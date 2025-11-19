Bolojan explică de ce vine valul de creșteri de taxe pe locuințe și mașini: „Nu mai avem bani să dăm primăriilor”

Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri de ce trebuie să crească statul impozitele pe case și pe mașini, argumentând că până acum administrația centrală a putut să aloce fonduri primăriilor, dar acum este nevoită să se împrumute.

„Impozitele pe proprietate, așa cum s-a stabilit în pachetul 2, care a fost amânat și a fost închis în aceste zile în Parlament, vor crește de la 1 ianuarie. Și trebuie să explicăm de ce se întâmplă acest lucru. Gândiți-vă că în fiecare an, de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale sume foarte importante, miliarde de euro anual, pe diferite programe: drumuri, școli, spitale, anvelopări de clădiri, de blocuri și așa mai departe. Nu mai există capacitatea statului de a face aceste transferuri la nivelul la care s-a făcut până acum. Nu mai avem acești bani, pentru că-i împrumutăm.

Ca să poată continua investițiile în local, aceste impozite au fost crescute, în așa fel, încât, ele fiind încasate de autoritățile locale, sunt veniturile lor. Ceea ce trebuie să facă ei este să nu le ducă la cheltuieli de personal, să nu le risipească, ci să asigure cofinanțare a acestor investiții. Pentru că Guvernul, indiferent cine va fi premierul României și ce partide vor fi în guvernare, nu mai are capacitatea financiară în anii următori să transfere sume la nivelul la care l-a transferat până acum.”, a declarat premierul într-un interviu acordat ProTv.

Întrebat dacă banii din impozitele pe proprietate se vor duce la bugetul de stat, așa cum au afirmat unii primari, premierul a negat, explicând:

„Banii nu vor ajunge la bugetul central. Banii sunt venituri la autoritățile locale, dar din alte taxe pe care Guvernul le transfera către autoritățile locale nu vom mai putea transfera cât s-a transferat până acum. Și ei vor trebui deci să-și întregească bugetele din încasarea acestor taxe. Și trebuie să facă acest lucru, pentru că nu este normal ca în multe localități astăzi să ai un grad de încasare a impozitelor locale de 50, 60, 70% și în același timp să stai cu mâna întinsă la Guvern, să-ți dea bani pentru că tu nu ți-ai făcut treaba. Iar Guvernul, dacă ar avea acești bani în visterie, n-ar fi o problemă. Dar Guvernul României îi împrumută de pe piețele internaționale.”

Creștere de aproape 80% la impozitul pe locuințe

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că s-a convenit ca Parlamentul să adopte marți, 18 noiembrie, în ședință comună, pachetul fiscal care cuprinde taxele locale, eliminând doar prevederile declarate neconstituționale, respectiv cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF.

Adoptarea acestui proiect de lege va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate, a spus premierul.

Proiectul propune calcul impozitelor printr-un mecanism tranzitoriu, până în ianuarie 2027 când se va trece la impozitarea la valoarea de piață, nefiind suficient timp de implementare pâna la începutul anului viitor.

Impozitul pe locuințe va crește semnificativ, cu aproape 80%. Pentru un apartrament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei.

Proiectul de lege propune actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

Mașinile vor fi impozitate după principiul „poluatorul plătește”

Proiectul propune un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, astfel încât să existe o diferențiere între vehiculele mai poluante și cele mai puțin poluante, pe principiul „poluatorul plătește”.

În urma unui studiu elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost făcute propuneri de impozitare luându-se în calcul capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Formula de calcul se aplică primelor opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică:

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv;

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3;

Autobuze, autocare, microbuze;

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.

Pentru fiecare categorie de mijloc de transport cu tracțiune mecanică se diferențiază un impozit în funcție de două criterii: capacitate cilindrică (în lei/200 cm3) și norma de poluare.

Sunt 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO2/km.

Astfel, pentru o mașină cu motor de 1,6-2,0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare 1,6-2,0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei.