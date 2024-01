TEST DRIVE Nissan X-Trail, cu un strop de sobrietate | FOTO

După o primă generație nu foarte simpatică, o a doua după care suspină multă lume și o a treia care nu a convins, iată că Nissan X-Trail aduce cea de-a patra generație, cu o îmbunătățire la aproape toate capitolele.

→ Imaginea 1/6: X-Trail poate fi comandat și în versiunea cu 7 locuri

Actualul model împarte platforma tehnică cu fratele mai mic, Nissan Qashqai, dar și cu ultima generație Mitsubishi Outlander: platforma CMF-CD a alianței Renault-Nissan. Noua generație are același ampatament cu vechiul X-Trail, este mai înalt cu 15 mm, mai lat cu 20 mm, dar mai scurt cu 10 mm. Oferă un portbagaj, în versiunea cu cinci locuri, cea testată, de 575 de litri, iar dacă pliem bancheta spate, se obține un spațiu de încărcare de 1.396 de litri.

Spațiu pentru toată lumea

Estetic, aș putea spune că noul X-Trail are ecouri din liniile vechii generații combinate cu limbajul de design introdus de noua generație Qashqai. Și pentru că X-Trail poate fi comandat și în versiunea cu 7 locuri, pentru un acces mai bun la locurile spate, niponii au avut grijă nu doar ca portierele spate să fie ușor mai mari, ci și ca acestea să se deschidă la aproape 90 de grade pentru un acces comod în mașină.

Un salt evident bifăm la capitolul materiale interioare. Chiar dacă planșa de bord este aproape identică cu cea de la Qashqai, micul plus dat de displayul central mai mare, de tunelul median mai aerisit care include suporturile de pahare în partea din față creează o stare de bine suplimentară. Cum spuneam și în cazul lui Ariya: Nissan aduce la bordul modelelor sale puțin din eleganța și sobrietatea unui Lexus.

Locurile spate sunt extrem de generoase la capitolul spațiu, în spiritul vechii generații. Pasagerii spate își pot crea propriul microclimat prin reglarea temperaturii, bancheta este încălzită și sunt disponibile și două sloturi USB. Suficiente spații de depozitare, lipsa transmisiei clasice a permis eliberarea de spațiu, astfel, în partea din față a consolei dintre scaunele față există un spațiu mare de depozitare.

Tehnologie la vedere

Are un post de conducere cu o bună ergonomie, în mare parte. Și, de asemenea, un plus pentru comenzile de pe volan care sunt sub formă de butoane fizice, bine dimensionate pentru a nu apăsa din greșeală două-trei în același timp – cu o grupare intuitivă. Avem două displayuri de 12,3 inch diagonală, unul pentru tabloul de bord și unul pentru sistemul infotainment. Primul, cel destinat tabloului de bord, propune câteva teme pentru afișarea informațiilor, dar am apreciat faptul că informațiile sunt clar afișate, fără a fi îmbrăcate în creații grafice.

Al doilea display pierde puțin la capitolul ergonomie prin faptul că scurtăturile sunt grupate pe partea stângă, spre șofer, și sunt comenzi sensibile la atingere. Pasagerul trebuie să se ridice din scaun pentru a le accesa, iar cel de la volan trebuie să își mute privirea de la drum pentru a nu atinge altă comandă. Totuși, există un buton fizic pentru reglarea volumului și un buton pentru accesarea setărilor pentru reglarea intensității luminoase a displayului central.

Un altfel de hybrid

Pentru că vechiul X-Trail s-a cam îndepărtat de asprimea afișată de primele două generații, mai ales la capitolul offroad, Nissan și-a permis să redefinească ideea de SUV cu tracțiune integrală. În test este un Nissan X-Trail 1.5 e-Power e-4ORCE Tekna 4WD. Dacă te intersectezi cu o fișă tehnică și vezi că acest model oferă 213 CP și 525 Nm și vei mai citi că sub capotă se află un propulsor aspirat de 1,5 litri cu trei cilindri, parcă ceva nu se leagă. Redefinirea conceptului de SUV cu tracțiune integrală înseamnă electrificare – vorbim despre un hybrid, dar unul puțin altfel.

În versiunea e-Power e-4orce vorbim aproape despre un vehicul electric care folosește motorul termic ca generator. Avem o baterie cu o capacitate redusă, doar 1,73 kWh capacitate utilă care alimentează două motoare electrice. Primul motor electric îl găsim pe puntea față și are o putere de 204 CP și 330 Nm, iar al doilea care dezvoltă 128 CP și 195 Nm este amplasat pe puntea spate. Propulsorul termic, care joacă rolul de generator, dezvoltă 158 CP și 250 Nm. La prima vedere pare o scărpinare cu mâna stângă la urechea dreaptă care implică și un plus de kilograme comparativ cu o versiune analog. Versiunea testată are o masă de peste 1.900 kg, în timp ce un model X-Trail mild hybrid cu propulsie termică se plasează sub 1.700 kg.

Dar în viața de zi cu zi, această abordare se dovedește extrem de agreabilă. În primul rând, plusul de confort vine din răspunsul la apăsarea accelerației. Acesta este instantaneu, simți din plin cuplul de 525 Nm, mașina este mult mai dezinvoltă, nu mai trebuie să iei în calcul timpii irosiți de răspunsul motorului termic, de răspunsul cutiei de viteze, care în acest caz lipsește. Motorul termic se va activa când crede sistemul de cuviință. Există posibilitatea de a cere mașinii să ruleze fără să pornească motorul termic, acest lucru fiind posibil dacă bateria este încărcată, dar rularea EV este posibilă doar pe distanțe foarte scurte, până la 2-3 km. Este o opțiune pe care o puteți folosi dacă doriți să nu deranjați vecinii dacă plecați la prima oră a dimineții. În sezonul rece, în modul auto, dacă doriți să porniți motorul termic când plecați de acasă, este suficient să plasați cutia în Neutru și să apăsați pedala de accelerație.

X-Trail moștenește de la Qashqai, dacă pot formula astfel, calibrarea extrem de agreabilă a trenului de rulare. O suspensie care oferă confort, dar care nu alunecă în zona de plutire, volumele mașinii fiind controlate plăcut.

O baterie de cursă lungă

Surpriza plăcută a venit în offroad, unde eram curios să văd cum se descurcă acest sistem 4x4 electric. Pe asfalt, livrarea puterii este fermă, rapidă, detaliu care, uneori, în offroad, poate fi un minus. Programul de rulare offroad vine cu o altă livrare a puterii. Răspunsul la apăsarea accelerației este instantaneu, doar că pedala parcă are o cursă mai lungă și poți doza mult mai ușor puterea care ajunge la roți.

Despre câți kWh consumă mașina la 100 de kilometri rulați nu voi vorbi pentru că totul se rezumă la transformarea benzinei în electricitate. Un parcurs de peste 500 de kilometri a însemnat un consum mediu de 7,4 litri. Dacă este mult sau puțin, asta depinde de portofelul fiecăruia. Sistemul mașinii va menține un nivel minim de încărcare a bateriei de 20-25%. Sub acest nivel, într-un stil de condus obișnuit, nu va scădea nivelul bateriei. Rareori bateria se poate descărca, moment în care performanțele mașinii scad – spre exemplu, în cazul unui ritm sportiv de conducere, pe un drum virajat de munte în urcare, secțiune pe care nu există momente în care mașina să poată recupera energie, fie pe perioadele de frânare. Dar acest scenariu poate exista doar dacă îl vânezi, altfel, sunt șanse să nu descoperi acest detaliu pe durata de viață a mașinii.

Așadar, un model spațios, cu un plus semnificativ, raportat la vechea generație, la capitolul calitate percepută la interior. O interpretare interesantă a conceptului de SUV cu tracțiune integrală. Are un grad sporit de confort în utilizare de la propulsia electrică, de la modul în care este livrată puterea. De asemenea, există o libertate de mișcare evident mai mare decât cea oferită de un vehicul electric. Puține lucruri de reproșat, iar aici aș puncta doar interfața grafică a sistemului infotainment.

Fişă tehnică – Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE

Motor – hybrid, L3 – generator, 1.498 cmc, 158 CP@4.600 rpm, 250 Nm@2.400-4.400 rpm

Motor electric față – 204 CP și 330 Nm

Motor electric spate – 128 CP și 195 Nm

Putere sistem – 213 CP și 525 Nm

Transmisie – cutie automată cu un raport, tracțiune integrală permanentă

Performanţe – 180 km/h v. max., 0-100 km/h în 7 secunde

Portbagaj – 575 de litri

Rezervor – 55 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.680/1.840/1.710, ampatament – 2.705

Consum mediu declarat – 6,4 l/100 km

Preţ – de la 36.040 de euro cu TVA inclusă