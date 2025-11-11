Video Momentul șocant în care un pensionar a fost înjunghiat de zeci de ori de un tânăr, în Capitală

Un bărbat de 68 de ani a fost înjunghiat de zeci de ori, marți, în Capitală. Pensionarul a reușit să ceară ajutor unui angajat al unui magazin din zonă, care a apelat numărul de urgență 112. Agresorul a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.

Incidentul a avut loc duminică, iar luni, 10 noiembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva atacatorului, un bărbat în vârstă de 20 de ani, cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor calificat (cu premeditare și prin cruzimi).

„În baza mijloacelor de probă administrate procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt: La data de 09.11.2025, inculpatul s-a înarmat cu un cuțit și, în jurul orei 03:40, a părăsit locuința sa situată în mun. București, sector 2, a urmărit-o pe victimă (un bărbat în vârstă de 68 de ani) pe o distanta de aproximativ 400 de metri, iar la ora 04:04 s-a apropiat de victimă și i-a aplicat 33 de lovituri de cuțit în zona abdomenului, toracelui, membrelor şi capului, provocându-i multiple plăgi înjunghiate şi hemoperitoneu. Ulterior, inculpatul a revenit la locuința sa, iar victima s-a deplasat o scurtă distanță și a cerut ajutorul unui angajat al unui magazin din zonă, care a apelat numărul de urgență 112. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, în prezent starea sa fiind stabilă”, a precizat, marți, într-un comunicat, Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Tentativă de omor

Potrivit procurorilor, întrucât autorul a premeditat fapta, înarmându-se cu un cuțit şi urmărind victima pe o distanţă de aproximativ 400 de metri „şi a acţionat cu o ferocitate ieşită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuţit, în cauză au fost reţinute elementele circumstanţiale agravante ale tentativei de omor – săvârșirea faptei cu premeditare şi prin cruzimi”.

„Din mijloacele de probă administrate nu s-a putut stabili până în prezent o legătură între inculpat și victimă, ori vreun motiv pentru săvârșirea faptei, autorul înjunghierii fiind necunoscut până la data de 10.11.2025, ora 14:00, când a fost depistat de polițiști la locuința sa. Percheziția domiciliară efectuată ulterior a relevat probe ce confirmă acuzația adusă inculpatului”, se mai arată în comunicat.

Față de agresor a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, în cauză urmând a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

Amintim că un bărbat din Vrancea a fost înjunghiat de tatăl său, luni, în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Echipajul SMURD sosit la locul incidentului n-a putut decât să constate decesul victimei. Agresorul a fost reţinut.

La fârșitul lunii trecute, un bărbat a fost rănit, după ce a fost atacat cu cuțitul de un adolescent în vârstă de 13 ani.