Nicuşor Dan, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii: „Faptul că țara noastră este un stat independent și suveran se datorează sacrificiilor ostașilor români”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, că respectul de care România se bucură la nivel internaţional se datorează în mare măsură sacrificiilor şi, de multe ori, jertfei supreme a ostaşii români.

„Sărbătorim astăzi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, prilej de omagiere a tuturor militarilor care au participat la misiuni în zone unde România a fost și este prezentă alături de aliați și parteneri.

Faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran, respectat la nivel internațional și parte a marii familii euroatlantice, se datorează în mare măsură sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme pe care ostașii români le-au făcut de-a lungul timpului pe câmpurile de luptă ale conflagrațiilor la care România a participat sau, recent, în teatrele de operații” se arată în mesajul președintelui României.

Mesajul a fost prezentat de către Marius-Gabriel Lazurca, Consilier Prezidenţial pentru securitate naţională - Departamentul Securităţii Naţionale, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Eroilor căzuţi în Teatrele de Operaţii şi pe teritoriul României din Bucureşti, precizează Administrația Prezidențială.

„Reprezentați repere pentru societate și pentru tinerele generații”

Nicușor Dan a transmis, prin același consilier, și câteva urări veteranilor din teatrele de operații.

„Reprezentați repere pentru societate și pentru tinerele generații, cetățeni pe care România se poate baza oricând pentru apărarea suveranității, independenței, unității și integrității sale teritoriale, precum și pentru protejarea democrației constituționale. Urez tuturor veteranilor din teatrele de operații, celor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, precum și membrilor echipei INVICTUS multă sănătate, împliniri și bucurii alături de familiile care v-au fost alături și vă susțin permanent. La mulți ani!”.

Un mesaj similar a transmis și de premierul Ilie Bolojan.