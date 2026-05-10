search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Turistul german care a dat în judecată un hotel de lux din Grecia rupe tăcerea: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Turistul german care a dat în judecată hotelul din Grecia pentru că nu a găsit șezlonguri libere a vorbit despre „războiul prosoapelor” care i-a stricat vacanța, susținând că toate locurile de la piscină erau ocupate încă de la ora 6 dimineața, deși mulți turiști nu le foloseau ore întregi.

David Eggert, pilot din Düsseldorf FOTO: captura X
David Eggert, pilot din Düsseldorf FOTO: captura X

Un tată german în vârstă de 48 de ani a câștigat în instanță un proces împotriva unui operator de turism, după ce a reclamat că vacanța sa într-un resort de cinci stele din insula Kos, Grecia, a fost afectată de practica „rezervării șezlongurilor cu prosoape”, fenomen cunoscut în stațiuni drept „războaiele șezlongurilor”.

David Eggert, pilot din Düsseldorf, a plătit peste 6.200 de lire sterline pentru un sejur alături de soție și cei doi copii, însă a susținut că experiența s-a transformat într-o frustrare continuă.

„Era un hotel mare, foarte elegant, cu aproximativ 400 de șezlonguri. Și toate cele 400 aveau prosoape pe ele. În fiecare dimineață, toate șezlongurile erau acoperite cu prosoape încă de la ora 6:00, deși oamenii nu erau acolo. (..)„Existau panouri peste tot, în germană și engleză, care spuneau că este interzisă rezervarea șezlongurilor”, a declarat acesta în fața instanței, potrivit documentelor citate de dailymail.

Șezlonguri ocupate cu prosoape FOTO: captura X
Șezlonguri ocupate cu prosoape FOTO: captura X

Copiii, nevoiți să stea pe beton

Bărbatul a susținut că, în lipsa șezlongurilor disponibile, copiii săi au fost nevoiți să stea pe podeaua din zona piscinei, în timp ce zeci de șezlonguri rămâneau goale ore întregi.

„Oamenii plecau la micul dejun, apoi în oraș sau se întorceau la culcare. Uneori lipseau până la prânz”, a spus Eggert, care a descris situația ca fiind „nedreaptă și haotică”.

În resort existau panouri care interziceau rezervarea șezlongurilor, însă acestea nu ar fi fost respectate.

Tribunalul din Hanovra i-a dat dreptate turistului german, stabilind că operatorul de turism are obligația de a interveni în astfel de situații și de a asigura condiții corecte pentru toți clienții.

Judecătorii au considerat că lipsa unei intervenții poate reprezenta un „defect al serviciului turistic”, ceea ce justifică reducerea prețului vacanței.

Eggert a primit o despăgubire de aproximativ 770 de lire sterline, sumă la care se adaugă o rambursare parțială oferită anterior de agenția de turism.

„O problemă în toată Europa”

Deși a câștigat procesul, turistul german a recunoscut că fenomenul nu este unul izolat și afectează multe destinații turistice din Europa.

„Este o problemă în fiecare hotel – în Mallorca, Italia, Franța, peste tot”, a spus acesta, adăugând că situația este „aproape o tradiție neoficială a vacanțelor all-inclusive”.

Eggert a mai afirmat că, deși suma primită nu este mare, precedentul juridic ar putea avea efecte importante: „Dacă mii de turiști vor da în judecată agențiile, costurile vor ajunge la milioane. Este o decizie foarte importantă.”

„Războiul prosoapelor”, în atenția instanțelor

Fenomenul rezervării șezlongurilor cu prosoape este bine cunoscut în stațiunile turistice, însă rar ajunge în instanță. În acest caz, judecătorii au subliniat că turiștii nu ar trebui să fie nevoiți să își facă singuri „dreptate” prin îndepărtarea obiectelor altor persoane.

Hotărârea ar putea obliga operatorii de turism să implementeze reguli mai stricte privind utilizarea șezlongurilor, inclusiv eliminarea prosoapelor lăsate nesupravegheate pentru perioade lungi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
digi24.ro
image
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
stirileprotv.ro
image
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale
gandul.ro
image
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
mediafax.ro
image
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
fanatik.ro
image
De ce căutăm vești proaste pentru a ne simți în siguranță. Vlad Tâu, psihiatru: „Vânăm tocmai sursa anxietății”
libertatea.ro
image
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Interzis pe viață! A venit "notă de plată", după scenele din Europa care au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Produsul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permite
observatornews.ro
image
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
cancan.ro
image
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Ghid simplu. Cum obții gratuit extrasul de carte funciară fără drumuri la ghișeu
playtech.ro
image
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu Varga
fanatik.ro
image
”Regatul femeilor”. Unde se află și cum trăiește una dintre cele mai neobișnuite comunități din lume
ziare.com
image
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
digisport.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de conducerea Teatrului Național din Cluj-Napoca
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit. Avem primele imagini de la nunta anului FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Mircea Solcanu, de la faimă la sărăcie. Fostul prezentator Acasă TV, la un pas de moarte, trăiește din pensie de handicap
actualitate.net
image
O fetiță de nouă ani a murit la scurt timp după ce medicii i-au descoperit cancerul. Povestea lui Millie a impresionat mii de oameni
click.ro
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, șocați de moartea actorului Ioan Isaiu: „A plecat așa de tânăr!”
click.ro
image
Ramona Olaru l-a dat uitării pe Stev Ant și s-a afișat cu un concurent „Survivor”: „Mi-a fost dor de tipul ăsta minunat”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ion Țiriac Jr., revedere emoționantă cu fiul cel mare din fosta căsnicie cu Ileana Lazariuc: „Numește un duo tată-fiu mai bun decât acesta”
image
O fetiță de nouă ani a murit la scurt timp după ce medicii i-au descoperit cancerul. Povestea lui Millie a impresionat mii de oameni

OK! Magazine

image
Divele din Charlie's Angels, îngeri decăzuți în goana după tinerețe: botox, lifting, și alte greșeli...

Click! Pentru femei

image
Ce spune casa ta despre tine? Testul care îți dezvăluie personalitatea

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani