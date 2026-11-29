Fotografiile din vacanță, localizarea în timp real și detaliile despre serviciu pot fi exploatate pentru tentative de fraudă. DNSC recomandă prudență la publicarea informațiilor personale și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate.

Atacatori cibernetici Foto: Pixabay

O fotografie din vacanță, un check-in sau o postare despre locul de muncă pot oferi atacatorilor cibernetici indicii despre rutina și obiceiurile unei persoane. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că informațiile distribuite pe rețelele sociale pot fi folosite pentru a câștiga încrederea utilizatorilor, a-i manipula sau a încerca accesarea conturilor lor, potrivit recomandărilor DNSC făcute publice pe rețelele sociale.

Publicarea locației în timp real și a detaliilor despre locurile vizitate poate dezvălui programul zilnic și deplasările utilizatorilor. Specialiștii îndeamnă la atenție inclusiv în cazul postărilor aparent lipsite de riscuri.

„O fotografie, un check-in sau o postare aparent banală pot dezvălui mai mult decât crezi: locația ta, rutina zilnică sau informații pe care atacatorii le pot folosi pentru a te manipula sau pentru a-ți accesa conturile”, au transmis specialiștii în securitate cibernetică.

Detaliile personale pot face mesajele frauduloase mai credibile

Informațiile despre viața unei persoane le pot permite atacatorilor să construiască mesaje frauduloase personalizate. De exemplu, detaliile despre o călătorie pot fi folosite într-un mesaj fals trimis în numele unei unități de cazare, prin care sunt solicitate o plată sau date bancare.

DNSC recomandă prudență în fața mesajelor private prin care se cer bani, coduri de autentificare sau informații personale. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu acceseze linkuri și să nu deschidă fișiere atașate primite din surse necunoscute ori prin mesaje neașteptate.

Setări de confidențialitate și parole diferite pentru fiecare cont

Verificarea periodică a setărilor de confidențialitate este una dintre măsurile recomandate de specialiști. Prin ajustarea acestora, utilizatorii pot limita accesul persoanelor necunoscute la fotografii, postări și alte informații personale.

O altă măsură de protecție este folosirea unor parole complexe și diferite pentru fiecare cont important. Reutilizarea aceleiași parole pe mai multe platforme crește riscul ca, după compromiterea unui cont, atacatorii să poată accesa și alte conturi.

Înainte de a publica o fotografie sau un detaliu personal, utilizatorii sunt îndemnați să ia în calcul că informația poate ajunge la un public mai larg decât cel vizat inițial.

„Protejează-ți datele personale și distribuie informațiile cu responsabilitate”, au transmis reprezentanții DNSC.