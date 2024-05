TEST DRIVE Dacia Duster Hybrid, un upgrade valoros

Dacia Duster Hybrid a fost scoasă la un test drive în Spania și plimbată peste 1.500 de kilometri – atât în urban, cât și extraurban –, pentru a-i testa noile detalii care fac din ea vedeta sezonului.

→ Imaginea 1/9: Preţul pornește de la 26.650 de euro cu TVA inclusă. Foto: Sabin Orășanu

Pentru un plus la capitolul impresie artistică, Dacia mi-a rezervat un Duster Hybrid în echiparea Extreme în culoarea Sandstone (opțiune care costă 700 de euro) și echipat cu jante de 18 inch (opțiune care costă 350 de euro).

Mașina, în această configurație, arată incredibil de bine – simt nevoia să mai fac o reverență în fața creativității echipei de design din România. Este plăcut să fii vedetă pe drumurile publice la volanul unui model autohton. Linia exterioară are un recul la nivelul interior. Suprafața vitrată este mai mică decât la a doua generație, sau cel puțin intră mai puțină lumină la interior. Primele două-trei zile la volan trăiești o senzație interesantă că ești la volanul unui vehicul militar. Aș putea nota o mică reducere a vizibilității în zona superioară a parbrizului, adică la semafor va trebui să oprești doi metri mai în spate, dacă ești prima mașină, pentru a vedea luminile acestuia, dar în același timp câștigi niște ore de libertate, când soarele nu-ți va mai ataca retina timpuriu. Sincer, am apreciat acest al doilea detaliu, la drum lung, pe lumină puternică, am găsit postul de conducere mai odihnitor pentru ochi.

Organizare pe înghesuire

La capitolul ergonomie nu am nimic de reproșat, comenzi intuitive, ușor de memorat poziția lor, butoane ușor de accesat, informații ușor de identificat și citit pe cele două displayuri. Un plus pentru scurtătura din meniul displayului central, cel al sistemului infotainment, care îți oferă acces rapid la reglarea intensității luminoase. Trebuie să vin și cu o mică rectificare legat de cele spuse în primul material, spațiul de depozitare amplasat sub claviatura sistemului de climatizare nu dispune de o margine care să păstreze obiectele depozitate în cazul plecărilor de pe loc. Ai pus cardul de la mașină, telefonul în acel spațiu... la plecare de pe loc vor pleca și ele spre locurile spate. Dar sunt destule locuri de depozitare pentru a nu considera acest detaliu un minus major.

La capitolul ergonomie și utilitate, versiunea hybrid nu mai are niciun spațiu disponibil sub planșeul portbagajului, ca în cazul versiunii 1.2 TCe, așa că va trebui să te organizezi la capitolul obiecte depozitate permanent în mașină.

Consum de campion

Dacia recomandă această motorizare pentru cei care rulează preponderent urban – un detaliu pe care l-am confirmat în linii mari în Spania, rămânea să descopăr cum se descurcă modelul în jungla bucureșteană. Dacă ritualul tău implică multe drumuri pe distanțe scurte, poți să aștepți un consum în jurul a 5,5 litri, dacă acest slalom urban înseamnă drumuri mai lungi, poți observa o ușoară scădere a consumului. Dacă îți folosești și anticipația, te poți apropia de 5 litri. Am bifat 100 de kilometri urbani și consumul mediu a fost de 5,4 litri.

Mi-am pregătit apoi un traseu extraurban de 400 de kilometri, dar care să nu includă autostradă. Condus în limitele legale, am folosit, când am putut, modul B al cutiei, cel în care frânarea regenerativă este mai agresivă, recuperează mai multă energie. De la 5,4 litri – valoarea inițială urbană, după 400 km rulați am ajuns la un consum mediu de 4,5 litri. Real, evident, consumul a fost mai mic dacă mi-a permis să cobor atât de mult valoarea medie.

Cu alte cuvinte, Duster Hybrid, utilizat într-un regim extraurban, dar care să nu includă autostradă, este o reală alternativă la regretatul 1.5 dCi. Cu un plin de 50 de litri, se pot parcurge lejer peste 1.000 de kilometri.

Pentru a-mi zugrăvi un tablou cât mai fidel, am încărcat mașina, patru persoane la bord, bagaje, iar următoarea mie de kilometri au fost parcurși în regim de forță – peste jumătate din distanță, parcursă pe autostradă. Consumul mediu la finalul celor 1.000 km rulați astfel a urcat la 5,8 litri. La final, am mai rulat 100 km urban și deja consumul a început să scadă, am predat mașina după 1.600 km parcurși cu un consum mediu de 5,7 litri.

O altă rectificare este legată de feedbackul inițial privind modul agresiv de recoltare a energiei atunci când gradul de încărcare a bateriei scade sub 30%. Da, motorul este destul de prezent la interior, dar acest mod agresiv, într-o utilizare normală, nu va fi activat. Nu m-am intersectat cu el pe parcursul testului, doar de două ori am sesizat o treaptă intermediară, motorul fiind ușor mai turat, dar nu la limita superioară.

Control stabil

Noua platformă aduce beneficii masive dinamicii. Ținuta de drum este incomparabilă, versiunea hybrid fiind chiar delicioasă din acest punct de vedere. Rămâne să mai analizez versiunea 1.2 TCe care mi-a ridicat niște semne de întrebare. Stabilitate foarte bună și la viteze de autostradă cu vânt lateral foarte puternic. La volan, în astfel de condiții, ai o plăcută senzație de control și încredere în mașină.

Am apreciat și faptul că îți poți stabili, în meniul sistemului infotainment, setările de siguranță preferate. Dacă nu iubești asistența la păstrarea benzii de rulare sau avertizarea la depășirea limitei de viteză, îți poți crea setarea preferată, și o poți accesa de la panoul de butoane din stânga volanului. Sistemul infotainment este decent ca viteză de încărcare inițială. La pornire, partea de start a sistemului este camuflată într-o animație.

Fiind o versiune 4x2, nu am supus mașina la torturi în teren accidentat, am rulat doar pe drumuri de pământ, unele ușor denivelate. Am forțat nota până la un 70-80 km/h pe astfel de suprafețe. Ținând cont de anvelopele care au un profil de asfalt, controlul mașinii a fost bun, iar suspensia a filtrat bine denivelările, contribuind și ea la senzația bună de control.

Noua Dacia Duster în versiunea Hybrid este un salt uriaș față de a doua generație.

Fişă tehnică – Dacia Duster Hybrid Extreme

Motor – hybrid

Termic – L4, 1.598 cmc, 91 CP și 144 Nm

Electric 1 – 50 CP și 250 Nm

Electric 2 – 20 CP și 50 Nm

Putere sistem hybrid – 140 CP

Transmisie – cutie automată multimodală, tracțiune

Performanţe – 160 km/h v. max., 0-100 km/h în 10,1 secunde

Portbagaj – 430 de litri

Rezervor – 50 de litri

Baterie – 1,2 kWh capacitate totală

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.343/1.813/1.661, ampatament – 2.657

Consum mediu declarat – 5,1 litri/100 km

Preţ – de la 26.650 de euro cu TVA inclusă