search
Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin pregătește un atac asupra Estoniei? Ce semne ar indica o posibilă invazie, potrivit Bild

0
0
Publicat:

În spațiul online din Estonia au apărut, în ultimele zile, mai multe videoclipuri și mesaje care promovează ideea creării așa-numitei „Republici Populare Narva”. Potrivit unei analize publicate de Bild, fenomenul ridică semne de întrebare în rândul autorităților și ar putea indica o posibilă pregătire a Federației Ruse pentru o nouă destabilizare regională.

Orașul Narva este un punct vulnerabil al NATO/FOTO:X

Locuitorii din Narva au observat pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie o serie de materiale propagandistice cu retorică radicală anti-estoneană. În unele videoclipuri și pe pliante distribuite online apar persoane mascate care anunță crearea unei „republici”, pentru care au inventat chiar și un steag: trei benzi orizontale de culoare neagră, verde și albă.

Surse din serviciile de securitate estoniene au declarat pentru Bild că văd similitudini cu atmosfera informațională din primele zile ale escaladării din Ucraina, înaintea intervenției ruse de acum 12 ani. În opinia lor, intensificarea propagandei ar putea reprezenta o încercare de destabilizare, mai ales în contextul tensiunilor internaționale și al războiului din Iran, care ar putea oferi Moscovei un moment oportun pentru acțiuni paralele.

Publicația germană a identificat mai multe videoclipuri de dezinformare care îndeamnă la formarea „Republicii Populare Narva”. Cu toate acestea, autoritățile din Estonia susțin că, deocamdată, nu există indicii clare privind o invazie iminentă, deși amenințarea nu este exclusă.

Pe internet circulă și o hartă care arată presupusul teritoriu al noii formațiuni, situat în nord-estul Estoniei. Așa-zișii „activiști” vorbesc despre un stat care s-ar întinde „de la Narva până la Püssi”, ceea ce ar însemna separarea unei zone de aproximativ 60 pe 60 de kilometri, adică circa 3.600 km² din teritoriul estonian.

Așa-numita „Republica Populară Narva” nu este o republică adevărată, ci o nouă narațiune pe rețelele de socializare.

Pe Telegram, VK și TikTok apar de câteva săptămâni conturi care prezintă Narva și Ida-Virumaa ca o entitate politică separată: cu steaguri, steme, insigne militare, hărți și meme. La acestea se adaugă sloganuri precum „We are waiting for Russia” (Așteptăm Rusia). În unele imagini se vorbește chiar de „teritoriu rus”; alții postează o „agendă Narva” cu formulări precum „atacarea Narvei”.

Până în prezent nu s-a dovedit public cine se află în spatele acestor conturi. Tocmai acest lucru face ca situația să fie atât de delicată.

Purtătoarea de cuvânt a Poliției de Securitate din Estonia, Marta Tuule, a comentat valul de postări apărute în martie 2026, afirmând că este vorba despre o „campanie de dezinformare” menită să divizeze societatea. Totuși, surse din serviciile de securitate citate de Bild nu exclud scenariul în care Moscova ar putea testa terenul pentru o operațiune similară cu cea din 2014.

„Nu putem exclude posibilitatea ca aceste acțiuni să facă parte din pregătirea unei invazii ruse după modelul ucrainean din 2014”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial din structurile de securitate ale Estoniei.

Provocări informaționale și semnale politice

În mediul online pot fi găsite într-adevăr postări despre crearea unei „Republici Populare Narva”. Persoanele care apar în videoclipuri poartă măști și vorbesc despre o mișcare clandestină, afirmând chiar că ordinea culorilor de pe steagul propus „nu este importantă”. Nu au fost identificate însă imagini cu persoane care, cu fața descoperită, să facă apel direct la o revoltă armată.

În paralel, în Duma de Stat a Federației Ruse (camera inferioară a prlamentului rus) este pregătit un proiect de lege care ar permite folosirea forțelor armate ruse pe teritoriul altor state pentru „protejarea rușilor”. O decizie similară fusese adoptată la 1 martie 2014, înaintea intervenției militare ruse în Ucraina.

Analiști occidentali au avertizat încă din vara anului 2025 că există scenarii teoretice privind o eventuală presiune militară a Rusiei asupra Estoniei sau a altor state baltice. Printre factorii analizați se numără trecutul istoric al regiunii, disputa privind anumite segmente de frontieră din zona Narva și prezența unei populații rusofone numeroase în apropierea graniței ruso-estone.

Autoritățile estoniene au transmis pe 16 februarie că au pregătit un răspuns special în cazul unei agresiuni. Două zile mai târziu, pe 18 februarie, a fost raportat un incident la frontieră, când un grup de militari ruși ar fi trecut ilegal granița și ar fi rămas aproximativ o jumătate de oră pe teritoriul unui stat vecin.

Orașul Narva, situat pe malul celălalt al râului, față de Rusia, este punctul cel mai vulnerabil al NATO. Un atac brusc și ocuparea orașului ar pune NATO în fața unei probleme dificile, care ar putea duce la divizarea alianței.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensionarii români ale căror pensii cresc cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
Adi Mutu are o favorită clară la titlu în SuperLiga. „Se bate cu Craiova”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Momentul în care Iranul amenință România: "Pată neagră în istoria dintre cele două țări". Cum răspunde MAE
observatornews.ro
image
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cum se calculează ajutorul de șomaj în 2026. Câți bani poți primi dacă rămâi fără loc de muncă
playtech.ro
image
Facturi cu erori pentru bucureșteni, două măriri de salariu pentru director. Cum funcționează Termoenergetica pe un soft „clonat” de la RADET
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Donald Trump amenință mai multe țări europene. De cine se teme Putin mai mult
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte