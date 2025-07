Urșii sunt considerați animale solitare și timide, însă întâlnirile cu ei pot cauza probleme amatorilor de drumeții pe munte. Numeroși români au povestit cum au fost ajutați de sprayurile pentru urși în astfel de momente.

Cel puțin zece mii de urși trăiesc în România, iar unii dintre ei au devenit prezențe obișnuite în localitățile din Munții Carpați sau pe marginea unor drumuri frecventate de turiști, cum este Transfăgărășanul.

Urșii, tot mai des întâlniți

Numeroși turiști îi admiră, însă autoritățile arătau că numărul acestor animale sălbatice este ridicat față de efectivul optim, de circa 4.000 de exemplare, pe care ar trebui să îl aibă România, pentru controlul eficient al acestora.

„Conform analizelor realizate pe baza a peste 24.000 de probe recoltate din 25 de județe, realizatorii studiului estimează că în România trăiesc între 10.419 și 12.770 de exemplare de urs brun, cu un nivel de încredere de 95%. Este pentru prima dată când România poate afirma, pe baza unei fundamentări științifice solide, câți urși are în pădurile sale. Până acum, am lucrat cu estimări – uneori controversate – bazate pe observații vizuale sau metode indirecte. Astăzi, însă, avem o imagine clară, bazată pe ADN-ul colectat la nivel național”, declara, în aprilie 2025, Mircea Fechet, fostul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ținuturile sălbatice și rezervațiile naturale din Munții Carpați au reprezentat, din cele mai vechi timpuri, habitate ideale pentru ursul brun. Spre deosebire de majoritatea statelor din Europa, România a reușit să păstreze o populație ridicată de animale sălbatice mari, cea a urșilor fiind estimată la peste jumătate din totalul exemplarelor existente în Europa, cu excepția Rusiei.

Cât de utile sunt sprayurile în fața urșilor

Numeroși turiști care își fac planuri de călătorie în Munții Carpați se interesează în ce măsură urșii îi pot pune în pericol. Un turist străin venit pe Via Transilvanica, ruta de călătorie care traversează Carpații a vrut să afle de la localnici dacă sprayurile pentru urși îl pot scăpa de grija unui atac nedorit. Unii și români i-au povestit experiențele prin care au trecut și de ce consideră necesar să poarte un astfel de recipient la ei.

„Cu cât ești un montaniard mai experimentat, cu atât înțelegi că e înțelept să ai un astfel de spray la tine când mergi singur pe munte, prin Carpați. Sunt puține șanse să fii nevoit să-l folosești, dar e bine să-l ai. Este util și pentru câinii de stână. Pe când am străbătut pădurile din Bucovina, singur, pe Via Transilvanica, prin ploaie și ceață deasă, mi-a dat un oarecare confort să știu că am unul la mine – chiar dacă fac asta de 20 de ani și m-am întâlnit cu urși doar de patru ori”, povestește un turist, pe grupul de Facebook „Via Transilvanica”.

Urșii sunt, de obicei, animale solitare și timide. Ei evită contactul cu oamenii sau cu alte viețuitoare. Sunt însă extrem de motivați de mâncare, din cauza nevoii de a strânge suficiente rezerve pentru iarnă, a relatat alt turist.

„Un urs nu te va ataca decât dacă simte prezența hranei sau dacă se simte amenințat. Contează foarte mult comportamentul tău. Un spray nu va fi neapărat un factor de descurajare, dar cu siguranță te poate ajuta. Vorbesc din experiență”, adaugă acesta.

Alt român a povestit cum sprayul de urs l-a salvat dintr-o situație dificilă.

„În 2023, pe Jepii Mici, am avut parte de un eveniment nefericit: după o cotitură pe o potecă destul de îngustă, m-am trezit față în față cu o ursoaică și puii ei. Bineînțeles, tot drumul am cântat, am fluierat și am mai și râs (nu, nu eram singur – eram două cupluri). Când am dat de ea, am respectat toate îndrumările celor de la Salvamont: mâinile ridicate, niciodată cu spatele la urs și fără gesturi bruște. Am lăsat ursoaica să se apropie la vreo 5–7 metri. Intenția ei era clară – voia să ne sperie, nu să atace. Am folosit spray-ul, fabricat în Canada, care a avut efect instant: ursoaica a rupt-o la fugă de parcă o alergau toate relele din pădure. Concluzie: ia spray-ul cu tine și roagă-te să nu ai nevoie de el, dar dacă ai, folosește-l corect!”, a povestit un internaut.

Câinii de la stâne, mai periculoși ca urșii

Alt român pasionat de călătorii pe munte le recomandă turiștilor să nu își facă prea multe griji în privința urșilor, pentru că în cele mai multe cazuri, dacă un urs simte prezența unui om, îl va evita.

„Doar să nu te apropii de el ca să-l hrănești și să nu intri în panică dacă îl vezi, nu fugi. Pur și simplu retrage-te liniștit și evită-l! E bine totuși să ai la tine un spray bun, mai degrabă pentru câinii de stână, care pot ataca în haită – ei sunt cel mai mare pericol din munții României! Bucură-te de natură și de frumusețea ei, fără griji!”, transmite acesta.

Un călător confirmă că sprayul s-a dovedit eficient când l-a folosit pentru a ieși din mijlocul unei haite de câini agresivi.

„Am intrat pe teritoriul unei stâne și am m-am trezit înconjurat de trei ciobănești și încă vreo 5-6 piticanii pe lângă ei. Am stat cu bețele pe lângă mine și îi tot fluieram, până să sară unul mai mare să mă ia de picior, și atunci le-am dat cu spray și am fugit. Îl țineam mereu în mână, pregătit, pentru că am mai pățit să fiu atacat de câini care lătrau „ok”. Ciobanul, după, mi-a zis că trebuia să-i dau cu bota-n cap, că-i câine rău. Deci cred că m-am grăbit puțin, dar nu regret”, spune un alt român.

Alt român spune că poartă sprayul la el, dar nu a avut ocazia să îl folosească, nu pentru că nu a văzut urși, pe traseele din Prahova și Brașov aceștia fiind tot mai întâlniți, ci pentru că spray-ul este ultimul lucru pe care crede că trebuie folosit pentru a se apăra.

„Nu m-aș duce să dau cu spray dacă există vreo șansă să ocolesc, să mă întorc, să plece ursul de pe potecă, orice altceva care să nu-l enerveze. Pentru că nu, nu e magic. Este suficient puțin vânt ca să te încurce”, afirmă acesta.

Sfaturi pentru călătorii în sălbăticie

Un român pasionat de drumeții le recomandă călătorilor să aibă bețe de drumeție la voi, spray cu piper care să bată cel puțin trei metri, ideal cinci metri și, eventual, un aparat cu electroșocuri. Dacă își pot procura petarde, acestea ar putea fi utile pentru alungarea animalelor agresive.

„Sunt alergător montan amator și pot spune cu siguranță: câinii de stână sunt mult mai agresivi decât urșii. Urșii, în general, evită oamenii, mai ales grupurile gălăgioase de pe traseu. În principiu, vor doar să fie lăsați în pace. Câinii de stână, în schimb, sunt de obicei în grupuri mari și foarte agresivi”, concluzionează acesta.

Jandarmii montani oferă recomandări pentru cei care se aventurează în zonele sălbatice unde există riscul de a întâlni urși: asigurați-vă că aveți cel puțin un partener de drumeție; discutați, faceți zgomot, ca să fiți auziți de animale sălbatice și să vă evite; purtați, agățat de rucsac, un așa numit bear -bell, clopoțel împotriva urșilor; când campați, nu țineți mâncarea în cort; purtați la voi un spray cu piper împotriva urșilor; purtați la gât un fluier; dacă observați prezența ursului din depărtare, faceți zgomot; încercați să evitați animalele pe cât este posibil.

Populația de urși în creștere în România

În anii ‘60, estimările oficiale arătau că în Munții Carpați din România trăiau aproximativ 2.000 de urși.

Reglementările cu privire la protejarea lor și a vânătorii au dus la creșterea populației în următoarele decenii. Dispăruți în mai multe state din vestul Europei, urșii au găsit un habitat ideal în România, însă prezența lor în preajma așezărilor umane a stârnit controverse. În ultimii ani, mai mulți români au avut de suferit în urma întâlnirilor cu urși.

Unii dintre ei au fost turiștii care i-au „căutat” pe șoselele montane care le traversează habitatele și care s-au apropiat prea mult de ei. Alții au fost atacați în încercarea de a-și apăra turmele sau în urma unor întâlniri neprevăzute cu sălbăticiunile.

„În zonele în care urșii și oamenii împart habitatul, conflictele apar de obicei atunci când urșii au învățat să vâneze animale. Un alt motiv important este extinderea așezărilor umane în teritoriile urșilor și disponibilitatea deșeurilor generate de activitatea umană. Toate aceste activități fac ca tot mai mulți oameni să se deplaseze în apropierea habitatelor urșilor, ceea ce crește semnificativ riscul de conflicte”, arată pagina wilderness-society.org,, a unei asociații europene de protecție a animalelor.