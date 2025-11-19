Gazonul și microclimatul casei tale: de ce iarba naturală scade temperatura ambientală

Gazonul poate fi alegerea perfectă pentru a da un plus de valoare grădinii tale. Pe lângă aspectul estetic deosebit, este și un element care contribuie activ la confortul termic din jurul casei.

În acest fel te poți bucura de un adevărat refugiu în curtea locuinței chiar și în zilele toride. Cu grijă pentru mediu și atenție pentru gazon, este important să-i aplici îngrășămintele potrivite care să-l ajute să-și mențină verdele intens, sănătatea, dar și aspectul impresionant. Alegerea spațiului verde, în locul unei suprafețe asfaltate, vine cu o serie de beneficii termice.

Cum ajută iarba naturală la scăderea temperaturii ambientale

Temperaturile ridicate pot oferi o stare de disconfort și te pot determina să cauți soluții prin care să te răcorești. Dacă locuiești la casă și vrei însă să petreci cât mai mult timp pe terasă sau în grădină, te poți gândi la câteva elemente naturale prin care să scazi temperatura ambientală. Înlocuirea suprafețelor artificiale cu una vegetală poate fi o soluție bună. Plantele, inclusiv firele de iarbă, absorb apă din sol prin rădăcini și o eliberează sub formă de vapori în atmosferă. Pe măsură ce apa se evaporă, aerul din jur se răcorește, principiul pe care îl folosește și un aparat de aer condiționat, dar fără consum de energie. Un metru pătrat de gazon poate evapora zilnic până la doi litri de apă, iar efectul la scară mai mare este spectaculos. Astfel, într-o curte de 100 de metri pătrați de gazon, temperatura poate fi cu 3-4 grade Celsius mai scăzută față de o suprafață acoperită cu beton sau asfalt. Acest lucru se simte atât la nivelul solului, cât și în interiorul locuinței, mai ales dacă ferestrele sau pereții se află în apropierea zonei verzi. Se poate spune, așadar, că spațiul verde ajută la un microclimat potrivit pentru tine și locuința ta.

Betonul încinge, iarba răcorește

Asfaltul, dalele sau pavajul absorb rapid căldura în timpul zilei și o eliberează lent pe timpul nopții. Gazonul funcționează, în schimb, ca un instrument pentru un echilibru termic. Pe lângă efectul de răcire, iarba naturală reduce și reflexia luminii solare. Spre deosebire de suprafețele lucioase, care reflectă lumina și pot spori disconfortul termic, gazonul o absoarbe parțial și transformă energia în procese biologice. Astfel, o curte verde nu numai că arată mai plăcut, ci și contribuie la un microclimat mai echilibrat, în special în timpul verilor secetoase.

Beneficiile termice pe care le are gazonul pentru locuință

Un gazon amplasat strategic în jurul casei nu influențează numai aerul din exterior, ci și temperatura din interior. Prin reducerea căldurii radiate de sol, pereții casei rămân mai reci, iar aerul condiționat este folosit mai puțin. În plus, solul acoperit cu iarbă menține umiditatea constantă și previne uscarea excesivă a aerului, un factor care contribuie la confortul respirator și la protejarea materialelor de construcție.

De asemenea, gazonul are capacitatea să filtreze praful și să diminueze zgomotul. Stratul dens de iarbă și sol funcționează ca un burete fonic și reușește să atenueze sunetele provenite din trafic sau din vecinătate. Într-o curte mică, aceste efecte se simt imediat: aerul este mai curat și temperatura mai blândă. Un studiu realizat, citat de ScienceDaily, a scos la iveală că temperatura în acele cartiere dominate de suprafețe impermeabile este mai ridicată decât în parcurile urbane, cu până la două grade mai cald atât ziua, cât și noaptea. Spre exemplu, când stai într-o parcare într-o zi toridă simți puternic căldura, iar atunci când ești pe peluză este mai răcoare. Având în vedere că iarba naturală reușește să scadă temperatura ambientală, gazonul poate fi soluția pentru microclimatul optim al casei tale.

Sursa foto: pexels.com