Cel mai bun oraș din Europa pentru pensionari: este accesibil pietonal, oferă mâncare excelentă și servicii medicale de calitate

Pentru seniorii care își doresc vacanțe confortabile și relaxante, fără eforturi mari în deplasări, Valencia poate fi alegerea ideală. Orașul este ușor de explorat pe jos, are plaje superbe aproape de oraș, mâncare excelentă și servicii medicale de calitate.

Conform unui clasament realizat de furnizorul de asigurări de călătorie AllClear, care oferă polițe special concepute pentru vârstnici, Valencia a fost desemnată cea mai prietenoasă destinație europeană pentru călătorii seniori, datorită accesibilității, climei plăcute și bogăției de atracții culturale, scrie express.

Orașul este apreciat pentru relieful său plat, care permite deplasarea ușoară pe jos, dar și pentru serviciile medicale de calitate și numeroasele spații verzi.

Valencia se numără printre cele mai însorite orașe din Europa, cu o medie de 343 de ore de soare pe lună. Primăvara, temperaturile ajung la 19–21°C, oferind condiții ideale pentru plimbări și explorare urbană.

Centrul istoric, Ciutat Vella, datează de peste 2.000 de ani și păstrează urme ale moștenirii romane. Clădirile sunt gotice și maure, cu sculpturi ornamentale și mozaicuri impresionante.

Printre clădirile spectaculoase se numără Mercat Central, cea mai mare piață de produse din Europa, unde vizitatorii pot savura tapas, paella autentică valenciană sau alte preparate locale.

Deși Valencia este cunoscută ca destinație de city break, orașul oferă și plaje frumoase.

Playa del Cabañal, aproape de centrul orașului, este animată și populată de restaurante și baruri locale. În schimb, Playa El Saler, situată în apropiere de Parcul Natural Albufera, oferă un cadru liniștit, cu dune de nisip și păduri de pini.

Orașul combină istoria cu modernitatea prin Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complex de artă și știință care include acvariul Oceanogràfic València, planetariu, cinema IMAX și muzeu de știință.

Clădirile unice sunt proiectate să semene cu schelete de balene sau cu ochi umani. Seara, vizitatorii pot urmări spectacole de operă, balet sau muzică live la Palau de les Arts Reina Sofía.