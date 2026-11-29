Fostul prezentator BBC Huw Edwards, condamnat în 2024 într-un dosar privind imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, spune că uneori și-ar fi dorit să nu fi pledat vinovat.

Prezentatorul TV Huw Edwards Foto: X/The Independent

Huw Edwards, fostul principal prezentator de știri al BBC, afirmă că sunt zile în care regretă că și-a recunoscut vinovăția în dosarul privind imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. În primul interviu acordat după condamnarea din 2024, citat de BBC, fostul jurnalist, în vârstă de 65 de ani, a invocat suferința familiei pentru a explica decizia de atunci.

„Sunt zile în care mă trezesc și îmi doresc să nu fi pledat vinovat? Da. Bineînțeles că da. Dar trebuie să mă pun din nou în situația în care mă aflam atunci: familia suferea enorm, mama era foarte tulburată și m-am gândit că trebuie să pun capăt acestei situații”, a declarat Edwards.

Fostul prezentator a adăugat că a fost dispus să își recunoască vinovăția pentru că accesase fișierele respective.

Șase luni de închisoare cu suspendare

Edwards a fost condamnat în 2024 la șase luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de doi ani. El a recunoscut că deținea 41 de imagini ilegale cu minori, dintre care șapte încadrate în categoria de maximă gravitate. Materialele îi fuseseră trimise prin WhatsApp de Alex Williams, care avea atunci 19 ani și care a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor.

Întrebat de ce nu l-a denunțat pe Williams la poliție, Edwards a spus că nici nu luase în calcul această posibilitate: „Mi-e rușine să spun asta, dar mai bine sunt sincer. Ar fi trebuit să o fac, însă nu gândeam în acești termeni. Mă gândeam la propria supraviețuire”.

Condițiile puse pentru restituirea salariului

BBC i-a cerut să restituie 200.000 de lire sterline, reprezentând salariul încasat în cele cinci luni dintre arestarea sa, în noiembrie 2023, și demisia din aprilie 2024. Edwards a refuzat până acum să returneze suma.

Fostul prezentator susține că o discuție despre restituirea banilor ar trebui să aibă loc abia după ce BBC îi recunoaște contribuția profesională și reintroduce în arhivă programele în care a apărut. În august 2024, președintele BBC, Samir Shah, îl acuzase că a acționat cu rea-credință, continuând să încaseze bani proveniți din taxa plătită de telespectatori, deși știa ce făcuse.

Documentarul Channel 4, contestat de organizații ale victimelor

Edwards va apărea și în documentarul „Huw Edwards – Guilty”, programat pentru marți, 1 decembrie, la Channel 4. Mai multe organizații care reprezintă victimele abuzurilor sexuale și sindicatul Bectu au cerut, într-o scrisoare deschisă, anularea difuzării.

„Acordarea de timp de antenă unei persoane condamnate pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor reprezintă jurnalism iresponsabil”, au transmis semnatarii scrisorii.

Louisa Compton, directoarea de știri a Channel 4, a apărat realizarea documentarului invocând interesul public. Ea a subliniat că filmul nu diminuează gravitatea faptelor și că participarea lui Edwards nu îi conferă dreptul la simpatie, iertare sau reabilitare. Fostul prezentator a negat, la rândul său, că interviul ar fi o încercare de a-și reabilita imaginea.