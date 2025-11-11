Moment savuros la Turneul Campionilor. Reacția lui Carlos Alcaraz când l-a întâlnit pe Ilie Năstase

Un moment plin de respect și emoție a avut loc la Turneul Campionilor de la Torino, acolo unde generațiile s-au întâlnit față în față: Carlos Alcaraz (22 de ani), starul actual al tenisului mondial, și Ilie Năstase (79 de ani), primul lider ATP din istorie.

Deși îi despart 57 de ani, spaniolul l-a recunoscut imediat pe fostul mare campion român. În clipa în care l-a văzut pe Năstase, Alcaraz a zâmbit larg, a venit spre el și i-a întins mâna pentru a-l saluta.

„A fost o reacție sinceră, băiatul e natural, nu joacă teatru. M-a recunoscut imediat și a venit să dea mâna cu mine. Mi-a spus că știe cine sunt și că m-a văzut în imagini vechi”, a povestit Ilie Năstase pentru presa prezentă la Torino.

Ilie Năstase, invitat special al ATP

Fostul campion român se află în Italia ca invitat special al ATP, alături de alți foști lideri mondiali. „Nasty” a profitat de ocazie pentru a-l felicita personal pe Alcaraz și a mărturisit că a rămas impresionat de atitudinea tânărului iberic.

„Îmi place mult de el, e un băiat cu bun-simț, cu zâmbetul pe buze. Îi doresc să ajungă numărul 1 din nou, are tot ce-i trebuie”, a adăugat Ilie Năstase.

Ce i-a transmis Ilie Năstase lui Carlos Alcaraz

Ilie Năstase a dezvăluit ce mesaj i-a transmis lui Carlos Alcaraz.

”L-am felicitat pentru că e numărul 1 mondial. I-am spus că îmi place de el pentru că mereu zâmbește, nu e plictisitor, adică că se forțează să joace, joacă cu plăcere toate punctele. Atât. Mi-a mulțumit omul și s-a dus să se antreneze.

Astăzi joacă primul meci Alcaraz cu de Minaur, mergem și noi că ne întoarcem diseară. Am venit pentru filmul despre numărul 1 ATP, că ne-au luat pe toți. Suntem vreo 29 care am fost număr 1 ATP și ne-au luat la fiecare interviuri”, a spus Ilie Năstase în exclusivitate pentru iAMsport.ro.