Femeie jefuită de bărbatul cu care avea o relație. Cum i-au dispărut bijuteriile și mașina

O femeie din Craiova a rămas fără mașină, bani și bijuterii după ce partenerul ei, cu care avea o relație de câteva luni, i-a furat toate bunurile și a încercat să fugă din țară. Bărbatul a fost prins la frontieră și reținut, potrivit Știrilor ProTV.

Cei doi locuiau împreună în Craiova din octombrie anul trecut.

În urmă cu câteva zile, femeia a alertat poliția după ce a descoperit că iubitul ei dispăruse cu toate obiectele de valoare pe care aceasta le avea: două telefoane, bijuterii din aur și un autoturism, plus 3.800 de euro și 30.000 de lei.

Polițiștii au reușit să-l localizeze pe suspect în vestul țării, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, în timp ce încerca să părăsească România. Individul, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut pe loc.

Anchetatorii au recuperat aproximativ 70% din prejudiciul estimat la peste 100.000 de lei.

Bărbatul nu este la prima faptă penală. individul este cercetat și pentru că, anterior, ar fi agresat o prietenă a femeii, care locuia împreună cu ei. În aceste condiții, procurorii urmează să ceară arestarea preventivă, suspectul fiind acuzat de abuz de încredere și lovire.