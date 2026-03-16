Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Trump critică lipsa de entuziasm a aliaților SUA pentru protejarea Strâmtorii Ormuz. Un fost președinte american și-ar fi dorit să ia măsuri împotriva Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump a criticat luni ceea ce a numit „lipsa de entuziasm” cu care unii dintre aliații SUA au răspuns cererii sale de a participa cu nave de luptă la o misiune menită să împiedice Iranul să blocheze traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

FOTO: EPA-EFE
„Unii sunt foarte entuziasmaţi, alţii nu, iar unele sunt ţări pe care le-am ajutat timp de mulţi, mulţi ani la rând. Le-am protejat de surse externe teribile, iar ele nu prea sunt entuziaste. Şi nivelul de entuziasm contează pentru mine”, a declarat Trump la Casa Albă.

Președintele SUA a subliniat că unele state s-au angajat să ajute în redeschiderea strâmtorii, fără a dezvălui care sunt acestea, pentru a nu le expune ca ținte. Totuși, Trump a menționat că secretarul de stat Marco Rubio va publica lista țărilor dispuse să se alăture coaliției, adăugând că Franța, prin președintele Emmanuel Macron, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini operațiunea.

Trump le-a cerut anterior aliaților din NATO, dar și altor parteneri ai SUA, precum Japonia și Coreea de Sud, să contribuie la securizarea traficului maritim în fața represaliilor iraniene, avertizând că refuzul ar putea avea „consecințe foarte grave pentru viitorul NATO”.

Rezervele aliaților

Unele state și-au exprimat deja refuzul sau rezervele. Germania și Regatul Unit au exclus orice misiune NATO în Strâmtoarea Ormuz, iar Japonia a transmis că nu ia în considerare implicarea. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat: „Cum se aşteaptă Donald Trump ca o mână sau două mâini de fregate europene să facă în Strâmtoarea Ormuz ceea ce puternicele forţe navale americane nu pot face? Acesta nu este războiul nostru, nu noi l-am început”.

Tensiuni în zonă

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz în urma războiului pornit împotriva sa de SUA şi Israel, dar a avertizat că ar putea lua măsuri dacă SUA și Israelul continuă acțiunile militare. Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat pentru NBC News: „Nu am închis-o. Navele şi petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta”.

Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a amenințat că va ataca orice navă asociată cu SUA, Israel și statele susținătoare, iar cel puțin 16 nave au fost vizate în Golful Persic de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

Trump susține că un fost președinte american și-ar fi dorit să ia măsuri împotriva Iranului

Donald Trump a mai declarat că un fost președinte al Statelor Unite i-ar fi spus recent că își dorea să fi acționat împotriva Iranului în timpul mandatului său, fără a dezvălui însă despre cine este vorba.

„Am vorbit cu un anumit președinte, pe care chiar îl simpatizez, un fost președinte. Mi-a spus: ‘Mi-aș fi dorit să o fac. Mi-aș fi dorit.’ Dar ei nu au făcut-o. Eu o fac acum”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, conform CNN.

Doar patru foști președinți sunt în viață în prezent: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama și Joe Biden. Trump a adăugat: „Nu vreau să-l fac de rușine. Ar fi foarte rău pentru cariera lui, chiar dacă nu are carieră”.

