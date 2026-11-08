Tot mai mulți români caută mașini electrice la mâna a doua. Cât de sigură este o astfel de achiziție

Numărul mașinilor electrice aflate în circulație în România se apropie de 73.000, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), pentru finalul lunii septembrie 2026. În paralel, interesul cumpărătorilor pentru modelele electrice second-hand crește accelerat: verificările de istoric pentru acest tip de vehicule au avansat cu 134,2% în 2025 față de anul anterior, iar dealerii confirmă că tot mai mulți clienți iau în calcul achiziția unei mașini electrice rulate. Principalul obstacol rămâne însă incertitudinea privind starea și durata de viață a bateriei.

Piaţa maşinilor electrice second-hand creşte accelerat Foto: Pexels

La sfârșitul trimestrului al treilea din 2026, România avea 72.952 de autoturisme electrice înmatriculate, potrivit INS. Numărul total al vehiculelor rutiere electrice, incluzând și motociclete, autobuze, microbuze, autovehicule pentru transportul mărfurilor și vehicule speciale, era de 85.270.

Datele arată că vehiculele electrice reprezentau și 6,4% din parcul de autobuze și microbuze. Cifra de aproape 73.000 se referă la autoturismele electrice aflate în circulație la finalul lunii septembrie, nu doar la cele înmatriculate în trimestrul al treilea.

În aceeași perioadă, piața auto a înregistrat o scădere a înmatriculărilor noi. INS a raportat 114.529 de înmatriculări noi de autoturisme în trimestrul al treilea, cu 19,8% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. În această categorie intră atât mașinile noi, cât și autoturismele second-hand importate din străinătate.

Autoturismele noi au însumat 32.360 de unități, reprezentând 28,3% din totalul înmatriculărilor noi de autoturisme. Numărul lor a fost cu 26,4% mai mic decât în trimestrul al treilea al anului trecut.

INS nu detaliază în acest comunicat înmatriculările din trimestru în funcție de tipul de motorizare. Prin urmare, datele arată dimensiunea actuală a parcului de autoturisme electrice, dar nu permit stabilirea ponderii acestora în totalul înmatriculărilor din perioada analizată.

Interesul pentru mașinile electrice second-hand a crescut cu peste 130%

Creșterea parcului electric este însoțită de un interes tot mai mare pentru modelele rulate. Potrivit datelor carVertical, numărul verificărilor de istoric pentru mașini electrice second-hand din România a crescut cu 134,2% în 2025 față de 2024. Tendința a continuat și în 2026, când interesul a avansat cu 31,5% față de perioada comparabilă din anul precedent.

Sondajul realizat de carVertical în rândul a peste 120 de dealeri auto din România confirmă evoluția. 84,6% dintre respondenți spun că interesul cumpărătorilor pentru mașinile electrice rulate a crescut în ultimul an, iar 36,9% descriu creșterea ca fiind semnificativă. Doar 7,7% spun că interesul a rămas la același nivel.

Scumpirea carburanților contribuie la această schimbare. 83,8% dintre dealerii chestionați consideră că majorarea prețurilor la benzină și motorină din ultimele șase luni a avut cel puțin un impact moderat asupra cererii pentru mașini electrice second-hand. În același timp, 51,5% spun că oferta tot mai mare de vehicule electrice rulate are un rol important.

Ramūnas Pletkus, expert auto carVertical, explică faptul că dezvoltarea infrastructurii de încărcare, stimulentele și autonomia modelelor electrice încurajează adoptarea acestora. În plus, pe piața second-hand ajung tot mai multe mașini electrice vechi de câțiva ani, care pot fi cumpărate la prețuri mai accesibile decât atunci când erau noi.

Bateria, principala problemă pentru cumpărători și dealeri

Deși interesul este în creștere, cumpărătorii au în continuare rezerve importante. Potrivit sondajului carVertical, 72,3% dintre dealerii români spun că incertitudinea privind durata de viață a bateriei și eventualele defecțiuni reprezintă principala problemă atunci când planifică vânzarea de mașini electrice second-hand.

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Temerile cumpărătorilor sunt similare. Pentru 55,4% dintre dealeri, îngrijorările legate de durata de viață și costul bateriei reprezintă un obstacol major în procesul de vânzare. Alți 46,2% menționează incertitudinea privind autonomia, iar 30,8% spun că deprecierea mașinilor electrice face dificilă stabilirea unui preț corect.

Bateria este una dintre cele mai scumpe componente ale unei mașini electrice, iar înlocuirea ei după expirarea garanției poate costa mii de euro. De aceea, cumpărătorii de vehicule rulate vor să știe nu doar câți kilometri a parcurs mașina, ci și în ce stare se află bateria și cât din capacitatea inițială mai poate oferi.

Acest aspect influențează și modul în care dealerii evaluează vehiculele. Pentru 60,8% dintre respondenți, kilometrajul și starea bateriei au o importanță egală în stabilirea prețului. Alți 23,1% spun că bateria devine criteriul decisiv atunci când există informații de încredere despre starea ei. Cu toate acestea, 83,8% dintre dealerii chestionați nu folosesc niciun dispozitiv pentru testarea bateriei.

Unele mașini electrice se vând rapid, altele rămân luni în parcurile auto

Incertitudinea privind starea bateriei se reflectă și în timpul necesar pentru vânzarea unei mașini electrice rulate. Aproximativ un sfert dintre dealerii chestionați, respectiv 26,9%, spun că au nevoie de mai mult de trei luni pentru a vinde un astfel de vehicul. Pentru 10,8%, procesul poate dura chiar peste șase luni. La polul opus, 33,8% declară că reușesc să vândă o mașină electrică în mai puțin de o lună.

Contează și posibilitatea de a încărca mașina în condiții convenabile. Pletkus atrage atenția că un vehicul electric nu este potrivit pentru orice șofer. Persoanele care nu au acces la o stație de încărcare acasă sau care parcurg zilnic distanțe mari pot prefera în continuare o mașină cu motor termic. Încărcarea exclusiv la stații publice poate fi mai incomodă și, în unele situații, mai costisitoare.

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Verificarea bateriei poate susține dezvoltarea pieței second-hand

O mai bună informare privind starea bateriei ar putea reduce reticența cumpărătorilor. În prezent, unii dealeri folosesc echipamente de diagnoză sau solicită verificări în reprezentanțele mărcilor, însă cei mai mulți nu dispun de instrumente dedicate pentru evaluarea bateriei.

carVertical a introdus în rapoartele sale de istoric auto o secțiune dedicată vehiculelor electrice, care include informații despre baterie și încărcare. Compania menționează și o hartă interactivă care estimează autonomia disponibilă în funcție de o adresă. Informațiile mai detaliate despre starea de sănătate a bateriei urmează să fie dezvoltate.

Kilometrajul rămâne un indicator important și la mașinile electrice. Deși 82,3% dintre dealerii chestionați consideră că manipularea odometrului este mai rară la vehiculele electrice decât la cele cu motoare termice, riscul nu dispare. Aproape 38% spun că fenomenul este mai puțin frecvent, dar continuă să existe, iar 17,7% consideră că riscul este similar sau chiar mai mare.

Pe măsură ce tot mai multe mașini electrice ajung pe piața second-hand, transparența privind istoricul și starea bateriei va conta tot mai mult. Pentru cumpărători, aceste informații pot face diferența între o mașină electrică accesibilă și o achiziție care ascunde costuri importante.