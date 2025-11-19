Putin i-a forțat pe ucraineni să-și definească identitatea. Acest proces poate zdruncina însăși structura imperiului rus

În timp ce presa americană scrie despre posibile contururi ale unui nou plan de pace, Kremlinul continuă să respingă orice idee de compromis. Acceptând o înțelegere negociată, Vladimir Putin riscă să intre în istorie drept liderul care a „pierdut Ucraina” — o perspectivă pe care, potrivit experților occidentali, o consideră inacceptabilă.

Potrivit Axios, Washingtonul desfășoară discuții confidențiale cu Moscova privind un posibil proiect de încetare a războiui, un document de 28 de puncte ce ar acoperi patru capitole majore: pacea propriu-zisă, arhitectura de securitate, viitorul Europei și conturul relațiilor bilaterale. În paralel, analistul The Atlantic Council, Peter Dickinson, susține că ofensiva lansată de Rusia în 2022 a ajuns la limita agresiunii sale istorice — însă tot mai multe indicii arată că strategia Kremlinului eșuează.

O țară care și-a redefinit direcția

Pe 80% din teritoriul Ucrainei — partea liberă de ocupație — atitudinea populației față de Rusia este profund ostilă. Dacă până în 2014 multe regiuni oscilau între orientarea proeuropeană și legăturile tradiționale cu Moscova, cele două războaie lansate de Kremlin au accelerat clarificarea identității naționale. Pentru milioane de ucraineni, invaziile din 2014 și 2022 au reprezentat momente de ruptură, transformând ireversibil percepția asupra Rusiei.

Dickinson notează că, în timp ce fostele bastioane ale influenței ruse din estul Ucrainei se află sub ocupație și sunt izolate de restul țării, vestul trece printr-un proces de consolidare vizibil în demografie, economie și politică.

Vestul Ucrainei, noul centru de greutate

Migrație și afaceri. Orașele din vest se dezvoltă rapid datorită valurilor de familii și companii mutate din zonele aflate sub bombardamente. Această migrație internă a stimulat activitatea economică și dinamica urbană.

Fenomenul Liov. Metropola din vest a devenit simbolul acestui proces. Populația orașului a crescut cu aproximativ 25%, ajungând la un milion de locuitori. Piața imobiliară rivalizează astăzi cu cea din Kiev, iar Liov depășește deja marile orașe din est. În spațiul public au circulat inclusiv speculații că redeschiderea aeroportului internațional a fost amânată intenționat pentru a nu umbri capitala.

Investiții și diplomație. Deși Kievul rămâne principalul magnet economic, Liov se clasează imediat după el la numărul de companii nou înființate. Mai multe ambasade relocate în 2022 continuă să funcționeze acolo, iar orașul găzduiește în mod constant evenimente internaționale majore.

Pentru Dickinson, această mutare durabilă a centrului gravitațional către vest este inevitabilă și, cel mai probabil, ireversibilă — indiferent de evoluția frontului.

Amenințarea pentru visul imperial al Kremlinului

Putin se teme că afirmarea unei Ucraine democratice, europene și definitiv desprinse de orbita Rusiei va accelera destrămarea ideii de „imperiu rus”. Decizia de a porni războiul total ar fi trebuit, în logica sa, să readucă Kievul în sfera de influență. În realitate, notează Dickinson, strategia s-a transformat într-un eșec istoric: agresiunea Kremlinului a consolidat identitatea națională ucraineană și a erodat influența geopolitică pe care Rusia o exercita de secole în regiune.

Pentru liderul de la Kremlin, situația este clară: dacă nu reușește să anuleze ideea unei națiuni ucrainene distincte, Ucraina postbelică va rămâne ferm ancorată în lumea occidentală și profund ostilă Moscovei. De aceea războiul continuă — pentru Putin, un compromis riscă să fie echivalent cu „pierderea Ucrainei”.

Kievul caută o fereastră diplomatică

Declarațiile vin pe fundalul anunțului făcut ieri de președintele Volodimir Zelenski, care a confirmat intenția Kievului de a relansa demersurile de negociere. Ucraina ar fi pregătit deja un set de propuneri ce urmează să fie prezentate partenerilor internaționali, inclusiv în cadrul discuțiilor din Turcia.

Conform Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu dosarul, Zelenski speră să fructifice presiunea crescândă pe care Statele Unite o exercită asupra Rusiei pentru a reanima dialogul.