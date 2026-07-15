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Trei deserturi cu afine, ideale pentru vară. Rețete simple de plăcintă, înghețată și desert la pahar

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Afinele sunt tot mai apreciate de români datorită calităților lor excepționale, iar în plin sezon pot fi folosite în numeroase deserturi ușor de pregătit. O plăcintă rustică, o înghețată și un desert răcoritor la pahar sunt câteva dintre rețetele cele mai simple cu afine.

Plăcintă cu afine. Foto: Magnific.com
Afinele sunt tot mai apreciate în deserturi. Foto: Magnific.com

România se află în plin sezon al afinelor, fructe care au devenit tot mai populare în ultimii ani datorită gustului și proprietăților lor nutritive.

Afinele, printre fructele verii

Piețele și paginile de internet sunt pline de oferte de vânzare a afinelor, atât de cultură cât și ale celor culese de pajiștile montane. Atât culturile de afine, cât și interesul pentru fructele de pădure au crescut puternic, pe fondul cererii tot mai mari pentru alimente naturale și ingrediente asociate unui stil de viață sănătos.

Bogate în antioxidanți, afinele sunt folosite în băuturi, deserturi, produse alimentare și suplimente. Specialiștii le atribuie proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, iar extractele obținute din afine de pădure (Vaccinium myrtillus) sunt promovate pentru posibile beneficii asupra vederii, circulației și funcțiilor cognitive.

„Antioxidanții naturali din acest extract au fost asociați cu numeroase efecte benefice, ca îmbunătățirea vederii, reducerea inflamației și creșterea performanței cognitive. Se estimează că cererea pentru extractul de Vaccinium myrtillus va continua să crească pe măsură ce tot mai mulți consumatori devin conștienți de aceste avantaje”, arată o analiză realizată de compania internațională Fact.MR.

Afine. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Sezon abundent în culturile de afine. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Afinul de pădure, cunoscut și sub denumirea de afin sălbatic, afin european sau „bilberry”, crește mai ales pe soluri acide, în păduri de conifere și pe pajiști montane. Afinele de cultură au fost „domesticite” la începutul secolului al XX-lea în Statele Unite, prin selecția și încrucișarea plantelor sălbatice. Primele încrucișări reușite au fost realizate în 1911, iar prima recoltă comercială de afine de cultură a fost vândută în 1916.

În România, fructele pot fi culese începând din luna iulie din numeroase zone montane, ca Hunedoara, Alba, Bihor, Cluj, Harghita, Maramureș, Sibiu, Suceava și Vâlcea. De asemenea, în funcție de soi și de clima regiunilor în care sunt cultivate, afinele de cultură sunt recoltate în această perioadă și până la sfârșitul lunii august. 

Pe lângă consumul în stare proaspătă, afinele pot fi transformate cu ușurință în deserturi simplu de pregătit. Printre cele mai populare rețete sunt plăcintele și tartele cu afine, brioșele, prăjiturile, budincile, înghețata și deserturile la pahar, în care fructele sunt combinate cu iaurt, frișcă ori cremă de brânză. Gustul dulce-acrișor se potrivește și cu lămâia, vanilia, scorțișoara sau ciocolata.

Iată trei rețete simple de deserturi cu afine: o plăcintă rustică, o înghețată și un desert la pahar cu iaurt și biscuiți.

Plăcintă rustică cu afine

BBC Good Food propune o rețetă de plăcintă rustică cu afine, cunoscută și sub numele de galette.

Ingrediente:

  • o foaie rotundă de aluat fraged;
  • 400 de grame de afine;
  • 70 de grame de zahăr;
  • două linguri de amidon de porumb;
  • o lingură de zeamă de lămâie;
  • puțină coajă rasă de lămâie;
  • un ou;
  • o lingură de zahăr pentru decor.
Desert de afine. Foto: BBC Food
Desert de afine numit la Galette. Foto: BBC Food
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Mod de preparare:

Afinele se amestecă într-un vas cu zahărul, amidonul, zeama și coaja rasă de lămâie. Aluatul se întinde pe o tavă acoperită cu hârtie de copt, iar umplutura se pune în mijloc, lăsând liberă o margine de câțiva centimetri.

Marginile aluatului se ridică și se pliază peste fructe, fără a acoperi complet centrul plăcintei. Se ung cu ou bătut și se presară cu puțin zahăr.

Plăcinta se coace timp de aproximativ 30–35 de minute, la 190 de grade Celsius, până când aluatul devine auriu, iar sucul afinelor începe să se îngroașe. Poate fi servită simplă sau alături de o cupă de înghețată.

Înghețată de afine fără aparat special

Platforma culinară I Am Baker propune o rețetă de înghețată cu afine care poate fi pregătită fără aparat special, dintr-o cremă pe bază de frișcă și lapte condensat.

Ingrediente:

  • 300 de grame de afine;
  • două linguri de zahăr;
  • două linguri de apă;
  • 400 de mililitri de smântână pentru frișcă;
  • o cutie de lapte condensat îndulcit, de aproximativ 400 de grame;
  • o lingură de zeamă de lămâie;
  • puțină vanilie.
Înghețata de afine. Sursa: Iambaker.net
Înghețata de afine prezentată de platforma I Am baker. Sursa: Iambaker.net

Mod de preparare:

Afinele se pun într-o cratiță împreună cu zahărul, apa și zeama de lămâie. Se fierb la foc mic timp de aproximativ zece minute, până când fructele se înmoaie și se formează un sos gros. Compoziția se lasă să se răcească în întregime.

Smântâna rece se bate până când devine fermă, apoi se amestecă ușor cu laptele condensat și vanilia. Sosul de afine se adaugă treptat, fără a amesteca excesiv, astfel încât în cremă să rămână dâre vizibile de fructe.

Înghețata se pune într-un recipient cu capac și se lasă la congelator cel puțin șase ore, de preferat peste noapte. Înainte de servire, se ține aproximativ zece minute la temperatura camerei, pentru a putea fi porționată mai ușor.

Desert la pahar cu afine, iaurt și biscuiți

Publicația EatingWell propune un desert rapid de tip parfait, cu iaurt, afine și ingrediente crocante. Rețeta poate fi adaptată ușor folosind biscuiți zdrobiți sau granola și nu necesită coacere.

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Ingrediente pentru patru pahare:

  • 500 de grame de iaurt grecesc;
  • 250 de grame de afine;
  • opt biscuiți simpli sau digestivi;
  • două-trei linguri de miere;
  • o linguriță de zeamă de lămâie;
  • puțină coajă rasă de lămâie;
  • câteva nuci sau migdale, opțional.
Parfait cu afine. Sursa: Eatingwell.com
Desertul de afine care poate fi preparat ușor. Sursa: Eatingwell.com

Mod de preparare:

Iaurtul se amestecă cu mierea, zeama și coaja rasă de lămâie. Biscuiții se zdrobesc grosier.

În fiecare pahar se pune un strat de biscuiți, urmat de un strat de iaurt și unul de afine. Straturile se repetă până când paharul este aproape plin.

Deasupra se adaugă câteva afine întregi și, opțional, nuci sau migdale mărunțite. Pentru un gust mai intens, o parte dintre afine pot fi încălzite câteva minute cu puțină miere, până când se transformă într-un sos.

Desertul se păstrează la frigider până la servire și poate fi pregătit în numai câteva minute.

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