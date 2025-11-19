search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Direcția de Sănătate Publică Olt a derulat un control în urma apariției imaginilor în care, în secția Urologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, au fost surprinși gândaci în grupul sanitar și într-un salon.

Untitled 1 png

Imaginile au apărut în spațiul public miercuri, 19 noiembrie 2025, iar reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt spun că s-au autosesizat și au desfășurat un control în unitatea sanitară. Gândaci nu au găsit, în schimb au constatat mai multe deficiențe pentru acre au dispus termene de remediere.

„Au constatat lipsa prezenței gândacilor”

Având în vedere imaginile apărute în spațiul online, referitoare la posibile neconformități igienico-sanitare în secția de Urologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, reprezentanții Serviciului de Control în sănătate publică s-au autosesizat și au făcut verificări conform competențelor. Au constatat lipsa prezenței gândacilor, dar saloanele aveau zone de pereți deteriorați în spatele cadrelor de pat, iar pe holul secției existau pereți cu zone deteriorate în proximitatea grupurilor sanitare. Unele corpuri de mobilier specific, adică noptierele, erau deteriorate, iar în grupul sanitar al pacienților s-au identificat zone de plafon cu infiltrații, zone de pereți neigienizați, zone cu paviment deteriorat, cât și uși vechi. Cu această ocazie au fost dispuse măsuri cu termene de remediere a deficiențelor și responsabili”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DSP Olt, Gabriela Gogiu.

Pacienții din Secția Urologie au fost relocați de la etajul I, unde funcționează secția, la etajul V, pentru a se putea realiza acțiunea de dezinsecție.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Angela Nicolae, a declarat că acțiunile de dezinsecție se derulează pe parcursul lunii noiembrie în întreg corpul central de clădire.

Noi efectuăm, în luna noiembrie, activități de dezinsecție profilactică, activități de prevenție, le facem semestrial, care sunt completate cu activități de combatere repetitive. La nivelul spitalului, să știți că există un plan pentru activitățile de dezinsecție, ele se fac, conform reglementărilor în vigoare, cu substanțe certificate de Ministerul Sănătății în cantități și în concentrațiile stipulate de producător”, a spus Nicolae.

La SJU Slatina, un nou episod în care pacienții sesizează prezența gândacilor FOTO: Alina Mitran
La SJU Slatina, un nou episod în care pacienții sesizează prezența gândacilor FOTO: Alina Mitran

A evitat, în schimb, să spună când au fost făcute astfel de activități în cadrul secției în care au fost surprinse imaginile. „Cum vă spuneam, în luna noiembrie sunt planificate activități de dezinsecție pe întreg blocul central, dezinsecție profilactică. În secția Urologie s-a început cu dezinsecția grupurilor sanitare și activități de dezinsecție profilactică în toate spațiile medicale ale secției”, a mai spus Nicolae.

Pacienții au fost mutați într-o altă secție pentru ca activitatea de dezinsecție să fie mai eficientă, a mai spus managerul spitalului.

„Acest proces se va derula pe tot parcursul lunii noiembrie. Pentru a ne asigura că acest proces este eficient, că activitățile de dezinfecție produc efectul pe care ni-l dorim, derulăm aceste activități cu relocarea pacienților în alte spații medicale pentru a fi, repet, activitățile de dezinfecție mai eficiente. În prezent, vă spun, se derulează aceste activități în condițiile legale, cu respectarea tuturor procedurilor. Utilizam substanțele certificate de Ministerul Sănătății, facem aceste activități cu personal propriu, atestat DDD, deci respectăm toate procedurile în vigoare, și, repet, activitățile de dezinsecție sunt profilactice și de combatere”, a mai declarat Nicolae.

Într-un comunicat transmis anterior, dar și în declarațiile date jurnaliștilor, Angela Nicolae a mai precizat că spitalul nu poate derula activități ample de reparații pentru că blocul central al spitalului face obiectul unui proiect de reabilitare derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Lucrările ar fi trebuit să înceapă încă din 2019, însă au existat mai multe sincope în derularea acestuia, în acest an indicatorii tehnico-economici fiind actualizați în vederea demarării licitației.  Corpul de clădire a fost în schimb reabilitat termic, cu fonduri de la Consiliul Județean, instituție în administrarea căreia se află spitalul. „În afară-i vopsit gardu', și-năuntru leopardu'!” , nu au întârziat să apară și comentarii. 

Slatina

