TEST DRIVE Noul MINI Countryman JCW, un punk minimalist FOTO

Un design care împrumută jumătate din ziua de mâine, niște dimensiuni care te fac să crezi că numele mărcii este o metaforă, MINI Countryman JCW este o sumă de rebeliuni pe care vă invit să le descoperim.

MINI își ascunde modelele în spatele unui design care invocă multă emoție, o poveste estetică alături de care am crescut odată cu relansarea mărcii la începutul anilor 2000. Astfel devenim mai toleranți, mai puțin sensibili la faptul că acest MINI Countryman este mai înalt cu 6 cm și mai lung cu 13 cm decât vechea generație. Pentru că iubim spațiul, confortul, detalii care la vechile generații erau subiect de frunți ușor încruntate, nu voi considera un minus că noua generație este mai mare decât un Nissan Qashqai.

Simplitate carismatică: așa își descriu britanicii noul limbaj de design. Personal, îmi lasă impresia unui model evadat dintr-o bandă desenată, parcă mai puțin 3D și mai mult 2D în imaginea noului Countryman. Cu toate acestea, s-a păstrat acel procent de evoluție pentru a putea identifica modelul fără a fi nevoie să citești ce scrie pe hayon.

Interiorul, un mariaj între viitor și anii ’60

Un interior care, în ciuda minimalismului, are o căldură aparte și asta pentru că este îmbrăcat în material textil. Este o țesătură bicoloră special realizată din poliester reciclat. MINI susține că este o țesătură extrem de ușor de întreținut; personal, am mici rezerve, cel puțin când mă gândesc la capitala noastră invadată de praf. În altă ordine de idei, materialul textil oferă avantajul de a nu reflecta lumina soarelui, deci șanse reduse să ai parte de reflexii deranjante.

Vizual, minimalismul planșei de bord surprinde, dar place prin simetrie. La volan încerci o ciudată senzație de „goliciune“ pentru că nu mai ai în față clasicul tablou de bord. Beneficiezi doar de informațiile proiectate pe head-up display care din punct de vedere al cantității sunt în zona minimală. Elementul central al planșei de bord este display-ul OLED rotund cu diametrul de 240 mm, susținut la bază de un mic panou unde veți găsi comenzi fizice – o temă inspirată de designul planșei de bord de la modelul Morris Mini-Minor din 1959.

Display-ul OLED are o grafică superbă, iar rezoluția este la același nivel cu cea a telefoanelor de ultimă generație. Sistemul de operare MINI 9 de preferat să fie operat vocal. Spre exemplu, am încercat să îmi afișez pe ecran consumul mediu. Navigând prin meniu, nu am reușit acest lucru, am rezolvat problema imediat prin comandă vocală. „Hey MINI“, și de aici ceri ce te interesează – evident, nu în limba română. Pentru moment, cred că soluția aleasă de britanici are niște limitări. În primul rând, poate nu toată lumea este confortabilă cu limbile engleză, franceză, germană etc. – mă refer la limbile acceptate de sistem. Apoi, tot ce vrei să întreprinzi tactil presupune luarea privirii de la drum și pipăirea ecranului. Mai există o limitare legată de cantitatea de informații afișată. Temele au limitele lor în cantitatea de informații afișată, trebuie să vorbești mult cu mașina pentru a rula informațiile care te interesează. Apoi interfața Apple CarPlay, în cazul acestui test, afectează fluiditatea graficii și limitează informațiile afișate. Pentru a te bucura de tot potențialul sistemului de operare MINI 9 va trebui să bifezi niște opțiuni.

MINI Connected Upgrades permit rezervări flexibile pentru funcţii suplimentare ale automobilului – pur şi simplu digital. Împreună cu pachetul MINI Connected disponibil opţional, MINI Connected Store oferă acces la o varietate în continuă evoluţie de aplicaţii practice şi distractive, inclusiv jocuri, muzică şi streaming video. Noua aplicaţie AirConsole oferă o formă unică de jocuri în automobil pentru toţi pasagerii, în care smartphone-ul devine controlerul jocului pe ecranul OLED.

Există și un abonament anual pentru un pachet de date care îți va relaxa mult telefonul. Spre exemplu, vei putea asculta muzică via aplicațiile sistemului de operare și nu via telefonul mobil.

Mașină ușoară, direcție precisă

Creșterea în dimensiuni și adoptarea unei planșe de bord atât de simple la nivelul designului au permis crearea unor spații de depozitare generoase, care prin faptul că sunt atât de vizibile... par și mai mari. Locurile spate nu vor mai ridica nicio problemă la capitolul spațiu la nivelul picioarelor sau al capului. Countryman devine un SUV primitor și cu pasagerii spate, chiar dacă vorbim de persoane înalte. Iar portbagajul de 440 de litri este suficient pentru nevoile unei familii. Un bonus pentru spațiul de sub planșeu care permite depozitarea lucrurilor uzuale într-un mod care nu te face să te întrebi dacă nu ai vreo vietate în portbagaj.

Pentru că pe acest model avem logo-ul John Cooper Works, înseamnă că avem multe condimente ascunse sub caroserie. Este un model de un clasicism rar – nu există electrificare la bordul acestui model. Avem un propulsor de 2 litri turbo care dezvoltă 300 CP și 400 Nm, iar puterea este livrată sistemului de tracțiune integrală All4 via o cutie automată cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte. Cele 1.735 kg sunt corecte pentru un SUV din clasa compactă, iar ele ajung la 100 km/h în 5,4 secunde. Viteza maximă este de 250 km/h.

Narațiunea despre ținuta de drum o încep de la suspensie. Una cu un plus firesc de rigiditate, ținând cont de faptul că vorbim despre un model JCW. Nu voi considera acest detaliu un minus, dacă te plângi la un model sport de rigiditatea suspensiei, ceva e greșit la tine și la opțiunea ta, nu la mașină. O altă caracteristică extrem de plăcută a trenului de rulare, întâlnită și la BMW i5 M60, este faptul că îți lasă impresia că mașina este mult mai ușoară.

Direcția este precisă, dar pe undeva necesită o mică perioadă de acomodare dozarea volanului cu un diametru ceva mai mic. Sistemul de tracțiune integrală în condiții normale de rulare trimite puterea 70/30 față/spate, dar poate ajunge până la 100% spate dacă situația o impune. Asta se spune pe hârtie, în realitate nu prea am simțit această tracțiune integrală decât la o mică evadare în offroad cu pasaje mici de încrucișare a punților. În cazul unor accelerații puternice, fenomenul de torque steering este destul de puternic, trebuie să fii pregătit și să ai o mână fermă pe volan pentru a nu devia de la traiectoria dorită.

Semnătura BMW

Modurile MINI Experience îți permit să alegi modul de rulare care îmbracă cel mai bine nevoile de moment. Poți avea o mașină blândă dacă optezi pentru Green sau una extrem de aprigă și vocală în modul Go-Kart. Fiecare temă vine cu grafică proprie, temă specifică de iluminare ambientală, doar că navigarea prin ele și selectarea uneia cer un sacrificiu de timp și atenție.

Modelul are un rezervor de 54 de litri. La drum lung, cu un stil de condus ponderat, te poți apropia de cei 7,8 litri declarați de producător pentru consumul mediu. Urban sau pe secțiuni virajate, unde vrei să te bucuri de cei 300 CP, poți asista la o dublare a valorilor.

Countryman JCW ALL4 are un preț de pornire de 52.420 de euro. Ce primești de banii ăștia? Un SUV sportiv cu un grad inegalabil de șarm și o dinamică ce poartă semnătura BMW. Primești și spațiu din belșug, fie că este vorba de spații de depozitare sau de cel destinat pasagerilor. Cred că sunt mici probleme ergonomice în privința navigării via un singur display, dar poate să fie doar o părere subiectivă.

Fișă tehnică – MINI Countryman JCW ALL4

Motor – benzină, L4, 1.998 cmc, 300 CP@5.750-6.500 rpm, 400 Nm@2.000-4.500 rpm

Transmisie – cutie automată cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte, tracțiune integrală permanentă

Performanţe – 250 km/h v. max., 0-100 km/h în 5,4 secunde

Portbagaj – 440 de litri

Rezervor – 54 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.447/1.843/1.645, ampatament – 2.692

Consum mediu declarat – 7,8 l/100 km

Preţ – de la 52.420 de euro cu TVA inclusă