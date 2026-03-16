search
Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Piedone recunoaște nonșalant că a condus timp de aproape zece ani fără permis: „Vă povestesc acum, că faptele s-au prescris”

0
0
Publicat:

Cristian Popescu Piedone a făcut o mărturisire surprinzătoare și controversată, afirmând public că a șofat timp de aproximativ zece ani fără permis de conducere, înainte de a obține documentul în Argeș, județul devenit, în 2008, sinonim cu „mafia permiselor”.

Dezvăluirea a fost făcută cu nonșațanță în cadrul unui podcast realizat de Mihai Belu, unde fostul edil a povestit cum a ajuns, în cele din urmă, să susțină examenul auto.

Piedone: „Conduceam fără carnet de vreo 10 ani”

Fostul primar al sectoarelor 4 și 5 a relatat că, în perioada în care circula fără permis, a evitat să susțină examenul în București, unde era deja o figură cunoscută. A preferat să își stabilească temporar reședința într-o localitate din Argeș, pentru a putea intra în examen într-un mediu în care nu atrăgea atenția.

„Pot să vă povestesc acum că faptele s-au prescris. Cum să mă duc să dau de permis în București, dacă eu conduceam fără carnet de vreo 10 ani? M-am dus într-un sat uitat de munte și am ajuns până la urmă la Curtea de Argeș. Am locuit acolo, în satul Pribueni, s-a verificat, chiar am stat acolo”, a spus Piedone, citat de Aktual24.

Declarațiile fostului edil readuc în atenție atât vulnerabilitățile sistemului de examinare auto din anii trecuți, cât și modul în care persoane publice au reușit să ocolească legea.

„Îmi tot spunea că eu conduc foarte bine”

Piedone a povestit că a urmat cursurile obligatorii și orele suplimentare de pregătire în Pitești, iar la examenul propriu-zis examinatorii ar fi fost surprinși să-l vadă printre candidați. La proba practică, instructorul i-ar fi îndemnat pe ceilalți participanți să observe modul în care conduce.

„M-a întrebat dacă știu să pornesc mașina, iar după aceea îmi tot spunea că eu conduc foarte bine”, a relatat fostul primar.

Piedone a recunoscut că a condus fără permis. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Legătura cu scandalul „Fabrica de permise”

Numele lui Cristian Popescu Piedone a fost asociat în trecut cu scandalul „Fabrica de permise” din Argeș, investigat de DNA în 2008

E oficial: Piedone are permis auto ilegal

Ancheta a vizat o rețea de corupție prin care numeroase persoane ar fi obținut permise auto în mod fraudulos.

Amintim că, în 2009, Marcel Proca, prefectul de atunci al judeţului Argeş, l-a somat pe Cristian Popescu Piedone, să predea permisul de conducere în cel mult cinci zile, ca urmare a unui ordin de suspendare.

Prefectul a trimis la Judecătoria Piteşti ordinul prin care cere suspendarea permisului de conducere al lui Piedone, invocând nerespectarea procedurilor în obţinerea vizei de flotant de către acesta, în comuna argeşeană Priboieni.

„Din cercetările noastre rezultă că Popescu Cristian Victor Piedone, primarul sectorului 4 al Capitalei, a obţinut viza de flotant la data de 27 septembrie 2007, figurând că ar fi stat la cetăţeanul Constantin Grigoroiu, dar, din informaţiile noastre, lucrul acesta nu s-a întâmplat, iar la puţin timp după obţinerea vizei, la data de 19 octombrie 2007, a susţinut examen pentru obţinerea permisului de conducere la toate categoriile, examen pe care l-a promovat“ a preciza, atunci, Marcel Proca.

În replică, edilul sectorului 4 a declarat atunci că nu a primit încă o înştiinţare oficială, astfel încât nu a decis ce va face în continuare.

De altfel, la izbucnirea scandalului privind obţinerea frauduloasă a permiselor de conducere în Argeş, Piedone a susţinut că el a urmat căile legale pentru a intra în posesia carnetului auto.

Permis la cinci categorii într-o singură zi

Cristian Popescu Piedone a ajuns „argeşean“ cu acte în regulă la 27 septembrie 2007, cu o lună înainte de a deveni, oficial, şofer profe­sionist  El a obţinut permisul auto într-o singură zi, la 19 octombrie 2007, la nu mai puţin de cinci categorii – A, B, BE, C şi CE.

De altfel, patronul şcolii de şoferi unde Piedone susţine că ar fi urmat cursurile de conducere, Constantin Tincă, – arestat în dosarul permiselor obţinute fraudulos – a povestit procurorilor că în octombrie 2007, într-o dimineaţă, a venit la el la şcoală omul de afaceri Cristian Constantin Grigoroiu, pe care îl cunoştea mai demult, împreună cu Piedone, şi l-ar fi rugat să-i dea o fişă de şcolarizare pentru prietenul său.

Tincă a mai declarat anchetatorilor că a eliberat în doar câteva minute dosarul de absolvire a şcolii de şoferi pe numele lui Piedone, în care a notat că acesta a efectuat 30 de ore de teorie şi traseu. În schimbul acestui „serviciu“, Tincă nu ar fi primit niciun ban. „Lasă că ne înţelegem noi!” i-ar fi transmis Grigoroiu patronului şcolii de şoferi.

Ghid de cumpărături

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte