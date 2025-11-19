Reproșuri puternice îndreptate spre Nicușor Dan după revocarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni

Nicușor Dan l-a revocat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, la aproximativ șase luni de la învestitura sa ca președinte al României. Potrivit surselor Gândul, despărțirea s-a produs „în condiții amiabile”. Decizia a generat reacții puternice în rândul susținătorilor care îl sprijină pe Nicușor Dan și care, în trecut, îl considerau un lider apreciat în rândul taberei REZIST.

Surse apropiate administrației prezidențiale au declarat că Nicușor Dan ar fi fost nemulțumit de aparițiile frecvente ale lui Ludovic Orban în presă și de atribuirea unor responsabilități ce depășeau fișa postului. De asemenea, Orban criticase USR pentru folosirea imaginii președintelui în campania pentru Primăria Capitalei. Fostul lider PNL și președinte al Forței Dreptei a declarat că se simte „eliberat” și că nu îi poartă pică președintelui, calificând mesajul lui Dan ca fiind doar un „fleac”.

Numit consilier pe 6 octombrie, Orban a ocupat funcția timp de o lună și o săptămână. Decizia de revocare a fost discutată intens în spațiul public, iar mai mulți membri și susținători ai taberei REZIST și-au exprimat opiniile pe rețelele de socializare.

Lucian Mândruță, prezent la învestirea lui Nicușor Dan, a scris pe pagina sa de Facebook că un consilier al președintelui trebuie să-l sfătuiască și să contrazică atunci când este necesar, și nu să execute ordinele fără discuții: „Un consilier al președintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele. Că nu e fi-su. Ideal ar trebui să joace rolul bunicului. Al prietenului. Prietenii te pot și contrazice. Și abia atunci știi că sunt adevărați.”

Într-o altă postare, Mândruță a comentat alegerea lui Cătălin Drulă drept consilier: „Nicușor Dan a pierdut când l-a dat afară pe Orban de la Cotroceni și nu cred că i se întoarce investiția în Drulă. Îi simpatizez pe ambii, dar mișcările astea nu sună bine. Seamănă mai multă confuzie decât claritate.”

„Nicușor Dan a pierdut când l-a dat afară pe Orban de la Cotroceni și nu cred că i se întoarce investiția în Drulă. Îi simpatizez pe ambii, dar mișcările astea nu sună bine. Seamănă mai multă confuzie decât claritate. Dar, mă rog, doamna primar Alexandrescu o să le dea ambilor legitimație din aia de parcare gratuită în București. Din recunoștință!”, a anticipat Mândruță.

Marian Godină, fost polițist și influencer, a reacționat tot pe Facebook, menționând că Ludovic Orban a fost scos din funcție de Nicușor Dan: „Azi a fost dat afară. Nu de mama. De Nicușor. Sau cum s-ar zice, n-a fost ușor, a fost Nicușor. PS – ăsta nu prinde al doilea mandat, sper că Mirabela să nu fi mutat bidoanele, cratițele și borcanele la Cotroceni.”

Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, a scris: „Felicitări, domnule Nicușor Dan! Bine i-ați făcut. Ăsta v-a susținut și acum cinci ani, v-a susținut și anul ăsta, e clar că urmărea ceva. Ca să nu mai zic că, în ultimul timp, vorbea gura fără el și spunea doar adevărul. Inadmisibil. În fine, altceva voiam să vă spun. Știți cum e sfârșitul, domnule Președinte? Vă rog să mă credeți, e insidios. Habar n-ai când începe. Poate să-nceapă oricând, în orice zi. De exemplu, azi.”

Radu Buzăianu a adăugat: „Și aș adăuga, știți ce făcea Ludovic Orban acum cinci ani? Era aruncat de celălalt Iohannis de la Cotroceni, pentru că făcea, ce a făcut și cu noul Iohannis. Se opunea uniunii cu PSD. Se opunea subordonării la PSD.”

Revocarea lui Ludovic Orban a readus în prim-plan tensiunile din tabăra REZIST și a generat dezbateri cu privire la strategia administrativă și politică a președintelui Nicușor Dan. Mulți dintre susținătorii săi urmăresc cu atenție evoluțiile politice și exprimă opinii diverse asupra deciziilor luate în echipa prezidențială.