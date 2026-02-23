Cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare sunt din Europa, la o distanță de doar câteva ore cu trenul unul de altul

Dacă ești pasionat de mâncare și visezi la o experiență culinară autentică, există o țară europeană care nu trebuie ratată. Șapte dintre orașele sale au fost desemnate de „Titan Travel” drept cele mai bune pentru cei care vor să învețe să descopere tradițiile locale.

Italia se dovedește a fi paradisul pentru iubitorii de mâncare. Conform studiului realizat de compania de turism, Florența ocupă primul loc în topul orașelor ideale pentru cursuri de gătit și explorarea gastronomiei italiene. Orașul nu este doar renumit pentru artă și istorie, ci și pentru cele 231 de cursuri de gătit disponibile, dintre care 74% au primit evaluări de patru stele sau mai mult, potrivit express.

Pe lista completă a celor mai bune orașe italiene pentru iubitorii de gastronomie se regăsesc și Palermo, Bologna, Roma, Veneția, Napoli și Milano. Avantajul major este proximitatea dintre aceste orașe, care permite turiștilor să viziteze mai multe locații într-o singură călătorie.

De exemplu, Florența și Bologna se află la doar 35 de minute distanță cu trenul, iar Bologna și Veneția la o oră și jumătate. De asemenea, călătoria între Florența și Roma sau între Roma și Napoli durează aproximativ o oră și jumătate, iar între Milano și Bologna doar o oră.

Cassie Strickland, Product Manager la Titan Travel, explică motivul pentru care turismul culinar este tot mai apreciat.

„Astăzi, călătorii vor să facă mai mult decât să vadă obiectivele turistice. Vor să experimenteze cu adevărat o destinație. Mâncarea este un mod fantastic de a face asta, pentru că te conectează direct la viața și tradițiile locale. Participarea la un curs de gătit în străinătate îți permite să faci ceva, să înveți ceva și să te întorci cu o abilitate valoroasă. Cele mai pline de satisfacții experiențe provin, de obicei, de la bucătari locali și din bucătăriile de familie, unde nu doar că vei învăța rețetele, dar vei auzi și poveștile din spatele lor.”, a spus Cassie Strickland.