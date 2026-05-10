Turistul german care a dat în judecată un hotel de lux din Grecia rupe tăcerea: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”

Turistul german care a dat în judecată hotelul din Grecia pentru că nu a găsit șezlonguri libere a vorbit despre „războiul prosoapelor” care i-a stricat vacanța, susținând că toate locurile de la piscină erau ocupate încă de la ora 6 dimineața, deși mulți turiști nu le foloseau ore întregi.

Un tată german în vârstă de 48 de ani a câștigat în instanță un proces împotriva unui operator de turism, după ce a reclamat că vacanța sa într-un resort de cinci stele din insula Kos, Grecia, a fost afectată de practica „rezervării șezlongurilor cu prosoape”, fenomen cunoscut în stațiuni drept „războaiele șezlongurilor”.

David Eggert, pilot din Düsseldorf, a plătit peste 6.200 de lire sterline pentru un sejur alături de soție și cei doi copii, însă a susținut că experiența s-a transformat într-o frustrare continuă.

„Era un hotel mare, foarte elegant, cu aproximativ 400 de șezlonguri. Și toate cele 400 aveau prosoape pe ele. În fiecare dimineață, toate șezlongurile erau acoperite cu prosoape încă de la ora 6:00, deși oamenii nu erau acolo. (..)„Existau panouri peste tot, în germană și engleză, care spuneau că este interzisă rezervarea șezlongurilor”, a declarat acesta în fața instanței, potrivit documentelor citate de dailymail.

Copiii, nevoiți să stea pe beton

Bărbatul a susținut că, în lipsa șezlongurilor disponibile, copiii săi au fost nevoiți să stea pe podeaua din zona piscinei, în timp ce zeci de șezlonguri rămâneau goale ore întregi.

„Oamenii plecau la micul dejun, apoi în oraș sau se întorceau la culcare. Uneori lipseau până la prânz”, a spus Eggert, care a descris situația ca fiind „nedreaptă și haotică”.

În resort existau panouri care interziceau rezervarea șezlongurilor, însă acestea nu ar fi fost respectate.

Tribunalul din Hanovra i-a dat dreptate turistului german, stabilind că operatorul de turism are obligația de a interveni în astfel de situații și de a asigura condiții corecte pentru toți clienții.

Judecătorii au considerat că lipsa unei intervenții poate reprezenta un „defect al serviciului turistic”, ceea ce justifică reducerea prețului vacanței.

Eggert a primit o despăgubire de aproximativ 770 de lire sterline, sumă la care se adaugă o rambursare parțială oferită anterior de agenția de turism.

„O problemă în toată Europa”

Deși a câștigat procesul, turistul german a recunoscut că fenomenul nu este unul izolat și afectează multe destinații turistice din Europa.

„Este o problemă în fiecare hotel – în Mallorca, Italia, Franța, peste tot”, a spus acesta, adăugând că situația este „aproape o tradiție neoficială a vacanțelor all-inclusive”.

Eggert a mai afirmat că, deși suma primită nu este mare, precedentul juridic ar putea avea efecte importante: „Dacă mii de turiști vor da în judecată agențiile, costurile vor ajunge la milioane. Este o decizie foarte importantă.”

„Războiul prosoapelor”, în atenția instanțelor

Fenomenul rezervării șezlongurilor cu prosoape este bine cunoscut în stațiunile turistice, însă rar ajunge în instanță. În acest caz, judecătorii au subliniat că turiștii nu ar trebui să fie nevoiți să își facă singuri „dreptate” prin îndepărtarea obiectelor altor persoane.

Hotărârea ar putea obliga operatorii de turism să implementeze reguli mai stricte privind utilizarea șezlongurilor, inclusiv eliminarea prosoapelor lăsate nesupravegheate pentru perioade lungi.