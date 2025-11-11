search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Cel mai tânăr fiu al lui Gaddafi, eliberat după un deceniu de detenție în Liban

Hannibal Gaddafi, cel mai tânăr fiu al dictatorului libian Muammar Gaddafi, înlăturat de la putere în 2011, a fost eliberat de Liban după aproape 10 ani de detenție.

Hannibal Gaddafi foto profimedia

Autoritățile libaneze l-au reținut pe Gaddafi, acum în vârstă de 49 de ani, în 2015, acuzându-l că ascunde informații despre soarta unui cleric șiit libanez care a dispărut în Libia în 1978. La acea vreme fiul lui Gaddafi nu avea nici trei ani.

În octombrie, un judecător a stabilit o cauțiune de 11 milioane de dolari pentru eliberarea lui Gaddafi, dar aceasta a fost redusă săptămâna trecută la 900.000 de dolari, după apelul avocaților, potrivit AFP.

„Este sfârșitul unui coșmar care a durat 10 ani”, a transmis avocatul său, Laurent Bayon, care a precizat că clientul său va părăsi Libanul către o destinație „confidențială”.

În 2015, Gaddafi a fost răpit de un grup armat din Liban, care l-a eliberat la scurt timp. Ulterior, a fost reținut de autoritățile libaneze.

După ce tatăl său a fost înlăturat de la putere de rebeli și ucis în 2011, a fugit în Siria și ulterior a trăit în arest la domiciliu în Oman împreună cu soția sa, Aline Skaf.

Cauțiunea, plătită de Libia

Eliberarea venit după o vizita unei delegații libiene formate din cinci membri la Beirut.

În octombrie, un judecător libanez i-a acordat eliberarea condiționată pe o cauțiune de 11 milioane de dolari și i-a impus interdicția de a călători în străinătate. Avocații săi au declarat că nu își permite să plătească suma și au solicitat o reducere a cauțiunii și permisiunea de a părăsi țara.

Sistemul judiciar libanez a ridicat săptămâna trecută interdicția de călătorie și a redus cauțiunea lui Gaddafi, înlăturând ultimele obstacole din calea eliberării sale.

Potrivit NBC News, oficialii judiciari libanezi și o delegație libiană aflată în vizită au convenit, în cadrul discuțiilor de săptămâna trecută, să reducă semnificativ cauțiunea, precum și să ridice restricțiile de călătorie.

Delegația libiană ar fi furnizat, de asemenea, un raport detaliat privind ancheta proprie privind dispariția lui al-Sadr.

Două surse judiciare și una din domeniul securității au declarat că delegația libiană a plătit suma în numele său.

Ministerul Justiției din Libia, cu sediul la Tripoli, a confirmat într-o declarație pe rețelele de socializare că delegația sa a acoperit plata cauțiunii.

După înlăturarea lui Muammar Gaddafi, care a condus Libia timp de peste patru decenii, țara s-a confruntat cu război civil și instabilitate.

Unii cei opt copii ai săi au deținut funcții de conducere în guvernul său, Hannibal gestionând sectorul maritim.

După răsturnarea tatălui său, Hannibal a fugit cu mama și rudele sale în Algeria, în timp ce unii dintre frații săi au fost uciși sau închiși.

Saif al-Islam, fiul moștenitor se află în Libia de la eliberarea sa din detenție în 2017. Un alt fiu  Mohammed locuiește în Oman. Al-Saadi, fost jucător de fotbal, a fost eliberat dintr-o închisoare din Libia în 2021, ar locui în Turcia.

Hannibal a obținut azil în Siria, unde a fost răpit de militanții libanezi și predat autorităților.

Libia a solicitat eliberarea lui Hannibal Gaddafi în 2023, invocând deteriorarea stării acestuia de sănătate după ce a intrat în greva foamei pentru a protesta față de o detenție fără proces.

Al-Sadr, care a dispărut alături de doi apropiați de-ai săi, a fost fondatorul unui grup politic și militar șiit care a participat la Război Civil Libanez, care a pornit în 1975 între musulmani și creștini.

