Harta insolvențelor din România arată diferit atunci când numărul cazurilor este pus în raport cu dimensiunea mediului de afaceri local. Bucureștiul, lider în cifre absolute, trece sub media națională, în timp ce Bihorul și Brăila ajung în fruntea clasamentului după frecvența insolvențelor.

În Bihor și Brăila, insolvențele sunt de două ori mai frecvente decât media națională. Foto: arhivă

Numărul insolvențelor nu spune singur cât de frecvente sunt dificultățile din mediul de afaceri al unui județ. Brăila și Doljul au înregistrat fiecare câte 118 intrări în insolvență în primele zece luni din 2026. Raportate însă la numărul profesioniștilor activi juridic, cazurile au fost de trei ori mai frecvente în Brăila, potrivit unei analize Adevărul Financiar realizate pe baza tabelelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Explicația ține de dimensiunea bazei de raportare: la sfârșitul lunii octombrie, Brăila avea 17.400 de profesioniști activi juridic, iar Doljul, 52.311. Aceleași 118 cazuri înseamnă astfel 6,78 insolvențe la 1.000 de activi în primul județ și 2,26 în cel de-al doilea.

Insolvențele cresc mai repede decât numărul profesioniștilor activi

La nivel național, în perioada ianuarie-octombrie 2026 au intrat în insolvență 6.008 profesioniști, față de 5.318 în intervalul similar din 2025. Creșterea este de aproape 13%, în timp ce numărul profesioniștilor activi juridic a avansat cu 2,6%, până la 1.785.093. Frecvența insolvențelor a urcat, în consecință, de la 3,06 la 3,37 cazuri la 1.000 de activi.

Bihorul ocupă primul loc după acest indicator, cu 6,85 cazuri la mie, deși numărul intrărilor în insolvență a scăzut de la 524 la 439. Reducerea cu 85 de cazuri este cea mai mare în cifre absolute dintre județe. Cu un an înainte, frecvența era de 8,26 la mie.

Brăila a evoluat în sens opus: numărul insolvențelor a crescut de la 83 la 118, iar frecvența, de la 4,86 la 6,78 la mie. Județul se află astfel foarte aproape de Bihor. Pe poziția a treia este Hunedoara, cu 5,70 cazuri la mie, urmată de Buzău și Ialomița.

De ce Bucureștiul coboară pe locul 23

Capitala conduce clasamentul numeric, cu 1.104 intrări în insolvență. Are însă și 352.063 de profesioniști activi juridic, ceea ce duce indicatorul la 3,14 cazuri la mie, sub media națională. În clasamentul raportat la numărul de activi, Bucureștiul se află pe poziția 23, potrivit analizei citate.

Județ / municipiu Intrări în insolvență, ian.-oct. 2026 Cazuri la 1.000 de activi Bihor 439 6,85 Brăila 118 6,78 Hunedoara 166 5,70 Buzău 124 4,58 Ialomița 62 4,49 Cluj 327 3,40 București 1.104 3,14 Dolj 118 2,26 România 6.008 3,37

Sursa: calcule Adevărul Financiar pe baza tabelelor ONRC pentru octombrie 2026. Frecvența raportează intrările în insolvență din primele zece luni la numărul profesioniștilor activi juridic de la 31 octombrie 2026.

Diferența dintre cele două moduri de a privi datele este vizibilă și în Ialomița. Județul are 62 de cazuri și ocupă locul 30 după numărul insolvențelor, dar urcă pe poziția a cincea la raportarea la 1.000 de activi. Clujul, cu 327 de cazuri, are o frecvență mai mică, de 3,40 la mie. Cele mai scăzute valori sunt în Harghita, cu 1,52 la mie, și Suceava, cu 1,64.

Unde s-au adăugat cele mai multe cazuri

Din cele 690 de insolvențe în plus înregistrate la nivel național, 192 provin din București, unde numărul cazurilor a crescut de la 912 la 1.104. Capitala explică astfel aproape 28% din creșterea netă pe țară. Frecvența a urcat și aici, de la 2,71 la 3,14 cazuri la mie.

Următoarele creșteri în cifre absolute sunt în Hunedoara, cu 54 de cazuri suplimentare, Bacău, cu 48, Brașov, cu 46, și Bistrița-Năsăud, cu 43. Împreună cu Bucureștiul, aceste județe însumează 383 de cazuri în plus, echivalentul a 55,5% din creșterea netă națională. În schimb, Bihorul, Clujul și Timișul au înregistrat împreună cu 138 de cazuri mai puține, deși fiecare rămâne între primele cinci după numărul insolvențelor.