Putin pregătește un atac asupra Estoniei? Ce semne ar indica o posibilă invazie, potrivit Bild

În spațiul online din Estonia au apărut, în ultimele zile, mai multe videoclipuri și mesaje care promovează ideea creării așa-numitei „Republici Populare Narva”. Potrivit unei analize publicate de Bild, fenomenul ridică semne de întrebare în rândul autorităților și ar putea indica o posibilă pregătire a Federației Ruse pentru o nouă destabilizare regională.

Locuitorii din Narva au observat pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie o serie de materiale propagandistice cu retorică radicală anti-estoneană. În unele videoclipuri și pe pliante distribuite online apar persoane mascate care anunță crearea unei „republici”, pentru care au inventat chiar și un steag: trei benzi orizontale de culoare neagră, verde și albă.

Surse din serviciile de securitate estoniene au declarat pentru Bild că văd similitudini cu atmosfera informațională din primele zile ale escaladării din Ucraina, înaintea intervenției ruse de acum 12 ani. În opinia lor, intensificarea propagandei ar putea reprezenta o încercare de destabilizare, mai ales în contextul tensiunilor internaționale și al războiului din Iran, care ar putea oferi Moscovei un moment oportun pentru acțiuni paralele.

Publicația germană a identificat mai multe videoclipuri de dezinformare care îndeamnă la formarea „Republicii Populare Narva”. Cu toate acestea, autoritățile din Estonia susțin că, deocamdată, nu există indicii clare privind o invazie iminentă, deși amenințarea nu este exclusă.

Pe internet circulă și o hartă care arată presupusul teritoriu al noii formațiuni, situat în nord-estul Estoniei. Așa-zișii „activiști” vorbesc despre un stat care s-ar întinde „de la Narva până la Püssi”, ceea ce ar însemna separarea unei zone de aproximativ 60 pe 60 de kilometri, adică circa 3.600 km² din teritoriul estonian.

Așa-numita „Republica Populară Narva” nu este o republică adevărată, ci o nouă narațiune pe rețelele de socializare.

Pe Telegram, VK și TikTok apar de câteva săptămâni conturi care prezintă Narva și Ida-Virumaa ca o entitate politică separată: cu steaguri, steme, insigne militare, hărți și meme. La acestea se adaugă sloganuri precum „We are waiting for Russia” (Așteptăm Rusia). În unele imagini se vorbește chiar de „teritoriu rus”; alții postează o „agendă Narva” cu formulări precum „atacarea Narvei”.

Până în prezent nu s-a dovedit public cine se află în spatele acestor conturi. Tocmai acest lucru face ca situația să fie atât de delicată.

Purtătoarea de cuvânt a Poliției de Securitate din Estonia, Marta Tuule, a comentat valul de postări apărute în martie 2026, afirmând că este vorba despre o „campanie de dezinformare” menită să divizeze societatea. Totuși, surse din serviciile de securitate citate de Bild nu exclud scenariul în care Moscova ar putea testa terenul pentru o operațiune similară cu cea din 2014.

„Nu putem exclude posibilitatea ca aceste acțiuni să facă parte din pregătirea unei invazii ruse după modelul ucrainean din 2014”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial din structurile de securitate ale Estoniei.

Provocări informaționale și semnale politice

În mediul online pot fi găsite într-adevăr postări despre crearea unei „Republici Populare Narva”. Persoanele care apar în videoclipuri poartă măști și vorbesc despre o mișcare clandestină, afirmând chiar că ordinea culorilor de pe steagul propus „nu este importantă”. Nu au fost identificate însă imagini cu persoane care, cu fața descoperită, să facă apel direct la o revoltă armată.

În paralel, în Duma de Stat a Federației Ruse (camera inferioară a prlamentului rus) este pregătit un proiect de lege care ar permite folosirea forțelor armate ruse pe teritoriul altor state pentru „protejarea rușilor”. O decizie similară fusese adoptată la 1 martie 2014, înaintea intervenției militare ruse în Ucraina.

Analiști occidentali au avertizat încă din vara anului 2025 că există scenarii teoretice privind o eventuală presiune militară a Rusiei asupra Estoniei sau a altor state baltice. Printre factorii analizați se numără trecutul istoric al regiunii, disputa privind anumite segmente de frontieră din zona Narva și prezența unei populații rusofone numeroase în apropierea graniței ruso-estone.

Autoritățile estoniene au transmis pe 16 februarie că au pregătit un răspuns special în cazul unei agresiuni. Două zile mai târziu, pe 18 februarie, a fost raportat un incident la frontieră, când un grup de militari ruși ar fi trecut ilegal granița și ar fi rămas aproximativ o jumătate de oră pe teritoriul unui stat vecin.

Orașul Narva, situat pe malul celălalt al râului, față de Rusia, este punctul cel mai vulnerabil al NATO. Un atac brusc și ocuparea orașului ar pune NATO în fața unei probleme dificile, care ar putea duce la divizarea alianței.