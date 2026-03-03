Mossadul ar fi compromis, timp de ani, rețeaua de camere de trafic din Teheran. Cum au reușit Israelul și SUA să-l elimine pe ayatollahul Khamenei

Agenți ai Mossad au pătruns în rețeaua de camere de supraveghere a traficului din Teheran și au monitorizat, timp de mai mulți ani, deplasările ayatollahului Ali Khamenei, ale gărzilor sale de corp și ale altor oficiali de rang înalt iranieni, potrivit unui raport citat de Daily Mail.

Conform relatării, Israelul a obținut acces la aproape toate camerele din capitală — un sistem folosit pe scară largă de autoritățile iraniene pentru supravegherea populației și a opozanților regimului. Prin intermediul acestora, serviciile israeliene a urmărit mișcările unor membri-cheie ai dispozitivului de securitate.

Imaginile au fost transmise către centre de analiză din Israel, oferind informații detaliate despre adresele, programul de lucru și responsabilitățile gărzilor de corp. Un unghi al unei camere ar fi permis, potrivit sursei, identificarea locurilor în care agenții de securitate își parcau autoturismele personale atunci când ajungeau la complexul liderului suprem de pe strada Pasteur, în centrul Teheranului.

Operațiunea a făcut parte dintr-o amplă campanie de informații desfășurată pe parcursul mai multor ani, care a culminat sâmbătă cu un atac aerian asupra complexului în care se afla liderul iranian. Avioane militare au lansat până la 30 de muniții de precizie asupra țintei.

Trupul liderului suprem a fost descoperit ulterior sub dărâmături, în urma raidului desfășurat în timpul zilei.

„Cunoșteam Teheranul așa cum cunoaștem Ierusalimul”

Potrivit sursei citate, în dimineața atacului, serviciile israeliene au perturbat funcționarea mai multor turnuri de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur, făcând ca apelurile să pară ocupate și limitând astfel capacitatea echipei de securitate de a primi eventuale avertismente. „Cunoșteam Teheranul așa cum cunoaștem Ierusalimul”, a declarat un oficial israelian pentru publicația Financial Times. „Când cunoști un loc la fel de bine precum strada pe care ai copilărit, observi imediat orice detaliu ieșit din comun.”

CIA a avut o sursă umană în teren

CIA a avut o sursă umană în teren, care a furnizat informații esențiale. Datele obținute au fost analizate cu ajutorul unor instrumente și algoritmi de inteligență artificială israelieni, capabili să proceseze volume mari de informații despre conducerea iraniană și deplasările acesteia. Astfel, ar fi fost identificată locația exactă a întâlnirii în care se afla liderul iranian.

Odată stabilită poziția acestuia, Israelul și Statele Unite au decis să acționeze rapid. Potrivit relatării, în context de război, liderul ar fi fost mutat într-un buncăr subteran rezistent la bombardamente, iar intervenția timpurie ar fi oferit elementul surpriză.

Atacul a fost planificat timp de mai multe luni, însă decizia de a-l executa a fost luată imediat după confirmarea locației. În momentul loviturii, alți oficiali iranieni de rang înalt se aflau într-o altă parte a clădirii. Printre cei uciși s-a numărat contraamiralul Ali Shamkhani, generalul-maior Mohammad Pakpour, precum și membri ai familiei liderului suprem. De asemenea, a fost ucis și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad.

Ulterior, Iranul a ripostat prin lovituri asupra mai multor state din regiunea Golfului, inclusiv Qatar, Israel, Bahrain, Kuwait, Iraq, Oman și Saudi Arabia.

Conflictul s-a extins luni, când Israelul lovit militanți ai Hezbollah în Liban. În același timp, avioane americane au fost doborâte în Kuweit, iar forțele din Qatar au neutralizat aparate de zbor iraniene.

Luni seară, președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că urmează o escaladare majoră și a declarat că nu exclude trimiterea de trupe la sol, dacă situația o va impune. El a estimat că conflictul ar putea dura „aproximativ patru săptămâni”, susținând totodată că forțele americane și israeliene sunt „mult înaintea programului” stabilit.