseamnă eliminarea emoțiilor dificile, ci capacitatea de a le înțelege și de a le gestiona. Acceptarea emoțiilor este un pas înainte către echilibrul psihologic.

3. Stresul prelungit

Stresul este o reacție normală a organismului, însă atunci când persistă perioade îndelungate poate influența somnul, concentrarea, relațiile și chiar sănătatea fizică. Identificarea cauzelor stresului și găsirea unor metode de gestionare a acestora sunt importante pentru menținerea stării de bine.

4. Psihologul

Una dintre cele mai răspândite prejudecăți este că oamenii apelează la psiholog doar atunci când se confruntă cu probleme grave. Ședințele sub îndrumarea psihologului îi pot ajuta și pe cei care își doresc să își îmbunătățească relațiile, să gestioneze mai bine stresul sau să ia decizii importante.

5. Relațiile bazate pe încredere

Persoanele care au relații apropiate și bazate pe încredere tind să raporteze niveluri mai ridicate de fericire. Sprijinul emoțional oferit de familie, prieteni sau partener poate reduce impactul stresului și poate contribui la o stare psihică mai bună.

6. Odihna

Somnul insuficient afectează nu doar nivelul de energie, ci și reglarea emoțiilor, memoria și capacitatea de concentrare. Un program regulat de odihnă contribuie la funcționarea optimă a creierului și la reducerea riscului de epuizare psihică.

7. Obiceiuri simple

La fel cum avem grijă de sănătatea fizică prin alimentație și mișcare, sănătatea psihică are nevoie de atenție constantă, influențând capacitatea oamenilor de a face față stresului și de a munci productiv, potrivit OMS. Mulți oameni cred că vor fi fericiți atunci când vor obține un anumit loc de muncă, un salariu mai mare sau prin atingerea altor obiective importante, dar starea de bine este influențată într-o măsură mai mare de obiceiurile simple, precum recunoștința, relațiile sănătoase, mișcarea și timpul acordat propriei persoane.

 Foto: Pexels

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