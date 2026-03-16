search
Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șpagă pentru redobândirea cetățeniei române în R. Moldova. Printre beneficiari, persoane care nu știu deloc limba română

0
0
Publicat:

Administratoarea unei firme specializate în pregătirea actelor pentru persoanele care își doresc redobândirea cetățeniei și un angajat al Consulatului General al României din municipiul Cahul au fost încătușați pe 16 martie, reținerile având loc după mai multe percheziții într-un dosar inițiat pentru trafic de influență.

Două persoane au fost încătușate pentru 72 de ore. FOTO: Justconsult
Două persoane au fost încătușate pentru 72 de ore. FOTO: Justconsult

Reținerile și descinderile au fost efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și de procurorii anticorupție din Republica Moldova, iar CNA a făcut publice în aceeași zi discuții interceptate dintre suspecți și clienții care vorbesc limba rusă și care au solicitat redobândirea cetățeniei române, chiar dacă nu înțeleg niciun cuvânt în limba română.

,, – Desigur, veți trece toate procedurile.

– Și ea va vorbi din nou în limba română?

– Nu. Dar dacă ea vă va întreba, zâmbiți frumos, pentru că acolo sunt camere video, înțelegeți? Adică ceea ce facem noi este una, dar acolo sunt camere video care înregistrează totul. Așa că zâmbiți și răspundeți frumos. Prima întrebare va fi: „Ați învățat limba română?”

– Și ce? Ce răspundem?

– Vă va întreba dacă ați învățat limba română și, evident, zâmbiți și răspundeți: „Desigur”, se arată într-o secvență făcută publică de CNA.  

Mai mult, unii clienți s-au arătat indignați că nu au reușit să obțină cetățenia, deși au oferit o șpagă de câteva mii de euro.

,,– Uitați-vă, banii au fost plătiți și a existat o înțelegere.

– Da.

– Că vom veni peste două luni și vom trece examenul.

– Da, așa.

– Dar nimic nu s-a întâmplat.

– În general, discuția a fost că va fi fără prezență.

– El nu a putut și a spus să veniți, pentru că acolo sunt camere video și procesul este filmat. Desigur, a spus că nu va risca locul de muncă pentru 3.000 de euro și că nu-i pasă de acești bani, credeți-mă”, se arată în altă discuție purtată la fel în limba rusă. 

Date din ancheta penală

Conform probelor autorităților moldovene, o persoană ,,care activa sub paravanul unui SRL, având ca gen de activitate pregătirea documentelor pentru cetățenii Republicii Moldova ce doresc redobândirea cetățeniei române, precum și prestarea serviciilor de traducere și apostilei, ar fi susținut, de comun cu alte persoane, că are influență asupra angajaților din cadrul Oficiului stării civile din mun. Cahul și a celor din cadrul Consulatului General al României din mun. Cahul. Aceasta ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la persoane ce nu erau eligibile de obținerea cetățeniei românești, afirmând că, prin intermediul unor funcționari publici, poate asigura acumularea actelor de stare civilă în regim accelerat și prioritar”.

Totodată, persoana vizată ar fi facilitat ,,solicitanților înregistrarea fictivă a vizei de reședință temporară în mun. Cahul și în raioanele aflate sub jurisdicția teritorială a Consulatului General al României din mun. Cahul, astfel încât aceștia să corespundă criteriilor de repartizare teritorială și să poată depune dosarele pentru continuarea procedurii de redobândire a cetățeniei române la Consulatul General al României din mun. Cahul. Aceeași persoană ar fi pretins și primit mijloace bănești de la diferite persoane, susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Direcției examinare a conducătorilor auto Cahul a Agenției Servicii Publice, în vederea organizării susținerii cu succes a probelor teoretice și practice ale examenului auto, cu eliberarea ulterioară a permisului de conducere”.

Administratoarea firmei și angajatul Consulatului General al României din sudul țării vecine au fost încătușați pentru 72 de ore, iar investigațiile în acest caz continuă. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
