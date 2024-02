Cum prepari cel mai sănătos parizer, chiar la tine acasă. Fără chimicale, fără conservanți

Românii adoră parizerul, chiar dacă unii dintre noi îl asociază cu vremurile „de tristă amintire”. Chiar și așa, parizerul este unul dintre mezelurile cele mai consumate deși, în prezent, nu mai este la fel de natural ca și pe vremuri.

Tocmai acesta este principalul motiv pentru care unii români care încearcă să mănânce cât mai sănătos, aleg să-l prepare singuri. Și nici nu este greu.

„Prima oară am văzut rețeta asta pe internet. Nu mi-a venit să cred cât de ușor se poate prepara un mezel atât de îndrăgit și de sănătos”, spune Viorica Hotea, o băimăreancă de 46 de an, care obișnuiește să facă parizer de casă frecvent.

„Este ușor să-i fac sandviciuri fiului meu, care este un mâncăcios. Dar cel mai tare mă încântă să știu nu conține chimicale”, mai spune ea.

Rețeta de parizer este chiar simplă și poate fi făcută cu ușurință în casă.

Există două metode, una presupune să fierbi carnea înainte, iar cealaltă, după ce ai pregătit parizerul. Aceasta din urmă însă presupune să fierbem mezelul în folie de plastic, dacă nu cumva avem dispoziție să folosim mațele de porc, ca niște profesioniști. „Prima oară am tocat carnea fin, la blender, apoi am adăugat condimentele, am rulat în folie de plastic și l-am pus la fiert. Dar am înțeles că la temperaturi mari, folia de plastic degajă o substanță cancerigenă, așa că am renunțat la metoda asta”, mai spune băimăreanca.

Ce ingrediente ne trebuie

Revenind la prima metodă, cea mai simplă, avem nevoie de:

500 g carne de pui sau porc (recomandat este să nu folosim doar piept de pui, pentru a nu fi prea sec)

2 pliculețe de gelatină (sau 20 g)

Condimente: sare, piper, usturoi, foi de dafin etc

Apă

Cum se prepară

Carnea se pune la fiert în aproximativ un litru de apă cu sare și foile de dafin, până când este moale și cade ușor de pe oase. Apoi se scoate de pe oase și se mărunțește, după care se dă la blender până când se face o pastă fină și se adaugă restul condimentelor. „Eu folosesc usturoi granulat. Nu conține chimicale, este gustos și mult mai ușor de suportat pentru cine are ficatul sensibil”, mai spune băimăreanca.

Se adaugă treptat circa 250 ml de supă în care a fiert carnea, pentru a obține pasta cât mai fină.

Separat, în circa 50 ml de apă (sau supă), se hidratează gelatina, care apoi peste pasta obținută și se amestecă bine. Se condimentează după gust, apoi se pune într-o folie alimentară și i se dă forma cilindrică, asemenea batonului de parizer.

„Se mai poate folosi un flacon de la apă minerală sau suc, la care îi tai partea care se îngustează, de la gura sticlei, pentru a-l putea folosi. Flaconul însă este mai greu de tăiat a doua zi, după ce a stat toată noaptea la frigider”, mai împărtășește băimăreanca din experiența personală.

„Tot plastic folosim pentru păstrare, însă nefiind tratat termic în acea folie de plastic, riscul pentru sănătate scade considerabil, cel puțin asta am citit în studiile publicate”, mai arată ea.

Astfel preparat, putem fi sigură că mâncă, un mezel mult mai sănătos, fără E-uri sau chimicale dăunătoare sănătății.

Pont: Pentru a obține culoarea roz, putem folosi câteva linguri de suc de sfeclă roșie.