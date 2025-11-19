Daniel Băluţă şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Bucureşti. „Am un plan clar”

Daniel Băluţă şi-a lansat miercuri oficial candidatura la Primăria Bucureşti, la sediul PSD, în prezenţa colegilor săi şi a liderului partidului, Sorin Grindeanu, care a profitat de ocazie să-i critice pe contracandidaţii de dreapta la şefia Capitalei.

În discursul său, Daniel Băluță a subliniat că intră în cursă „cu un plan clar” pentru București, insistând că orașul are nevoie de intervenții urgente și de o administrare „care să pună pe primul loc siguranța oamenilor”.

El a vorbit, de asemenea, și despre necesitatea reducerii diferențelor dintre nordul și sudul orașului, arătând că sectoarele 4, 5 și 6 au nevoie de investiții rapide și de o strategie socială mai bine adaptată.

După ce a declarat că PSD îl sprijină pe Daniel Băluţă în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a folosit momentul lansării pentru a critica dur candidații dreptei, despre care a spus că se află „într-o competiție continuă pentru a se convinge reciproc să se retragă”.

„Vedem de la contracandidaţii de dreapta, în fiecare zi, cum se îmbie unul pe altul să se retragă. Azi zice Ciucu despre Drulă, mâine spune Drulă despre Ciucu. N-am văzut proiecte, n-am văzut lucruri despre Bucureşti, n-am văzut decât politică. N-am văzut politică dinspre contracandidaţii lui Daniel Băluţă, n-am văzut administraţie”, a declarat liderul PSD, subliniind că Daniel Băluță este un candidat care vizează administrația, nu „folosirea fotoliului de primar ca rampă pentru altceva”.