search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Putin i-a forțat pe ucraineni să-și definească identitatea. Acest proces poate zdruncina însăși structura imperiului rus

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În timp ce presa americană scrie despre posibile contururi ale unui nou plan de pace, Kremlinul continuă să respingă orice idee de compromis. Acceptând o înțelegere negociată, Vladimir Putin riscă să intre în istorie drept liderul care a „pierdut Ucraina” — o perspectivă pe care, potrivit experților occidentali, o consideră inacceptabilă.

Vladimir Putin visează la refacerea Imperiului rus/FOTO:arhiva
Vladimir Putin visează la refacerea Imperiului rus/FOTO:arhiva

Potrivit Axios, Washingtonul desfășoară discuții confidențiale cu Moscova privind un posibil proiect de încetare a războiui, un document de 28 de puncte ce ar acoperi patru capitole majore: pacea propriu-zisă, arhitectura de securitate, viitorul Europei și conturul relațiilor bilaterale. În paralel, analistul The Atlantic Council, Peter Dickinson, susține că ofensiva lansată de Rusia în 2022 a ajuns la limita agresiunii sale istorice — însă tot mai multe indicii arată că strategia Kremlinului eșuează.

O țară care și-a redefinit direcția

Pe 80% din teritoriul Ucrainei — partea liberă de ocupație — atitudinea populației față de Rusia este profund ostilă. Dacă până în 2014 multe regiuni oscilau între orientarea proeuropeană și legăturile tradiționale cu Moscova, cele două războaie lansate de Kremlin au accelerat clarificarea identității naționale. Pentru milioane de ucraineni, invaziile din 2014 și 2022 au reprezentat momente de ruptură, transformând ireversibil percepția asupra Rusiei.

Dickinson notează că, în timp ce fostele bastioane ale influenței ruse din estul Ucrainei se află sub ocupație și sunt izolate de restul țării, vestul trece printr-un proces de consolidare vizibil în demografie, economie și politică.

Vestul Ucrainei, noul centru de greutate

Migrație și afaceri. Orașele din vest se dezvoltă rapid datorită valurilor de familii și companii mutate din zonele aflate sub bombardamente. Această migrație internă a stimulat activitatea economică și dinamica urbană.

Fenomenul Liov. Metropola din vest a devenit simbolul acestui proces. Populația orașului a crescut cu aproximativ 25%, ajungând la un milion de locuitori. Piața imobiliară rivalizează astăzi cu cea din Kiev, iar Liov depășește deja marile orașe din est. În spațiul public au circulat inclusiv speculații că redeschiderea aeroportului internațional a fost amânată intenționat pentru a nu umbri capitala.

Investiții și diplomație. Deși Kievul rămâne principalul magnet economic, Liov se clasează imediat după el la numărul de companii nou înființate. Mai multe ambasade relocate în 2022 continuă să funcționeze acolo, iar orașul găzduiește în mod constant evenimente internaționale majore.

Pentru Dickinson, această mutare durabilă a centrului gravitațional către vest este inevitabilă și, cel mai probabil, ireversibilă — indiferent de evoluția frontului.

Amenințarea pentru visul imperial al Kremlinului

Putin se teme că afirmarea unei Ucraine democratice, europene și definitiv desprinse de orbita Rusiei va accelera destrămarea ideii de „imperiu rus”. Decizia de a porni războiul total ar fi trebuit, în logica sa, să readucă Kievul în sfera de influență. În realitate, notează Dickinson, strategia s-a transformat într-un eșec istoric: agresiunea Kremlinului a consolidat identitatea națională ucraineană și a erodat influența geopolitică pe care Rusia o exercita de secole în regiune.

Pentru liderul de la Kremlin, situația este clară: dacă nu reușește să anuleze ideea unei națiuni ucrainene distincte, Ucraina postbelică va rămâne ferm ancorată în lumea occidentală și profund ostilă Moscovei. De aceea războiul continuă — pentru Putin, un compromis riscă să fie echivalent cu „pierderea Ucrainei”.

Kievul caută o fereastră diplomatică

Declarațiile vin pe fundalul anunțului făcut ieri de președintele Volodimir Zelenski, care a confirmat intenția Kievului de a relansa demersurile de negociere. Ucraina ar fi pregătit deja un set de propuneri ce urmează să fie prezentate partenerilor internaționali, inclusiv în cadrul discuțiilor din Turcia.

Conform Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu dosarul, Zelenski speră să fructifice presiunea crescândă pe care Statele Unite o exercită asupra Rusiei pentru a reanima dialogul.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
Ce scrie presa italiană despre un eventual baraj între Azzurri și România pentru CM 2026: „Echipa nu e spectaculoasă”
stirileprotv.ro
image
Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani
gandul.ro
image
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan spune că măsurile de austeritate luate până acum funcționează, iar țara e pe calea cea bună. Ce i-au răspuns românii
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Noul proiect pentru pensiile magistraților: 70% din salariu, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani în 2041
antena3.ro
image
Iarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munte
observatornews.ro
image
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
playtech.ro
image
Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme medicale
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
O mamă și fiul de 8 ani au fost găsiți fără suflare la câteva ore distanță, în locuri diferite. Primele ipoteze luate în calcul de anchetatori
kanald.ro
image
O companie aeriană europeană a intrat în faliment, mii de bilete anulate și concedieri. În România...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Începe marea tăiere de la stat. Vicepremierul Oana Gheorgiu se ocupă personal
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
HALUCINANT! ”Sarah Ferguson făcea sex cu iubitul ei în biroul lui Andrew, după ce acesta mergea la culcare”

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?