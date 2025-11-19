Ministrul Economiei: „Statul trebuie să protejeze valoarea strategică a rafinăriei Lukoil”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost întrebat la Digi24 despre situația rafinăriei Lukoil, supusă sancțiunilor americane, și despre modul în care Guvernul României va gestiona potențialele efecte asupra pieței de combustibili.

Întrebarea i-a fost adresată de fostul ministru PSD Adrian Câciu, care a subliniat că Guvernul ar trebui să se concentreze asupra prețurilor la combustibili, stocurilor și rafinăriilor interne.

„Mă preocupă, ca pe orice român, ce ține și în afara ministerului meu. Domnul Câciu și-a pus, precum chelul, în mâna în cap. Ministerul ăsta se ocupă de resurse neenergetice. Zona asta e la Ministerul Energiei, dar mă preocupă pentru că economia este influențată de resursele energetice, de prețul la combustibil, de prețul la energie. Avem cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană și m-am uitat – doar ca o scurtă paranteză – la producătorii noștri de oțel, atâția cât mai sunt ei, componenta prețului la energie în producția oțelului este dublă în prețul final față de alte țări, și atunci de unde să mai devin competitiv cu ei? Deci, da, mă preocupă. Nu e în curtea mea, dar mă preocupă ce se întâmplă acolo”, a explicat Miruță.

El a adăugat că, dacă o cantitate de combustibil dispare de pe piață, prețul va crește, ceea ce poate genera specula și neclaritate.

„De aceea, Guvernul României, cu entitățile responsabile – și aici Ministerul Energiei, Ministerul de Finanțe – trebuie să dea o claritate despre ce face statul român cu asta. Bun, cred că lucrează, nu e în atributul meu să fac asta. Sunt convins că și domnul ministru Ivan, și domnul ministru Nazare au o preocupare cu bucățica dumnealor. Lukoil are o datorie. Noi am mai văzut sistemul în România, când unii au făcut datorie în țara asta, au plecat mai departe și le-am luat praful de pe tobă. Sper să nu se întâmple asta. Aici cred că nu se întâmplă. Statul român trebuie să se preocupe de valoarea rafinăriei și capacitatea de a produce. A rafina într-o țară din petrol și a produce combustibil este o valoare, este un element valoros, este un element strategic. Nu trebuie să pierzi instalația care produce ceva strategic într-o țară în care ai produsul respectiv. De la dezideratul ăsta până la punctul în care suntem astăzi, în sens invers, este un drum pe care niște ministere responsabile cu siguranță că-l analizează”, a precizat ministrul.

În privința posibilelor perturbări pe piață, Radu Miruță a spus: „Depinde de decizii. Înțeleg că pentru următoarea lună, și în Bulgaria și în România există stocuri și la rafinăria asta, asupra căreia Statele Unite au impus o anumită regulă – și eu cred că e bine că au impus-o. Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibili pe uși adiționale. Da, dacă se hrăneau din astfel de activitate, trebuie întreruptă. Nu este singura metodă să produci, să rafinezi petrol în România, decât dacă face treaba asta o companie rusească sau cu control rusesc de aici”.